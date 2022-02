Han kalles for en tosk og idiot. Nå vil han ta grep

Det har ikke manglet på tilbakemeldinger etter at Espen Bjervig sa til norsk presse noe han selv mente at han ville bli «drept» for å si.

Både på mail og tekstmeldinger har det haglet inn med mer eller mindre konstruktiv kritikk på forklaringen til at han ikke hadde tatt ut reserver til det norske kvinnelaget når Heidi Weng og Anne-Kjersti Kalvå ikke kunne være med.

– Det står at jeg er en «idiot, tosk og en tulling». At jeg ødelegger rekruttering av langrenn. Det er jeg vant til. Det er gøy å drive med noe som folk er engasjert i. Jeg har den stillingen jeg har, så jeg må tåle det, sier Bjervig til TV 2.

– Jeg har forståelse for at folk reagerer på at vi ikke sender ekstra folk nedover. Jeg skal ikke forsvare den beslutningen i det hele tatt. Å sende personer nedover som har ligget i lavlandet og skal komme hit fem dager før de skal konkurrere … Det er stygt gjort mot en utøver rett og slett, når man vet hvordan forholdene er. Og så er det slik at de beste er her nede for å si det stygt og brutalt.

I sin opprinnelige kommentar uttalte langrennssjefen at han ikke trodde det hadde hjulpet på medaljestatistikken å sette inn en reserve. De er rett og slett ikke gode nok.

Han forsikrer om at ved et OL et annet sted og i en annen tid, så kunne den vurderingen vært annerledes. Komplikasjonene med både innreiseregler og de tøffe konkurranseforholdene gjør det lite hensiktsmessig.

Mener han, og TV 2s langrennsekspert.

– Jeg støtter NSF i at det har lite for seg å hente ned en reserve på damesiden nå, da det med høyde- og døgnakklimatisering er for lite tid til å få noen konkurransedyktige til avslutningen av OL, sier Petter Soleng Skinstad.

– Bjervig har også rett når han sier det han sier om nivået og at ingen av de eventuelle reservene ville kjempet om medaljer. Det er derimot også en innrømmelse av ståa i norsk kvinnelangrenn, som bekrefter at det ikke er gjort en god nok jobb med å følge opp de nest beste damene nå i en årrekke. Jeg vil gå så langt som å kalle det en fallitterklæring, men forhåpentligvis betyr også det at Bjervig & Co har planer om å gjøre noe med dette.

Langvarig problem

Og langrennssjefen er smertelig klar over situasjonen og lover at det vil jobbes med. Uten at han er spesielt konkret på hvordan i intervjusonen etter Therese Johaugs andre gull under OL i Beijing.

GULLJUBEL: Therese Johaug og Espen Bjervig i ekstase etter torsdagens ti kilometer. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi har utviklingspotensial. Det har vi. Men akkurat hvordan vi skal utvikle oss klarer jeg ikke å ta her nå. Vi har talentene. De er treningsivrige og kjempeflinke skiløpere. Så må vi finne ut hvordan vi skal løfte de det siste ekstra for at de skal være med å kjempe om pallplasseringer, sier Bjervig.

– Har ikke svar på akkurat nå hvorfor det er slik. Det skorter ikke på talenter. Vi må bli flinkere. En ny Therese kommer ikke hvert tiår eller hvert femtiende år. Men løpere som kjemper om seier … det skal vi klare å få.

Johaug mener det bør tas grep

Johaug slår fast at det må gjøres en rekrutteringsjobb.

– Vi må gjøre en jobb på damesiden i Norge. Det er det ingen tvil om. Å få opp flere jenter som går bra på distanse. På sprint har vi også vært bak, men gjort mye bra. På distanse er det viktig med rekruttering, sier Johaug til TV 2.

– Det er litt slik med laget vårt i dag at det er mange som sitter hjemme. Så resultatene i dag ser verre ut enn de egentlig er, fortsetter skistjernen fra Dalsbygda.

Men verken Tiril og Lotta Udnes Weng eller Mathilde Myhrvold er superunge med sine 25 og 23 år.

– Nei, de er ikke det. Jeg mener vi må ta rekrutteringen på ramme alvor og få opp jenter.

– Hva tror du må til?

– Det er vanskelig å si. Jeg har ikke tenkt de tanker, men jeg har lyst å være med å bidra selv for å få jenter opp og frem.

