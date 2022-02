Ble holdt fanget av naken mann i eget hjem – reddet av populært nettspill

Natt til 5. februar brøt en naken mann seg inn gjennom vinduet til Denyse Holt (80).

Hun lå da og sov i sitt eget hjem i Chicago i Illinois i USA da hun merket at en mann sto i mørket og stirret på henne.

Han truet henne med en saks mens hun fortsatt lå i sengen.

Inntrengeren beordret Holt inn på badet, og tvang henne til å dusje og bade sammen med ham da hun fortsatt hadde på seg nattkjolen.

– Jeg var i sjokk. Jeg forsøkte bare å overleve, forteller kvinnen til WBBM-TV i Chicago.

Innesperret i 17 timer

Mannen, som var blodig over hele kroppen etter å ha brutt seg inn gjennom vinduet, hentet så kniver fra kjøkkenet. Samtidig som han truet kvinnen med knivene, fortalte han 80-åringen at han «likte» henne.

Inntrengeren tvang den forsvarsløse kvinnen ned til kjelleren, og stengte henne inne på badet med en stol foran døren.

FANGET: Inne på dette baderommet var Denyse fanget. Gjerningsmannen brukte en stol for å sperre igjen døren. Foto: CBS News

Han gikk så opp til stuen, koblet fra telefonene og fant seg til rette i huset.

– Jeg trodde aldri jeg skulle overleve, fortalte Holt om tankene som surret gjennom hodet hennes da hun var innesperret på badet.

Det skulle ta hele 17 timer før noen reddet henne. Og det var en helt spesiell grunn til at kvinnen ble reddet. Nemlig en hobby hun delte med datteren, Meredith Holt-Caldwell.

Reddet grunnet mobilspill

Mor og datter hadde nemlig fast kommunikasjon hver morgen gjennom spillet Wordle, hvor 80-åringen pleide å spille med datteren som bodde på andre siden av landet - i Seattle, Washington.

REDDET AV WORDLE: Den daglige kommunikasjonen med datteren gjennom mobilspillet Wordle ble redningen for kvinnen. Foto: Nick Ansell/PA Photos

Wordle er et populært nettbasert spill hvor spillerne en gang daglig skal gjette seg frem til et skjult ord som alltid er fem bokstaver. Spillet bla lansert i 2021, og har den dag i dag flere millioner spillere verden over.

Datteren hørte ikke noe fra moren den morgenen. Moren hadde verken sendt henne meldinger selv, eller lest de som datteren hadde sendt henne gjennom spillet.

– Jeg sendte ikke datteren min en Wordle-melding den morgenen. Det gjorde henne bekymret, sier Holt.

Datteren ringte Lincolnwood-politiet utpå dagen den 6. februar, og forlangte at de sjekket hjemme hos moren. Etter flere timer med forhandling, brøt et SWAT-team seg inn i huset og arresterte den 32 år gamle inntrengeren.

ØDELAGT: Politiet lagde hull i døren i søken etter Denyse. Foto: CBS News

Mannen har nå blitt siktet for innbrudd og frihetsberøvelse ved bruk av et farlig våpen, og grov vold mot en politibetjent, ifølge WBBM Chicago.

Politiet tror mannen var psykisk syk.

MØRKE: Politiet samlet seg utenfor huset til Denyse da de skjønte at noe kunne være galt. Foto: CBC News

Politiet kunne fortelle at Holt ikke ble fysisk skadet under innbruddet og kidnappingen.

– Jeg er veldig heldig, sier Holt.