– Føler meg som en zombie

Men det er ikke derfor at Odd Christian Eiking er tvunget til å utsette debuten for sitt nye lag, EF Education-EasyPost.

27-åringen skulle egentlig syklet sesongens første ritt kommende helg. Men i stedet for å rulle rundt på spanske landeveier, er Eiking hjemme i Bergen.

Nok en gang stikker korona kjepper i sykkelhjulene hans.

–Det var bare én dag med lett feber og litt krutt i systemet. Jeg er frisk igjen nå, men det gjør at jeg må utsette sesongstarten litt, forteller han til TV 2.

Eiking fikk torpedert sine Tour de France-muligheter i fjor da han satt innelåst på et hotellrom i Spania i 19 dager på grunn av en positiv korona-test.

Det gjorde at han ikke fikk overbevist sitt daværende lag, Intermarché-Wanty-Gobert Matériuax, om at han fortjente en plass på laget til sommerens store eventyr.

Men han slo kraftig tilbake på høsten, både med en 7. plass i San Sebastian, 2. plass i Arctic Race og med den smått sensasjonelle 11.-plassen i Vuelta a España.

Dette bidro til at interessen rundt Eiking vokste – og at han til slutt endte opp hos EF Education-EasyPost.

Odd Christian Eiking imponerte alle med en 11. plass sammenlagt i Vuelta a Espana i fjor. Foto: MIGUEL RIOPA

Fikk hjelp for å løse problemet

Der har man meislet ut Giro d´Italia som vårens store mål, men med Ardenner-klassikerne som et høydepunkt på veien dit.

Amstel Gold Race, La Fléche Wallonne og Liége-Bastogne-Liége har gjennom hele karrieren vært pekt på som ritt som skal passe en ryttertype som Eiking tilnærmet perfekt, men en 37. plass fra Liége-Bastogne-Liége i 2019 er hans beste resultat.

–Det pleier å gå skeis i Belgia i april. Det er som regel full pollenoppblomstring når Ardennene arrangeres. Da sliter jeg med allergien min. Men vi får se om vi har klart å finne en løsning på dette nå, sier Eiking.

Han har involvert lagets medisinske ekspertise i problemet, og håper at problemene er et tilbakelagt kapittel.

–Jeg har fått en ny allergimedisin, som legen vår sier at hjelper for andre ryttere. Jeg håper at dette skal hjelpe meg også.

– Hvor mye har dette ødelagt for deg?

– Hvert eneste år føler jeg meg som en zombie på den tiden av året. Eneste gangene det har gått helt ok i disse rittene, var de to årene det var snøvær. Dette er jo ritt som egentlig skal passe meg bra, med korte bakker. Egentlig hadde jeg håpet å kjempe om en pallplass, men da må alt klaffe. Da må du være i verdenstoppen og hundre prosent frisk. Da hjelper det ikke å være en zombie, fleiper Eiking.

Han åpner imidlertid for å droppe Ardennerklassikerne hvis han ser at allergien nok en gang gir negative utslag.

– Om vi ser at det ikke går, så får vi heller dra et annet sted og lade opp til giroen, varsler Askøy-mannen – som i mars sykler TV 2-sendte Katalonia Rundt.

Laget vil ha etappeseier i giroen

Sesongstarten er imidlertid satt til 24. februar og etapperittet Gran Camino.

– Vinteren har gått veldig bra for min egen del. Forberedelsene har vært knirkefrie. Jeg har et godt inntrykk av mitt nye lag, som jeg var på treningsleir med i januar. Utenom dette har jeg vært mye i Bergen. Det blir en lang sesong, så jeg kommer til å få nok tid til å gå på veggene på spanske hotellrom.

Odd Christian Eiking har nok en gang fått påvist korona og må derfor vente på sesongstarten. Foto: Jorge Guerrero

Italienske også, for den saks skyld. I mai skal han sykle Giro d´Italia – som riktignok starter i Ungarn.

– Hugh Carthy og Esteban Chaves blir våre naturlige kapteiner i giroen. De er to raske klatrere som begge er pallkandidater. Men laget har presisert overfor meg at vi ikke er et lag der vi går all in for én mann. Det er mye spillerom for oss andre, og laget håper at jeg skal komme med av gårde i brudd og vinne en etappe. Jeg har aldri syklet giroen, så jeg er veldig motivert.

– Hva kan vi vente av deg i år?

– Jeg prøver å ikke sette for høye forhåpninger. Jeg har lyst til å fortsette der jeg slapp i fjor etter Spania Rundt. Nå vet jeg at jeg er kapabel. Det hjelper på selvtilliten og motivasjonen.

Eiking og EF har ikke diskutert lengre enn Giro d´Italia, som avsluttes i slutten av mai. 27-åringen – som har syklet fire Grand Tours i sin karriere – ønsker imidlertid mer enn ett treukersritt i løpet av 2022.

– Det hadde vært gøy med Tour de France eller Vuelta a España. Men det kommer an på hvordan jeg føler meg. Jeg kommer imidlertid aldri til å takke nei til touren.

– Hvordan har du det foran sesongåpningen?

– Det skal krible litt i beina før første løp. Jeg føler meg ganske klar. Men samtidig er det viktig at jeg holder litt igjen. Tidligere har det vært press på at formen skulle være der fra fra første stund. Nå er det mer at de vil at jeg skal holde tilbake på trening slik at toppformen helst kommer slutten av april og mai.