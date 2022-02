– Gleder meg til å bli «idrettsmamma»

På grunn av koronareglementet i OL-byen, må Norges kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) se vinter-OL hjemmefra.

– TV-skjermen står på, vi heier herfra og vi skal få gratulert dem når de kommer hjem, sier kulturministeren mens hun ser torsdagens 10 kilometer klassisk for kvinner sammen med TV 2.

FULLT FOKUS: Anette Trettebergstuen (t.h) og hennes kollegaer fulgte spent med under torsdagens 10 kilometer for kvinner. Foto: Torstein Wold / TV 2

Idrettsforbilder i oppveksten

Trettebergstuen er oppvokst på Hamar i Innlandet. I løpet at ungdomsårene var hun innom både fotball, håndball, basketball, svømming og stuping.

40-åringen sier at hun ikke var noe idrettstalent, men likevel fikk mange gode minner av å drive med idrett:

– På den tiden hadde vi Nordens største svømmehall på Hamar, og der brukte vi mange kvelder. Irene Dalby (tidligere norsk svømmer) brukte også å trene der, og det var selvsagt stort for oss, forteller politikeren fra Hamar.

– Vi hadde mange forbilder, og flesteparten av dem var lokale. I Norge kan eliteutøverne trene i de samme anleggene som bredden, og det er veldig fint og inspirerende.

FORBILDE: Irene Dalby (t.h) med sitt EM-sølv på 800 meter frisvømming i 1993. Foto: Bildbyrån / BILDBYRÅN

Kulturministerens favoritt

Opp gjennom årene har naturligvis mindre tid gått til fritidsaktiviteter, og mer tid til politikk. Men én ting har forblitt den samme: Kjærligheten for utøvere fra samme landsdel.

– Jeg har et ekstra stort hjerte for Therese Johaug fra Hedmark i Innlandet, erkjenner Trettebergstuen kort tid før hun så skilokomotivet fra Dalsbygda gå inn til sitt andre OL-gull på under en uke.

– Hvilken idrett har du tettest forhold til?

– Langrenn er veldig artig og engasjerende. Det er også en gren vi nordmenn tradisjonelt sett er gode i, og i tillegg liker jeg å gå på ski selv, svarer Ap-politikeren som også koser seg med ulike svømmemesterskap og store fotballmesterskap i ny og ne.

FRA INNLANDET: Anette Trettebergstuen sier hun har et ekstra stort hjerte for Therese Johaug. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Vil bli «idrettsmamma»

Bortsett fra å se på idrett gjennom TV-skjermen, så liker kulturministeren å gå på ski og spille fotball sammen med den fire år gamle sønnen hennes.

– Jeg gleder meg til å snart kunne bli en «idrettsmamma», sier hun og forklarer:

– Han er bare fire og et halvt år, så det er fortsatt litt usikkert hvilke idretter han vil drive med. Hittil har fotballinteressen vært størst. Men jeg har veldig lyst til at han skal bli glad i å gå på ski, for jeg ser for meg at vi kunne kost oss som turkamerater.

En annen, mer erfaren «idrettsmamma» kunne også juble over Johaugs OL-gull torsdag: