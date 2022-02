Leo Ajkic var bare syv år gammel da han måtte flykte fra hjemlandet sitt

Leo Ajkic er aktuell med NRK-dokumentaren «Uønsket» der han kommer tett på asylsøkere og den norske asylpolitikken. Han har selv vært på flukt og håper at serien vil bidra til refleksjon.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen!

Ajkic ble født i Mostar i Bosnia. Han beskriver sin tidlige barndom som perfekt, omgitt av en stor familie med mye kjærlighet. Da han var syv år gammel ble livet hans uforutsigbart.

TIDLIG 90-tall: Leo beskriver en perfekt barndom i Mostar, tidligere Jugoslavia før krigen brøt ut. Foto: Privat

Ung flyktning

Det var krig i Bosnia, Ajkic beskriver en uvisshet og en spenning som oppsto da han så soldater og hørte de voksne prate. Bare syv år gammel ble han én av mange flyktninger som måtte forlate hjemmet sitt da det ikke lenger var trygt.

Han flyktet med moren sin til Tyskland.

– Jeg hadde ikke en typisk flukt som en hører om i dag hvor man blir jaget. Jeg husker flukten til Tyskland hvor det kun var buss for kvinner, barn og pensjonerte menn. Vi bodde som flyktninger i flere år i Tyskland med et mål om å flytte hjem igjen.

Etter hvert flyttet de tilbake til Kroatia hvor det fortsatt var krig.

Faren til Ajkic hadde kommet til Norge, hvor de hadde åpnet grensene for bosniere. Da det ikke lenger var mulig å bo i hjemlandet endte han opp i Bergen med familien på fire.

– Jeg kom til Norge da jeg var 11 år gammel. Det var et godt nabolag i Bergen med mange spennende mennesker. Jeg følte meg verken ensom eller annerledes der.

FØRSTE VINTER I NORGE: Leo kom til Norge i 1995. Han beskriver et godt nabolag, men han opplevde et samfunn som ikke inkluderte han. Foto: Privat

Selv om Ajkic hadde et godt nabolag, beskriver han et samfunn som behandlet ham annerledes.

– Vi var utlendinger og skulle ikke tenke at vi var bedre enn nordmenn. Ingenting kom gratis og vi måtte jobbe hardt for å skape muligheter selv.

Han hadde et håp om å reise hjem helt frem til han ble myndig, men sier at han skjønte at det ikke ville skje.

«Uønsket»

I dag er NRK-profilen et kjent ansikt og vi har sett han som programleder på radio og TV, og ikke minst i flere nyskapende serier for ungdom med alvorlig tematikk. Nå er Leo aktuell med NRK-dokumentaren «Uønsket – barna Norge vil sende ut». I sin jakt etter svar på hvorfor den mye omtalte 19-åringen Mustafa Hasan risikerer å reise fra landet, får Leo et unikt innblikk i norsk asylpolitikk. Han møter politikere som tar avgjørelser, og de som gjennomfører dem.

UØNSKET: I serien ser programleder Leo Ajkic på den vanskelige situasjonen til asylbarn som har bodd lenge i Norge, men som likevel står i fare for å måtte forlate landet. Mustafa Hasan er sentral gjennom alle episodene. Foto: NRK

Han møter en familie med barn i barneskolen og barnehagen som venter på utkastelse. Han får også være med når politiet pågriper en mor og hennes to barn som må ut av landet.

Ajkic har sett den norske asylpolitikken på nært hold. Han forteller at det har vært tøft og mener at mye kunne ha blitt gjort på en annen måte.

– Asylsøkere og flyktninger blir ikke behandlet rettferdig i det norske rettssystemet. Har man ikke penger, så kan man ikke vinne. De blir bare sittende og vente, sier han til God morgen Norge.

Dokumentaren er laget for å besvare Leo sine mange spørsmål rundt Norges asyl- og rettspolitikk. Ajkic håper serien kan åpne for samtale og bidra til en større bevissthet rundt dagens regler og prosesser som preger mange.

PROGRAMLEDER: Leo forteller til God morgen Norge at det har vært en stor ære å følge Mustafa for å lage et program som belyser en vanskelig tematikk. Foto: God morgen Norge

– Jeg vil vi at folk skal snakke om serien. Det er viktig at man ser det store bildet av Mustafas sak og alle feilene som blir gjort. Historiene i dokumentaren vil gjentas igjen og igjen – for reglene er fortsatt de samme, avslutter han.