Måtte slutte i jobben da pandemien traff – til tross for fire vaksinedoser må hun fortsatt være forsiktig

Onsdag skrev FHI i sin risikovurdering at vi går en normal hverdag i møte.

Det er ikke lenger grunn til å beholde de strenge tiltakene, da tiltakene må være svært strenge for å stoppe spredningen av covid-19, samtidig som at koronaviruset ikke lenger anses å gi like alvorlig sykdom som før.

Også politikerne har nå lovet at lettelsene vil komme i løpet av svært kort tid, og blant annet leder for legevakten i Bergen mener vi bør fjerne isolasjon ved positiv korona-test helt.

Men for noen kan det fortsatt være farlig å få covid-19.

Blant annet har de med sykdommer, eller tilstander som gir nedsatt immunforsvar, vært noen av gruppene som særlig har trengt beskyttelse mot viruset. I denne gruppen er man i gang med å sette fjerde vaksinedose.

Konstant frykt

– Frykten for å bli smittet av korona har vært der konstant, men spesielt høy i perioder med høyt smittetrykk, sier Elena Wisth.

57-åringen fra Herøy er blant dem som har fått fire vaksinedoser, men likevel må leve svært forsiktig.

Det kommer av at hun går på immundempende medisiner som svekker effekten av koronavaksinen. Det er medisiner hun har gått på helt siden hun fikk transplantert nyre da hun var 23 år.

Måtte slutte i jobben

En direkte konsekvens av pandemien har vært at hun ble tatt ut av jobben som sykepleier på en demensavdeling. Fra mars 2020 og frem til i fjor høst var hun arbeidsledig.

– Det har vært en trasig og veldig spesiell situasjon å være i. Jeg føler at jeg ikke er til nytte. Som sykepleier kan man jo ikke ha hjemmekontor, sier hun.

I november i fjor fikk hun imidlertid en jobb hvor hun forbereder koronavaksiner, men det er forutsatt at hun får sitte alene i et skjermet rom.

VAKSINER: Elena Wisth har under pandemien jobbet med å forberede korona-vaksiner – forutsatt at hun har kunnet sitte isolert. Foto: Privat

– Jeg ikke vet hvor syk jeg blir hvis jeg først blir smittet. Det er skummelt.

Selv om samfunnet gjenåpnes i nær fremtid, må hun fortsette å leve forsiktig. Men tross smittefrykten har hun forståelse for at samfunnet må gjenåpnes på et tidspunkt.

– Smittebildet må roe seg ned mye mer før jeg kan leve friere. Vi som er organtransplanterte er vant til å være forsiktige, men før pandemien har jeg alltid kunnet leve nokså normalt, sier hun.

Store konsekvenser for mange

Marit Lundberg, leder i landsforeningen for Nyrepasienter og transplanterte, har opplevd at medlemmer har uttrykt bekymring for smitte gjennom pandemien.

– Det er fortsatt mange som er bekymret for smitte, og det er flere medlemmer som uttrykker at de er usikre på hvilke konsekvenser gjenåpningen kan ha å si for dem. Det gjelder spesielt medlemmer som ikke lenger har mulighet for hjemmekontor og som har barn i barnehage og skole, samt de som ikke danner målbare antistoffer ved vaksinasjon, sier Lundberg.

Hun sier pandemien har fått store konsekvenser for mange.

– Det har vært spesielt krevende for medlemmer som har vært i en jobb der hjemmekontor ikke er mulig. For noen arbeidstakere har løsningen vært å bli sykmeldt, og noen har havnet på arbeidsavklaringspenger. Dette har ført til at det har kommet en økonomisk byrde på toppen av det hele, sier hun.

Mye frykt

Personer med lavt immunforsvar har god grunn til å være forsiktige under en gjenåpning, sier professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland.

– De som er mest utsatt bør derfor fortsette å skjerme seg en stund fremover. Når smitteverntiltakene blir borte, tror jeg vi vil se at smittekurven stiger ytterligere før den til slutt vil avta, sier hun til TV 2.

IMMUNOLOG: Anne Spurkland mener de som er mest utsatt bør fortsette å skjerme seg en stund fremover. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Eldre, overvektige og personer med diabetes er mennesker som har vært spesielt utsatt for alvorlig koronasykdom. Men disse er nå beskyttet gjennom vaksinering. Dermed gjenstår gruppen bestående av personer som av ulike grunner har lavt immunforsvar, gruppen Elena befinner seg i, forklarer Spurkland.

– Man kan ikke holde samfunnet nedstengt på grunn av en liten gruppe mennesker som er spesielt utsatt, det er det ikke politisk vilje til, sier hun.

– Mye frykt

I Norsk Immunsviktforening har de gjennom hele pandemien fulgt situasjonen tett.

Der har de et eget fagråd, bestående av noen av de beste fagfolkene i landet, som jevnlig har gitt oppdaterte råd for hvilke grep de med nedsatt immunforsvar bør ta.

Disse rådene har i stor grad sammenfalt med de rådene som har vært gjeldende for samfunnet forøvrig.

– Under pandemien har vi jo sett mye frykt blant mange av våre grupper, men vi har hele tiden vært tydelige på at det er viktig å følge retningslinjene ellers i samfunnet. Vi er opptatt av at det ikke skal bli for mye frykt, og at folk ikke skal gjemme seg unna samfunnet og isolere seg i for stor grad, sier Knut Vedal i Norsk immunsviktforening.

Han sier de har opplevd stor pågang og mange bekymringer fra medlemmene gjennom hele pandemien.

Nå er det snart varslet nye lettelser.

– Med nye retningslinjer fra myndighetene vil vi bruke vårt fagråd, som vil komme med råd til hvordan man bør forholde seg til dette. Følger man rådene, bør man kunne leve normalt, sier han.