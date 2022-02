Gruet seg til dette «Farmen kjendis»-øyeblikket: – Jeg skammer meg

Ukens førstekjempevalg har skapt reaksjoner, både på gården og i sosiale medier. Storbonde Øyunn Krogh (25) mottok nemlig over 1000 meldinger, etter det omstridte førstekjempevalget på «Farmen kjendis».

Da hun valgte å trosse avtalen om å velge Torpet kjendis-vinneren som førstekjempe, falt det ikke i god jord blant mennene.

En av dem som reagerte på valget, var Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk (52). Da avtalen ble brutt, mente Selbekk det måtte få konsekvenser – blant annet å fryse ut storbonden.

BEKLAGER: Vebjørn Selbekk beklager oppførselen sin da ukens førstekjempevalg ble tatt på Farmen kjendis. Foto: TV 2/Alex Iversen

Nå legger imidlertid Selbekk seg flat for oppførselen sin inne på gården.

– Ikke mitt stolteste øyeblikk

Overfor TV 2 bekrefter Selbekk at det ble nevnt en bemerkning om å fryse ut storbonden. Samtalen skal dog ha funnet sted før storbondevalget.

– Det er riktig, og det tar jeg ansvar for. Ordene «fryse ut» var involvert, men det var før Øyunn ble valgt som storbonde. Det var mer en diskusjon om hva man skulle gjøre, dersom avtalen ikke ble holdt. Det er helt forkastelig å si, og jeg angret med en gang jeg sa det, forteller han.

52-åringen forteller at han har gruet seg i lange tider til å se kaoset som utspilte seg på gården.

– Det er den episoden jeg har gruet meg mest til. Jeg er virkelig ikke stolt av min egen opptreden. Jeg hadde jo som mål å holde meg unna spillet og spetakkelet. Det holdt i fire uker. I den femte uken, så nære en finaleuke, kollapset det for meg også. Det var ikke mitt stolteste øyeblikk, innrømmer han.

GRUET SEG: Onsdagens Farmen kjendis-episode har Vebjørn Selbekk gruet seg i lange tider til å se. Foto: TV 2/Alex Iversen

Standhaftig

Da Krogh annonserte at damene var trygge inn i finaleuken, ble det mottatt med sterke reaksjoner blant mennene. Selbekk var tydelig skuffet over at avtalen deltakerne hadde inngått fra start, ble brutt.

– Jeg var standhaftig på avtalen, og det skammer jeg meg ikke over. Det står jeg for. Jeg synes det er viktig å holde avtaler.

Han påpeker at dersom det var tidligere håndballspiller Kjersti Grini (50) som hadde tapt tvekampen mot radioprofil Ingrid Simensen (28), var det trolig han som hadde sittet i storbondestolen. Da hadde han holdt avtalen – uavhengig av hvilket kjønn som kom inn fra «Torpet kjendis».

– Om så Isak hadde truet med å knuse kneskålene mine hadde jeg holdt den avtalen. Jeg mente det jeg sa om fellesskapet – vi hadde stått sammen, sett hverandre i øynene og tatt hverandre i hånda på at slik gjør vi det om utfordrere eller Torpet-folk kommer inn. De skal i tvekamp for å gjøre seg fortjent til plassen, uavhengig av om det er mann eller dame.

– I kampens hete

Tilliten de hadde til hverandre som gruppe betød mye for 52-åringen, og han forklarer at de avtalene som ble gjort var en del av den sterke relasjonen. Samtidig erkjenner han at oppførselen hans ikke er noen unnskyldning.

– Det var i kampens hete, med lite mat. Man blir sugd inn i den bobla, men det er ikke noen unnskyldning at man skal oppføre seg slik uansett – ved å snakke om sanksjoner og diverse. Jeg har nok gått for mye på søndagsskolen, og for lite på livets harde skole, humrer Selbekk.

FURORE: Vebjørn Selbekk er lei seg for at han bidro til mer kaos på Farmen kjendis-gården. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Jeg burde ikke ha snakket slik. Det er veldig feil, og jeg legger meg flat. Det røynet på der inne, og det gikk utover Øyunn.

Selbekk beskriver stemningen på gården som å gå fra en harmonisk tilværelse, til noe helt surrealistisk.

