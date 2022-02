Leiv (78) raser mot digital folkeavstemning: – Det er ille

Leiv Hamre (78) har ikke digital ID og får ikke stemt under det heldigitale valget som skal gi råd om Innlandet fylke skal splittes tilbake til Hedmark og Oppland.

– Det er litt ille, jeg hadde trodd at det kunne gått an å få stemt slik en gjorde før, pluss dette digitale.

Hamre er tidligere ligningssjef i Slidre i Vestre Slidre kommune. Da han gikk av med pensjon i 2005, tok han et bevisst valg.

KUN SMS OG RINGE: Leiv Hamre hadde håpet å klare seg uten digital ID, men da får han ikke stemt. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen/TV 2

– Jeg tenkte at det skulle vært artig å klare seg uten å være med på nettet. Og det har gått fint det, helt til nå når en skulle stemme på om Innlandet skal være slik det var eller slik det har blitt.

Det var Avisa Valdres som først omtalte kritikken fra Hamre.

På grunn av smittesituasjonen bestemte Innlandet fylke at folkeavstemningen om en mulig oppløsning kun skulle foregå digitalt. Det passer Hamre dårlig. Han viser TV 2 Doro-telefonen sin, som han kun kan ringe og sende SMS med.

– Det er ikke helt riktig for oss som er eldre og ikke er helt med på det der nye. Det er 20 år for tidlig, sier Hamre.

Likevel tror han slaget er tapt for beslutningen om å klare seg uten nett, i alle fall om han skal stemme.

– Det blir nok slik, det tror jeg er framtida.

– Tenker du å foreta deg noe for å få hjelp til å stemme?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Nei, når det skal være så vanskelig, får det være med hele stemmingen. Jeg liker best at det er på gamlemåten.

– Gikk helt forferdelig

I Lillehammer har frivilligsentralen tatt på seg å hjelpe eldre med å stemme. For Unni Olsen (88) ble det likevel en nedtur, tross god hjelp.

– Du prøvde å stemme, hvordan gikk det?

GIKK IKKE: Unni Olsen er 88 år og sliter med å stemme digitalt. Da hun forsøkte med bistand fra frivilligsentralen, måtte hun gå skuffet hjem. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen/TV 2

– Det gikk helt forferdelig, jeg fikk ikke gjort det.

– Jeg manglet et passord. Jeg har både kodebrikken og jeg har identitetskort med bilde, fødselsnummer og tall på. Det var det ikke noe hjelp i, forklarer Olsen, som er skuffet over at hun må dra hjem uten å ha stemt.

– Jeg synes det er veldig kjedelig, for jeg ville fryktelig gjerne stemme, det ville jeg, sier Olsen.

Hun er kritisk til at det ikke finnes et alternativ for eldre som ikke er vant med å bruke internett.

– Jeg synes det er et veldig dårlig opplegg for oss som ikke klarer å bruke PC.

HÅPET PÅ HJELP: Unni Olsen gikk til Lillehammer Frivilligsentral i håp om at hun da fikk levert sin stemme, men trøbbel med et passord gjorde at hun måtte gå hjem uten å ha stemt. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen/TV 2

– Så vanskelig skal det ikke være

Heller ikke Karen Jensen (81) kunne onsdag huke av å ha stemt på lista over gjøremålene sine.

– Jeg er ikke digital, jeg har kun bankkort og pass, jeg. Jeg har ikke noen sånn Bank-Id eller noe sånt. Så da sitter jeg her.

Heller ikke hun er fornøyd med opplegget slik det er nå.

– Det er helt forferdelig at det skal være sånn.

OPPGITT: Karen Jensen (81) synes ikke det kan forventes at eldre skal få hjelp av barn og barnebarn for å få stemt. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen/TV 2

Jensen sier hun får høre at «du har jo barn og barnebarn» og at hun oppfordres til å få hjelp av dem.

– Men de driver med sitt. De kan ikke kreve at de skal hjelpe en hele tiden. Så vanskelig skal det ikke være.

– Et demokratisk problem

Jørund Hassel i Innlandet fylkeskommunale eldreråd retter krass kritikk mot opplegget knyttet til folkeavstemningen og kaller det et demokratisk problem.

– Nei, dette viser bare hvor lite gjennomarbeidet, hvor lite gjennomtenkt dette stemmeopplegget er. Jeg synes det er helt vondt å høre på. Det viser jo bare at vi har et demokratisk problem, nettopp på grunn av at det er gjort så vanskelig å få stemt for mange.

REAGERER KRAFTIG: Jørund Hassel i Innlandet fylkeskommunale eldreråd. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen/TV 2

Hassel synes det er spesielt at dette skjer i 2022.

– Fra 1913 og fram til nå har det ikke vært noen begrensninger i stemmeretten, men når vi nå kommer til 2022 så opplever vi begrensninger for de som er ikke-digitale. Og da mener jeg vi beveger oss mot 1800-tallets stemmegivningsprosesser.

Jørund Hassel sendte først krav til Kommunal- og distriktsdepartementet om å underkjenne den rådgivende folkeavstemmingen fordi ikke alle får stemt.