Hvilken rolle det eventuelt skulle være i, sier hun at hun ikke har tenkt på.

VANT SEKUNDSTRID: Therese Johaug måtte jobbe hardt for seieren, men vant til slutt med fire tideler. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Også landslagslagstrener på kvinnesiden, Ole Morten Iversen, er oppgitt over nivået bak Therese Johaug og for så vidt Heidi Weng.

– Det er ikke noe nytt. Det har vært slik over flere år. Vidar Løfshus ropte varsko for fire-fem år siden. Det er for tynt bak de beste i Norge, sier Iversen.

– Vi har vært dyktige, heldige og glade for å ha hatt et utrolig sterkt kvinnelag. Nå er det bare Therese igjen av dem på distanserenn. Bak der er det litt for langt tilbake.

Han sukker litt, og fortsetter:

– Det jeg savner er at de mange gode juniorløperne tar steget videre de første årene som senior. De vi ikke har trua på klarer ikke ta det neste steget. Slik har det vært i 5-6-7 år.

– Hva gjøres feil?

– Først må vi finne ut nøyaktig hva som gjøres. Vi har en jobb å gjøre for å tette det gapet. Så skal vi ikke glemme at det er lyspunkt. Helene har ikke vært i sin beste for, her, men jeg tror Helene vil være lokomotivet i en ny, spennende generasjon.

TV 2-ekspertens råd

Når landslagslederne ikke ønsker å være spesielt konkrete, kommer TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad med sine råd.

– Det er mye man burde ha gjort og mye man bør endre i årene som kommer, sier Skinstad.

– Å ha et lite elitelag på toppen er for så vidt greit, selv om det er store nivåforskjeller bare internt i det laget også. Å dele inn i distanse- og sprintlag ville derfor vært en start. Samtidig ville jeg ha fjernet rekrutt- og juniorlaget, og heller videreutviklet regionlagene til regionale treningsgrupper med flere utøvere fra eldre junior og senior. De samme gruppene burde landslagsløperne ha tilhørt når de ikke var på samling. Da kunne man gitt langt flere damer et miljø og en bedre oppfølging enn i dag, noe jeg tror ville ha gitt resultater på sikt.

TV 2S LANGRENNSEKSPERT: Petter Soleng Skinstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

I tillegg ønsker han seg en bedre matchingsarena for de nest beste.

– Man må gi flere løpere sjansen i verdenscupen oftere. Med så trange kvoter er det kun de aller, aller beste som burde gått verdenscup hver helg. Bak dem burde det vært større utskiftninger for å sikre etterveksten og en rettferdig sjanse til å prøve seg i verdenscup. Samtidig burde alle på landslaget vært forpliktet til å gå Norgescup og Skandinavisk cup når de selv ikke går verdenscup, også dette for å sikre kompetanseflyt og høyest mulig nivå på alt av trening og konkurranser, sier Skinstad.

Vil bli et savn

Kort fortalt må det tas grep.

Iversen og Bjervig har i kraft av sine roller begge en finger med i spillet når det skal skje. Både for de beste og de som skal bli de beste.

– Jeg vet ikke om vi skal drive med pekelek om det er trenere, utøvere eller meg som har ansvaret. Vi er nok alle interessert i å få fram løpere som får best mulig resultater. Det viktigste er at vi må jobbe sammen for å få løftet alle opp på et bedre og høyere nivå, sier Bjervig.

Men enn så lenge kan man flyte på Therese Johaugs resultater. Spørsmålet er hvor lenge det går med 33-åringen. Det spekuleres i om denne sesongen vil være den siste.

– Det ville vært kjedelig for de norske resultatene. Og så blir det kjedelig for hele laget. Hun bidrar på alle områder det går an å bidra på. Sportslig og sosialt. Jeg klarer ikke se for meg at hun ikke skal være der, sier Tiril Udnes Weng til TV 2 etter sin 21. plass på 15-kilometeren.

Udnes Weng, som endte to minutter og 16 sekunder bak Therese Johaug, mener imidlertid at det blir litt mye krisesmaksimering.

– Det har sett tynt ut i OL, men vi har gått renn før i år … på Lillehammer var det sju jenter blant de 15 beste på en distanse. Det er ikke så kullsvart om folk skal ha det til.