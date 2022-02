Den tok andreplassen på registreringsstatistikken i januar og er en stor suksess for Hyundai her hjemme: Elbilen Ioniq 5 har rett og slett fått en knallstart i Norge.

Her leverer Hyundai en rommelig familiebil med særpreget design, bra rekkevidde og mulighet for 4x4.

Første båtlast med biler ankom landet i mai i fjor. Nå er det allerede klart for oppgraderinger på denne modellen. De kommer fra modellår 2023.

Større batteri og forvarming

Batteripakken blir større, den øker fra 72,6 kWt – til 77,4kWt. Begge disse er nettotall, enkelt forklart det du kan bruke av batteripakken.

En annen viktig nyhet er at Ioniq 5 nå får mulighet for forvarming av batteripakken. Det er særlig viktig når du skal hurtiglade på vinteren. Her har vi også ventet en tid på oppgradering, Kia har meldt at det samme vil komme på søstermodellen EV6.

I tillegg kommer mulighet til å velge bilen med digitale kameraspeil innvendig og utvendig.

Det ruller allerede mange eksemplarer av Ioniq 5 på norske veier, bilen er en stor suksess for Hyundai her hjemme.

Passerer 500 kilometer?

Hva det større batteriet helt konkret vil bety for rekkevidden er ennå ikke offisielt. I dag har Ioniq 5 med 4x4 en offisiell rekkevidde på 460 kilometer, mens versjonen med bakhjulsdrift skal kunne klare 481 kilometer. Begge disse tallene er målt etter WLTP-metoden,

Nå skal det gå raskere å lade Ioniq 5.

Mest sannsynlig vil sistnevnte nå passere 500 kilometer, mens 4x4-utgaven havner litt i underkant av dette tallet. Men har kan flere forhold påvirke og spille inn.

Forvarming av batteripakken er noe flere konkurrenter allerede tilbyr. Poenget her er å ha best mulig temperatur på batteriene når du svinger inn på ladestasjonen.

Dette er så enkelt som at kalde batterier tar imot mindre strøm enn varme.

Ioniq 5 er første bil ut i en omfattende ny satsing på elbiler fra Hyundai.

Kommer i andre halvår

Ved å forvarme batteripakken, øker du ladefarten og får mer strøm på kortere tid. Konkret gjøres dette ved at du kan legge til et fremtidig ladestopp i navigasjonen. Dermed vet bilen når den bør aktivere forvarmingsfunksjonen.

Etter det Broom erfarer, handler dette om en softwareoppdatering, som også kan gjøres på biler som allerede er solgt og utlevert i Norge,

I samme slengen gjør Hyundai også endringer i understellet. Forbedret fjæring, det Hyundai kaller SFD (Smart Frequency Dampers), skal sørge for bedre respons fra både for- og bakakslingen, og dermed gi bedre kjørekomfort.

Oppdaterte Ioniq 5 blir tilgjengelig for europeiske kunder i andre halvår 2022.

Video: Her testet vi Ioniq 5 for første gang