– Det gikk fra Huset på prærien, til American Psycho. Vi var så gode venner og sammensveiset, så ble det helt kaos. Det var veldig trist, jeg er ikke fornøyd med at jeg bidra til psychoen, sier han.

Beklaget seg

Allerede før førstekjempevalget, forteller Selbekk at han beklaget seg til Krogh. Det har han også gjort i etterkant av programmet.

– Det var sagt i ubetenksomhet. Det er virkelig ikke slik jeg er – at jeg fryser ut folk. Det er bare å beklage, noe jeg også gjorde. At det kom slike ord fra meg, skammer jeg meg over. Man må stå for det gale man gjør, og de ordene falt helt feil ut. Derfor pratet jeg ut med Øyunn.

Han har respekt for presset 25-åringen stod i, og hvor ubehagelig det må ha vært da alle mennene var imot henne.

– Når det er masse mannfolk som rotter seg sammen ... Det er ikke heldig. Jeg skammer meg litt over det som skjedde. Det var virkelig ikke bra. Jeg synes veldig synd på Øyunn, for det var en knalltøff uke.

REAKSJONER: At det ble herrekamp på Farmen kjendis ble ikke godt mottatt. Foto: TV 2/Alex Iversen

Til tross for Selbekk sin oppførsel, hadde han og Krogh gode diskusjoner om valget. Krogh bekrefter også til TV 2 at Selbekk beklaget for oppførselen sin.

– Han viste seg å være en fantastisk mann på Farmen. Jeg er veldig uenig med han politisk, men vi hadde en fin måte å diskutere på. Ingen tok det personlig. Når vi var uenige, lyttet vi til hverandre, og takket for diskusjonen i etterkant. Det var veldig fint, og han sa unnskyld, forteller Krogh.

Overfor Krogh innrømte Selbekk at han hadde tatt del i en samtale han ikke var stolt av.

– Vebjørn sa til meg at det ble sagt med glimt i øyet og humor. Jeg skjønner at det er lett å være med på den sjargongen, at: «Jaja, nå blir det ikke gøy å være Øyunn på gården». De støttet nok hverandre fordi de var nervøse og redde. Jeg sa til Vebjørn at selv om det er humor for dere, er det veldig ubehagelig for meg, sier hun.

Selv om hun opplevde Selbekk som sint og krass etter valget, er hun glad for at de klarte å forstå hverandre.

– Han sa han ikke ønsket å være en slik mann. Det var det som skulle til for at jeg aksepterte unnskyldningen. Det står det respekt av. Om jeg står i en lignende situasjon, håper jeg at jeg klarer å ta meg sammen på samme måte, sier hun.

GOD TONE: Øyunn Krogh og Vebjørn Selbekk fikk snakket ut etter førstkjempevalget, og har i dag en god tone seg i mellom. Foto: TV 2/Alex Iversen

I løpet av oppholdet har de to fått en nær og god relasjon, særlig etter de var hjelpere for artist Adam Ezzari (23) i den tredje uken på gården.

– Da gikk det jo en kule varmt. Øyunn og jeg hadde mange fine og fortrolige samtaler, og jeg liker henne veldig godt, forteller 52-åringen.

Uenigheter i stua

Da han onsdag kveld så episoden sammen med familien sin, hadde han advart dem på forhånd, om det han gruet seg aller mest til å se.

– Jeg hadde sagt ifra til familien at så langt hadde det gått veldig bra, men denne uka ble jeg trukket inne noe jeg også. De var forberedt, men det var litt ulike reaksjoner når vi så episoden. Ene datteren min ble sjokkert over pappaen sin. Den andre dattera mi og kona synes det ikke var helt heldig, men at det ikke var kjempekrise. Så det var litt uenigheter i heimen, humrer han.

At folk engasjerer seg, og støtter Krogh synes han er godt å se. Selv han har mottatt flere meldinger i innboksen.

– Det har vært et stort engasjement. Jeg hadde fryktet verre, og røffere tilbakemeldinger. Noen sier de hadde ventet mer av meg – noe jeg har stor forståelse for. Jeg hadde ventet mer av meg selv også, men jeg er ingen mannlig Santa Lucia.

