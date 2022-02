Østigård tar oppgjør med Stoke-treneren: – Han var kun ute etter å ta meg

– Det er mye som har skjedd. Det er ingen annen måte å si det på. Ny klubb, nye lagkamerater og nye trenere, det er ikke alltid så lett, sier midtstopperen fra Åndalsnes til TV 2.

I løpet av sin første måned som fotballspiller i Italia har Østigård opplevd sparkingen av trener Andrij Sjevtsjenko, scoring på et ruvende hodestøt mot AC Milan på San Siro, et brutalt 0-6-tap mot Fiorentina og stjernespissen Dušan Vlahović, et kort skadeopphold og senest en utvisning på Stadio Olimpico mot AS Roma.

Til tross for at han møter TV 2 to dager etter karrierens første direkte røde kort, er det tydelig at Østigård nyter livet langs den italienske middelhavskysten.

Selv har han funnet seg til rette i en sentrumsnær leilighet i vakre Genova, men denne ettermiddagen tilbringer han på lunsj hos landsmann Morten Thorsby en halvtimes kjøretur langs kysten øst for havnebyen.

Pasta med pesto, capresesalat, lokal hvitvin fra Liguria og nykvernet espresso står på menyen på den solfylte takterrassen med utsikt over Middelhavet. Februar er kun en drøy uke gammel, men termometret nærmer seg 20 grader.

Kontrasten kunne ikke vært større til hans forrige arbeidsplass, byen som har blitt kjent som fotballens gråeste by takket være uttrykket «men kan han gjøre det på en kald, regnfull kveld i Stoke?»

– Han har gjort mye rart

Planen var at Østigård skulle spille for Championship-klubben hele sesongen. Det startet utmerket: Nordmannen startet sine syv første kamper for klubben, som kjempet i toppen av tabellen.

– Det var en rar situasjon. Jeg hadde en ekstremt bra start på sesongen. Vi fikk en veldig god start. Jeg følte at ting gikk bra. Så røk vi borte mot Derby i et av årets første tap, og da var jeg plutselig ute av laget, sier Østigård.

Han startet bare to av de syv neste kampene.

– Selvfølgelig ble jeg skuffet, men jeg følte ikke at jeg lagde noe dårlig stemning. Situasjonen ble bare verre utover, sier Østigård.

Østigård hadde pakket sakene - så kom den brutale beskjeden

Han fikk sjansen i tre kamper på rad i november, holdt nullen i alle tre, men etter et 0-1-tap etter langt innkast mot Bristol City, var det tilbake på benken. Og så helt ut av troppen. Denne gangen for godt.

– Det var rett ut uten å få noen begrunnelse. Da følte jeg at han kun var ute etter å ta meg for en grunn som jeg ikke helt skjønte, sier Østigård.

Han sikter til trener Michael O'Neill.

– Jeg hadde ikke et superforhold til ham, sier Østigård, som innrømmer at han har fulgt Stokes svake resultater de siste månedene med en dose skadefryd:

– Nå ser du at han har gjort mye rart. Da går det ikke alltid så bra. Det er litt godt for meg å se det også.

TRIVES: Leo Skiri Østigård har funnet seg til rette i vakre Genova. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Tre seirer, to uavgjort og fem tap er fasiten for Stoke etter Østigårds siste kamp. Den opprykksjagende klubben ligger på 11. plass i Championship.

– Nå går det ikke så bra med dem. Jeg føler det var feil å ta meg ut når det var et lag som fungerte så bra. Det er skuffende, selvfølgelig, men da følte jeg det var riktig å ta steget videre. Jeg angrer ikke på det nå, sier Østigård.

– De har ikke fulgt med

Karrieren hans har vært preget av utallige utlån: 22-åringen har rukket innom Molde, Viking, Brighton, Coventry, St. Pauli, Stoke City og Genoa.

– Hva sier du til de som er kritiske til de mange utlånene dine allerede i så ung alder?

