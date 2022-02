– Vi går mot et todelt helsevesen

Det private markedet for helsetjenester vokser i Norge, samtidig som at fastlegeordningen ligger med brukket rygg. Legeforeningen advarer, og peker på USA som et skrekkeksempel.

Antallet personer med privat behandlingsforsikring har økt de siste årene. Nesten ingen hadde forsikringen for 20 år siden, nå er rundt 700.000 nordmenn dekket av den.

Samtidig har det private markedet for helsetjenester eksplodert, og seks av de største selskapene har økt omsetningen med over 160 millioner kroner på to år.

Arbeidsbelastningen på fastlegene er nå så stor at flere velger å slutte for å jobbe i private helsetjenester. Etter åtte år som fastlege orket ikke Nina Wiggen arbeidsbelastningen mer, og gikk over til det private markedet. Hans-Christian Myklestul holder ut i jobben, til tross for at han i perioder jobber over 60 timer i uken.

Tall fra Finans Norge viser at antall nordmenn med privat behandlingsforsikring har økt kraftig de siste 20 årene. Grafikk: May Husby / TV 2.

– Todelt helsevesen

Legeforeningen er bekymret for at utviklingen skal fortsette i den samme retningen.

– Da går vi mot en mer todelt helsetjeneste, hvor de som har penger kan kjøpe seg legetjenester og de som ikke har det ikke får legetjenester, sier president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

Hun mener private aktører aldri vil kunne erstatte verdien av å ha en fastlege, og ber politikerne ta affære.

– Det kan være et supplement, men det erstatter ikke at du har en fast lege som kjenner deg godt, sier Rime.

Har du blitt rammet av fastlegekrisen og lange ventetider? Ta kontakt med med oss på silje.enghaug@tv2.no eller annamyklebust.hodne@tv2.no.

OVERARBEIDET: Underskudd av fastleger og stort press har gjort at mange fastleger skifter jobb. Hans-Christian Myklestul velger å bli værende som fastlege Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Stor industri i USA

Presidenten peker mot USA, hvor helse har blitt en stor industri de siste tiårene.

– USA hadde visstnok også et godt offentlig helsetilbud for 40 år siden. Så var det litt som det er her nå at arbeidsgivere begynte å betale forsikringer fordi de ville ha folk raskere tilbake i jobb. Så vet vi jo hvordan det har utviklet seg, sier hun.

HASTER: President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener fastlegene må få tydelige lovnader om bedring raskt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Rime tror ingen ønsker at vi skal komme til det punktet USA er i dag, men peker på at det er et stort antall som nå har tegnet helseforsikring.

– Det er nok fordi arbeidsgiverne føler at det er viktig for arbeidstakerne sine sånn at de kommer raskere tilbake i jobb dersom de blir syke. Da vil vi få en todeling mellom de som har råd til å betale forsikring eller har jobb som gjør det for dem, og alle de som ikke har det, sier presidenten.

Uønsket

Statssekretær i helsedepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), sier at dette er en uønsket utvikling.

– Vi ønsker jo å styrke den offentlige helsetjenesten, og vi ønsker ikke en todeling av helsevesenet der folk med penger får bedre tilgang til helsetjenester enn folk uten penger. Så det er helt klart ikke en utvikling som vi ønsker, sier Bjørkholt.

Regjeringen bevilget 100 millioner kroner ekstra til fastlegeordningen i tilleggsproposisjonen som kom i november. Statssekretæren lover flere endringer i neste års statsbudsjett.

Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet sier at støreregjeringen vil prøve å snu utviklingen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi jobber hver dag med dette og har det som en av våre fremste satsinger frem mot vår regjerings første statsbudsjett i 2023. Man kan forvente seg en tydelig retning og en tydelig satsing i neste års budsjett, sier Bjørkholt.

– Ikke snudd i en håndvending

Han mener det at det ikke er en enkel snuoperasjon.

– Denne fastlegekrisen har jo utviklet seg over kanskje 10 år, så det er klart at det er ikke gjort i en håndvending. Så her må vi tenke både hva som kan gjøres på kort sikt for å avlaste legene og stabilisere ordningen, og gjøre det attraktivt for unge leger å velge den karriereveien, og så må vi se hvordan det kan styrkes på lengre sikt.