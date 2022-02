Brorens råd kostet nesten Johaug gullet

Mange nordmenn satte nok morgenkaffen i vrangstrupen da Therese Johaug tapte hele 11 sekunder mellom 5 og 6,3 kilometer ute på dagens 10 kilometer. Til slutt vant hun med 0,4 sekunder foran finske Kerrtu Niskanen.

– Iskald beregning, ler Johaug i pressesonen etter seieren.

– Jeg visste det var fra seks kilometer og inn du måtte ha igjen krefter. Her handler det om å disponere kreftene sine rett med tanke på den høyden du er i, sier Johaug.

Nervøs bror

33-åringen avslørte at hun roet ned midt i løpet etter råd fra broren Karstein Johaug.

– Jeg snakket mye med broren min og trenerne i går. Karstein sa «nå må ikke du tenke at når du har gått fem kilometer så skal du gi alt opp første bakken også er du pinne stiv. Du så jo på kombinert i går?!», forteller Johaug, og sikter til de som lå i tetgruppa på gårsdagens kombinertrenn, som gikk seg pinne stive de siste kilometerne.

– To av de verste minuttene i min karriere

– Så jeg tenkte at nå må jeg holde igjen, ikke trøkke til for mye ut fra stadion og opp til toppen av andre bakken. Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle gå fort derfra og inn. Men jeg var kanskje litt defensiv, jeg la igjen litt mye sekunder der, sier Johaug.

Ikke lenge etter at seieren var et faktum torsdag snakket hun igjen med broren sin.

– Han sa «Jeg sa du skulle holde igjen litt, jeg sa ikke at du skulle holde igjen 11 sekunder!!». Greit, jeg tar den, flirer Johaug.

– Du har veldig respekt for høyden, og du har lyst til å få til en bra avslutning. Ser du på disponeringen av løpet hennes, gikk hun to jevne runder. Det gikk litt saktere på runde to. Hun tapte antakelig fra stadion til 6,3 kilometer, sier Karstein Johaug til TV 2.

Broren Karstein (t.h.) er blant støttespillerne til Therese Johaug. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Valgte ulikt på oppløpet

Norges langrennsdronning gikk alt hun maktet de siste kilometerne.

– Jeg skjønte da jeg fikk den siste sekunderingen at hun (Niskanen) var ett sekund bak eller foran meg på toppen av siste langbakken, sier Johaug.

Inne på oppløpet valgte Johaug å stake utenfor sporet, mens Niskanen sto i sporet. Det kan ha utgjort en ørliten forskjell.

– På stadion prøvde jeg å jobbe bra rundt siste svingen, jeg kjente det kanskje var litt bedre glid utenfor sporet enn i sporet. Men det er vanskelig å si. Jeg valgte i hvert fall å stå utenfor sporet, strekke frem foten og gjøre alt jeg kunne.

– I tillegg var det bra med motvind, men jeg har jo trent litt i motvind opp igjennom, smiler gullvinneren.

Karstein Johaug forteller at rennet var som en berg-og-dal-bane.

– Jeg er ekstremt glad på hennes vegne. Du kan si at de andre har trent mye, men Therese har trent åtte år spesifikt for dette. Å få til det hun har gjort i verdenscupen de siste årene, er en lettelse som synker gjennom kroppen, sier han.