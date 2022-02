Slik svarte han da politiet fortalte om nøkkelbeviset

På senhøsten i fjor ble 51-åringen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs (17), tatt inn til avhør. Da ble han presentert for beviset som politiet mener vil felle ham.

1. september i fjor skjedde det en oppsiktsvekkende utvikling i den uløste drapssaken som fant sted på Karmøy i 1995.

En mann fra Haugalandet ble pågrepet og siktet i saken, samtidig som de gjorde det kjent at de mistenker ham for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger, fem år senere.

ULØST DRAP: Birgitte Tengs (17) ble drept på Karmøy på midten av 1990-tallet. Foto: Privat

Han ble tatt i en bobil på Lista i Agder.

Bakgrunnen for siktelsen var funn av et såkalt y-kromosom i en blodflekk ved linningen på strømpebuksa til Tengs, som politiet kunne knytte til 51-åringen.

Politiet mener at det ble avsatt med gjerningsmannens blodige fingre og at det ble avsatt under drapet.

GJORDE FUNN: DNA-eksperter ved det rettsmedisinske instituttet GMI i Østerrike fant et y-kromosom på Birgitte Tengs' strømpebukse. Foto: Politiet

Fant mutant

Siden pågripelsen har etterforskningen pågått for fullt, og i oktober fikk politiet et nytt gjennombrudd i saken, som de mener styrker mistankegrunnlaget:

En DNA-ekspert påviste en sjelden mutasjon som utelukker siktedes mannlige slektninger. Nylig leverte DNA-eksperten en ny rapport om beviset, der han slår fast med 95 prosent sikkerhet at maksimalt to personer kan passe til DNA-funnet.

På grunn av dette har påtalemyndigheten ved to anledninger fått medhold i sine begjæringer om å varetektsfengsle mannen etter straffeprosesslovens paragraf 172 a, som krever «forhold som i særlig grad styrker mistanken».

Konfrontert i avhør

Den 27. oktober i fjor møtte 51-åringen til det som ble et fem og en halv time langt avhør på politihuset i Stavanger.

AVHØRT: I høst satt siktede i lange avhør med etterforskerne på politihuset i Stavanger. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Her ble han for første gang konfrontert med den påviste mutasjonen.

Ifølge TV 2s opplysninger svarte siktede at han ikke har noen forklaring på hvordan hans DNA kan ha havnet på strømpebuksa. Han sa også tydelig at han «aldri har vært i kontakt med Birgitte noen gang».

Siktede uttalte også at «dette blir et justismord», ifølge TV 2s opplysninger.

Mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, ønsker ikke å kommentere innholdet i avhøret, men sier at klienten synes det er vanskelig å forholde seg til de sterke anklagene i en sak han hevder ikke å ha hatt noen befatning med.

– Han synes dette er veldig tøft, men samtidig har vi snakket mye om at dette er en realitet han må forholde seg til, så lenge domstolen er enig i politiets vurderinger, sier advokaten.

ADVOKAT: Forsvarer Stian Kristensen ivaretar siktedes rettigheter. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Slik jobber forsvaret

Sammen med medforsvarer Stian Trones Bråstein, jobber Kristensen nå med å finne ut hvordan de kan angripe DNA-beviset.

Blant annet jobber de med å få oppnevnt sakkyndige eksperter som de vil be om å vurdere kvaliteten på funnet.

Slik TV 2 forstår det, handler det primært om to ting:

Å finne ut hvorvidt man med sikkerhet kan si at funnet på strømpebuksa tilhører den siktede mannen, samt å sikre at prøven er analysert og rapportert inn etter gjeldende praksis.

Å finne ut om DNA-et kan ha havnet på strømpebuksa på andre måter, for eksempel ved såkalt kontaminering, altså at det har smittet over på en måte – for eksempel ved at de har sittet i samme bil eller samme kinosete.

Forsvarer Kristensen er tydelig på at DNA-funnet er bakgrunnen for at 51-åringen ble pågrepet, og han sier derfor at det kommer til å være det sentrale bevistemaet i saken.

– Kan vanskelig forklares annerledes

Politiadvokat Fredrik Martin Soma har vært politiets ansikt utad i Birgitte-saken det siste halve året.

Han ønsker ikke å kommentere opplysninger om hva siktede har sagt i avhør, eller om de har konkrete holdepunkter for om det var kontakt mellom mannen og offeret.

I en e-post til TV 2 skriver Soma at DNA-beviset står helt sentralt i saken, samtidig som han peker på at det også er andre forhold som politiet mener styrker mistanken mot ham.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Fredrik Martin Soma forklarer at etterforskningen pågår med full styrke. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Med andre forhold mener han siktedes straffehistorikk og manglende alibi på drapsnatten.

– Hva gjør at dere mener DNA-sporet er handlingsrelevant?

– Funnsted og forhold ved siktede taler for at DNA-sporet er handlingsrelevant. DNA-treffet lar seg vanskelig forklare på annen måte enn at det er avsatt av siktede under drapshandlingen, sier Soma.

– Er politiet åpne for at sakkyndige kan svekke bevisets betydning?

– Vi vet ikke hvordan sakkyndige vil besvare sitt mandat før de avlegger rapport. Vi ønsker heller ikke å spekulere i dette.

Nylig varslet politiet at de planlegger å gjennomføre et nytt avhør med siktede.

Der vil også Tina-saken bli tema. Politiadvokaten ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke andre tema som vil stå på agendaen.

– Tidspunkt for avhøret er ikke fastsatt, sier han.