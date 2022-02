Samuela (23) brøt sammen på rommet etter Bø-krasj

Italienske Samuela Comola har ennå ikke gått et renn i OL-anlegget i Zhangjiakou. Men 23-åringen har likevel vært involvert i en dramatisk hendelse: dagen før parstafetten, som Norge vant etter en fantomspurt fra Johannes Thingnes Bø, ble Comola påkjørt av Tarjei Bø i høy hastighet.

Bø pådro seg småskader i rygg og nakke, og måtte skifte ut enkelte deler på børsa.

– Plutselig så jeg en blå smurf fra Italia. Det gikk så fort, og jeg smalt rett i. Hun kom tvers over løypa, og jeg kom i hocke, forklarte Bø.

Nå forteller for første gang også Comola hvordan hun opplevde kollisjonen med stryningen.

– Jeg så ikke at han kom, ellers ville jeg ikke krysset løypa, sier hun til TV 2 etter torsdagens trening.

Comola understreker at hun hadde all skyld i sammenstøtet, og det preget henne sterkt ettersom hun visste at Tarjei Bø skulle i aksjon for Norge allerede dagen etter.

Selv skal den italienske jenta gå sin første distanse på morgendagens sprint.

– Jeg var veldig bekymret for Tarjei, og veldig lei meg fordi jeg visste at han skulle konkurrere i mixed stafett. Jeg var ganske sjokkert. På kvelden låste jeg meg inne på rommet i deltakerlandsbyen og gråt fordi jeg var så bekymret, sier hun.

Heldigvis endte det godt både for Bø og Comola. Bø gikk en meget solid tredjeetappe og sendte Norge tilbake i gullkampen.

– Har du snakket med ham i etterkant?

– Ja, jeg møtte ham i utøverlandsbyen og sa unnskyld.

– Har du hatt mye smerter selv?

– Det var en tøff kollisjon, men det gikk fint med meg. Jeg fikk en trøkk i nakken, men alt er OK nå, sier Comola.