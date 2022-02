Har blitt far

GOD KVELD NORGE (TV 2): Komikeren avslører at han har fått sitt første barn.

Christian Mikkelsen (31) og Celia Aabø Mellem har blitt foreldre. Det avslører komikeren på P3morgen hos NRK.

– Det er en jente og hun er veldig veldig søt, sier Mikkelsen.

Han legger til av at han er veldig lykkelig av å ha et lite menneske i hus.

– Hun gir meg så mye glede. Enn så lenge så er det en helt fantastisk opplevelse.

31-åringen forteller videre at andre foreldre advarer om når barnet har passert fire måneder. «Da blir det helvete», sier Mikkelsen spøkefullt.

Komikeren er jevnlig med som rådgiver i radioprogrammet «Lørdagsrådet» hvor det er vanlig at kjendisene opplyser om sivilstatus, men stort mer enn det har ikke Mikkelsen delt om forholdet med Mellem i offentligheten.

Gjort seg bemerket

NRK-profilen har siden sitt gjennombrudd med gruppen «Bare moro impro (BMI)», vært jevnlig aktuell med programmer hos kanalen.

DUO: Martin Beyer-Olsen og Christian Mikkelsen har laget flere programmer sammen på NRK. Foto: Ole Kaland / NRK

Blant annet «Underholdningsavdelingen» og «Visning». Flere av hans karakterer fra diverse sketsjer har også satt spor, som den velstående og svært irriterende karakteren «dra til-trynet».

Mikkelsen har samarbeidet mye med komiker Martin Beyer-Olsen (42), som avslørte i sin egen podkast i 2020 at han var blitt far for første gang.

I podkasten «Berrum og Beyer» beskrev han opplevelsen som noe av det største han hadde opplevd:

– Det er helt absurd, hele greia. Jeg gleder meg så inn i helvete til å være en pappa. Du skjønner det ikke før du er det, sa Beyer-Olsen.