Lysing med blåskjellsaus og reker

Nå er det sesong for både fisk og skalldyr. Lysing er en fantastisk fisk vi bruker mer og mer. Når man koker blåskjell får man en veldig god kraft som danner grunnlaget for en smakfull fiskesaus. Det samme gjelder rekeskall som man absolutt ikke skal kaste. Hvis man steker dem lett så gir det en fin mild skalldyrsmak på sausen.

Dette trenger du til 6 personer:

STEKT LYSING: Serveres med blåskjellsaus og reker. Foto: God morgen Norge

1 kilo lysing med skinn

2 ss salt

1 nett blåskjell

4 hekto reker med skall

1-2 dl hvitvin

2 stk hakket sjalottløk

Saus:

2 dl kraft fra blåskjellene

Rekeskall

2 dl krem fløte

2 ss hakket dill

1 eggeplomme

Olje og smør til steking

Salt, pepper og eventuelt litt sitronsaft

Slik gjør du:

Del opp fisken i passende stykker, men behold skinnet på. Strø to spiseskjeer salt på fisken, skyll saltet av etter fem minutter og tørk fisken med papir. Denne prosessen gjør kjøttet saftigere.

Vask blåskjellene, skrell rekene og spar skallet.

Stek løken på svak varme med litt smør i en stor kjele. Tilsett hvitvin og blåskjellene og sett på lokk. Kok i ca. tre minutter, husk å bruke en stor kjele da skjellene utvider seg. Sett til siden og spar på kraften.

Saus: Stek rekeskallene i litt olje i to minutter, tilsett blåskjellkraften og kok ned til ca. halvparten. Sil av skallene og kok videre, tilsett kremfløte og kok under omrøring i ca. to minutter. Senk varmen og tilsett litt pepper, smak om det trengs litt salt og sitron. Sett sausen til siden.

Steking av fisken: Varm opp en stekepanne og tilsett litt olje. Stek fisken med skinnsiden ned til den begynner og skifte litt farge, senk varmen og tilsett smør og øs det over fisken. Vend fisken og la det steke i ca. ett minutt. Fisken er ferdig når kjøttet flaker seg lett. Sett fisken til siden.

Tilsett en eggeplomme i sausen og kok opp under omrøring til sausen tykner og blir blank. Senk varmen og tilsett, dill, blåskjell og reker.

Legg fisken på tallerken og hell over sausen. Serverer småkokte poteter til og kokte grønnsaker.