Tunge hyttetak gir jobb for Lars (41): – Vanvittig mye snø

Mange vet ikke hvor mye snø taket deres tåler. SINTEF Byggforsk har sammen med Direktoratet for byggkvalitet laget noen regler.



For hus bygget mellom 1950 og 1979 tåler konstruksjonen vanligvis inntil 50 cm tørr, gammel snø eller 40 cm våt snø på taket. En kritisk snømengde for lette takkonstruksjoner er rundt 150 kilo per kvadratmeter. Tunge tak tåler gjerne noe mer.

For hus bygget etter 1980 er forholdet vesentlig endret da disse normalt sett tåler mye mer. En kritisk snømengde varierer her mellom 150 til 350 kilo per kvadratmeter. Tåler taket ditt f.eks. 250 kilo per kvadratmeter betyr det 80 cm tørr, gammel snø eller 60 cm våt snø.



For nyere hus med tak som kan tåle 350 kilo per kvadratmeter øker den kritiske mengden til 120 cm tørr, gammel snø eller 90 cm våt snø.

Ett badekar fyllt med tørr snø veier rundt 70 kg, mens med våt snø vil det veie rundt 280 kg.