– Hvis folk hadde fulgt med på meg og de årene jeg har vært gjennom, har jeg tross alt spilt alt i St. Pauli og omtrent alt i Coventry. De to lånene var ekstremt vellykket. Jeg spilte alt fra start i Stoke, men så skjedde det ting jeg ikke var fornøyd med. Og så har jeg kommet hit og spilt, sier Østigård.

– De som synes det høres dumt ut og sånt, de har ikke fulgt med. Jeg vet selv hvor bra lånene har gått og hvor mye jeg har lært. Det har bare styrket meg som spiller. Jeg har blitt elsket i St. Pauli og det samme i Coventry, tillegger han.

Han gjorde seg raskt til en favoritt blant Genoa-fansen da han stanget inn et bortemål mot Milan i kjent stil; ruvende høyt over bakken, med et knallhardt hodestøt.

Med det er han den eneste målscoreren på de siste fem kampene til et desperat Genoa-lag som kjemper mot å unngå nedrykk etter 15 strake sesonger i Serie A.

– Satt der alene, foldet hendene og ba til Gud

Lørdagens utvisning i uavgjortkampen borte mot AS Roma hindrer Østigård i å spille søndagens skjebnekamp mot tabelljumbo Salernitana, klubben til både Stefan Strandberg, Emil Bohinen og Julian Kristoffersen (utlånt til Cosenza).

Det direkte røde kortet var Østigårds første i karrieren og kom etter et ufrivillig strupetak som har gitt 22-åringen mye eksponering på sosiale medier.

– Jeg er ikke fornøyd med hvordan jeg håndterte det, erkjenner midtstopperen.

DIREKTE RØDT: Her tar Leo Skiri Østigård ufrivillig strupetak på AS Romas Felix Afena-Gyan. Foto: Domenico Cippitelli / IPA

Da han fikk marsjordre av dommeren, gikk han rett i garderoben og fulgte ikke med på resten av kampen.

– Jeg satt der alene, foldet hendene og ba til Gud om at det ikke skulle bli scoring. Så hører jeg et helsikes leven i det 91. minutt, forteller Østigård.

Roma hadde satt ballen i mål.

– Så fikk jeg en melding av pappa om at scoringen ikke ble godkjent. Da pustet jeg lettet ut, sier Østigård.

Drømmer om landslagsdebut

Så fort han har sonet karantene, fortsetter kampen om å holde Genoa unna et nedrykk som vil ryste en fotballgal by. Han fortsetter også kampen om å imponere på europeisk toppnivå i forkant av en sommer der han, med ett år igjen av kontrakten i Brighton, etter alt å dømme står overfor karrierens andre permanente overgang.

Ikke minst kjemper Østigård om en plass på det norske landslaget, der han fortsatt har til gode å debutere, selv om han var med i én tropp under Lars Lagerbäck samt den første under Ståle Solbakken.

– Jeg har vært ganske tydelig på at jeg alltid har hatt en drøm om å spille på landslaget. Det har jeg fortsatt. Det setter jeg veldig høyt, men jeg prøver ikke å tenke for mye på det heller. Jeg får prøve å gjøre det så godt jeg kan i klubbhverdagen, sier Østigård.

DET GODE SELSKAP: Leo Skiri Østigård ble tatt ut av Ståle Solbakken i landslagstroppen i mars 2021, men har ikke blitt tatt ut siden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Han håper hverdagen i Serie A gir ham gode kort på hånden i stopperdiskusjonen, der Kristoffer Ajer (Brentford), Stefan Strandberg (Salernitana), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Marius Lode (Schalke 04) og Stian Gregersen (Bordeaux) fremstår som hans største konkurrenter.

– Jeg har alltid troen på meg selv og at jeg kan være en viktig spiller for landslaget. Hvis jeg ikke hadde trodd på det, kunne jeg like godt sluttet å spille, sier Østigård.