– Jeg har fått svar fra departementet og de tar jo ikke stilling til hovedspørsmålet, dette at ikke alle får stemt, om det kan ansees å være et gyldig valg.

– Valget må underkjennes

Nå har han sendt klagen videre til Sivilombudet.

– Nå har jeg også skrevet til Sivilombudet, så får jeg håpe at de vil gå nøye gjennom dette, og vurdere om dette valget kan godkjennes.

– Hva mener du bør skje med dette valget?

– Jeg mener at valget må underkjennes. Det er nettopp på det grunnlaget at ikke alle har fått stemt. Og så får det bli opp til fylkespolitikerne å finne ut av hvordan de vil gjøre det i neste fase.

For et valg, det må de jo foreta, det har fylkestinget bestemt.

– Det er sånn å at hvis folk sender inn tilstrekkelig nok klager så kan man få dette valget underkjent. Klageinstansen da er fylkeskommunen, eventuelt da til statsforvalteren eller til departementet.

Nå håper han mange sender inn en klage på opplegget.

– Det står ikke noe tall i den dokumentasjonen jeg har funnet. Vi får bare håpe at flest mulig sender inn klager, for dette er helt uholdbart i et demokratisk land.

– Det skal vi ta på alvor

Konfrontert med kritikken sier fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (Ap), at de i utgangspunktet ønsket både digital og fysisk stemmegivning.

– IKKE OPTIMALT: Sier fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen, om det heldigitale valget. Foto: TV 2

– Men det var jo både kommunene som ga uttrykk for at det kom til å bli krevende å rigge opp, og så var det Statsforvalteren som advarte i en smittesituasjon, midt i en pandemi mot å ha fysisk stemmegiving. Derfor var det et enstemmig valgstyre som landet på den løsningen, sier Hagen til TV 2.

Han oppfordrer nå alle uten digital ID om å skaffe seg det, slik at de får stemt innen fristen 17. februar.

Samtidig er fylkesordføreren klar på at klagen til Sivilombudsmannen må tas på alvor.

– Jeg tenker at det skal vi ta på alvor. Men jeg ser jo nå at det er veldig mange som får det til. Og med litt hjelp så får veldig mange det til. Det er en enkel løsning, og så må du ha den elektroniske id-en. Hvis du skulle få en feilmelding så må du oppdatere og prøve på nytt.

– Det er ikke optimalt

Hagen synes det er kjedelig å høre historiene om flere eldre som har måttet snu uten å ha stemt, selv med hjelp fra frivilligsentralen.

– Jeg mener at vi legger til rette så godt vi kan. Og hvis du spør meg, er det optimalt å gjennomføre kun en digital avstemming, så er svaret nei, det er ikke optimalt. Men med smittesituasjonen nå, så er dette det beste vi får til.

– En undersøkelse viser at det er rundt 30.000 mennesker i Innlandet som ikke er oppe og går på digital ID, er dette da et demokratisk valg?

– Ja, det reelle tallet vi har nå, er at i manntallet er det 312.000 som har stemmerett. Og nå er det nesten 300.000, faktisk, som har aktivert en elektronisk ID. Og alle kan jo få gjort det i løpet av denne uka og få stemt innen fristen.

På spørsmål om folk faktisk rekker det, svarer Hagen at han håper det.

– Hvis det viser seg at mange ikke får gjort dette, kan man godkjenne valget da?

– Nå må vi se på valgdeltakelsen. Jeg håper det blir en høy valgdeltakelse, men det er jo veldig krevende på kort tid å skulle rigge en slik type folkeavstemning. Og midt under en pandemi, hvor vi jo fått veldig tydelige advarsler mot å samle mye folk. De er grunnen til at det gjennomføres på den måten vi gjør det.

På spørsmål om man ikke kunne ha utsatt folkeavstemningen litt, svarer Hagen at de forholder seg til fristen kommunalministeren har satt, som er 1. mars.

16- og 17-åringene kan også stemme

Også 16- og 17-åringer har stemmerett ved folkeavstemningen om deling av Innlandet. Et eget undervisningsopplegg for skolene i fylket skal få elevene til å engasjere seg i saken.

Elevene lærer denne uken hva fylkeskommunen gjør, hvilke oppgaver de har og hva som blir eventuelle fordeler eller ulemper ved å dele opp fylket. I dag har Innlandet både Norges høyeste fjell, lengste elv og største innsjø.

Ved en oppdeling vil Hedmark og Oppland gjenoppstå. Glomma blir liggende i Hedmark, Galdhøpiggen i Oppland og Mjøsa i begge. Elevene i klasse 1 STB ved Ringsaker videregående skole mener at kostnadene ved en oppdeling er unødvendig. De har levd i Innlandet i over to år og har blitt vant med fylket.

– Jeg mener at fordelen ved å beholde Innlandet er at vi sparer penger. Jeg klarer ikke å se noen gode grunner til å løse opp fylket, sier Bjørnar Gjestnes Burås (16).

Fra torsdag 10. februar til 17. februar kan innbyggerne uansett mening, si sitt om oppløsning eller ikke.