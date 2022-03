Irma (22) var en av Hitler-Tysklands verste sadister

Lille Maurice Blik sitter på gulvet ved køyesengene i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen.

Den jødiske fireåringen er blitt sendt til den beryktede leiren i det nordlige Tyskland fra hjembyen Amsterdam, som en del av Hitlers «endelige løsning» på Europas såkalte jødeproblem.

Plutselig entrer en kvinnelig fangevokter rommet, og stiller seg foran den skrubbsultne guttungen mens hun spiser et saftig eple. I den andre hånden holder hun en stor og aggressiv hund i bånd.

Når eplet er ferdig fortært, plasserer hun epleskrotten foran den livredde og sultne fireåringen, og gir hunden instruks om å passe på den – og går ut av rommet.

Håpet for fangevokteren er at fristelsen skal bli for stor for den lille gutten.

– Hunden hadde epleskrotten mellom forbeina, den snerret og knurret. Jeg visste jeg ikke kunne prøve å ta skrotten, fordi det hadde betydd slutten for meg. Hunden ville revet meg i filler, fortalte Blik i BBC-dokumentaren «Belsen: Our story».

– Så kom hun tilbake, og så at ingenting hadde skjedd. Hun syntes det var morsomt. Deretter knuste hun epleskrotten under støvlene sine. Det var ingenting igjen å skrape fra gulvet. Mange år senere skjønte jeg hvem hun var – hun var beryktet, sier han videre.



Pisket kvinnelige fanger over brystene

Maurice Blik overlevde møtet med SS-offiseren Irma Grese. Andre var ikke like heldige. Den unge nazisten fant stor glede i å slippe løs hunder på forsvarsløse fanger for å se dem bli revet i filler.

Hun slo, sparket og pisket dem etter eget forgodtbefinnende. Noen ganger hadde hun surret piggtråd rundt pisken. I boken «Women and Nazis» blir det beskrevet hvordan Grese hadde en forkjærlighet for å piske kvinner over brystene, og var delaktig i voldtekter av fanger.

TORTURERTE KVINNER: Irma torturerte også flere kvinner da hun jobbet på flere av konsentrasjonsleirene. Foto: AFP / NTB

Å velge ut jøder som skulle sendes til gasskamrene, var også en favorittsyssel. Irma, som fikk kallenavnet «Det vakre udyret» og «hyenen fra Auschwitz», var en så hengiven nazist at hun ble utplassert som fangevokter i hele tre konsentrasjonsleir i løpet av krigen: Ravensbrück, Auschwitz og Bergen-Belsen. De fikk hun styre med jernhånd.

Én episode skal være spesielt sadistisk. Irma bandt bena sammen på en jødisk kvinne midt under en fødsel. At fangen hylte av smertene, lot ikke til å bry henne.

Etter at Irma ble arrestert av britene ved krigens slutt, ble hun spurt hvorfor hun deltok i grusomhetene mot forsvarsløse fanger.

– Det var vår plikt å utrydde anti-sosiale elementer for å sikre Tysklands fremtid, svarte hun kaldt.

Grese var sjokkerende nok bare i tenårene da hun startet sin «karriere» som fangevokter. Hvordan kunne en tilsynelatende helt vanlig jente ende opp som en av de verste sadistene i Hitler-Tyskland?

Moren tok selvmord

Det lille som er kjent om ungjentas oppvekst, kommer fra rettssaken mot henne under krigsoppgjøret.

Irma Elisabeth Ilse Ida Grese ble født i 1923, i en søskenflokk på fem. Foreldrene Berta og Alfred Grese jobbet begge i meieriindustrien i hjemkommunen Wrechen, nord i Tyskland. I 1936, da Irma var 13 år, tok moren selvmord ved å drikke gift etter å ha oppdaget ektemannens affære med den lokale pubeierens datter.

I transkripsjonene fra rettsaken, publisert av Holocaust Research Project, forteller søsteren Helene at Irma ble mobbet på skolen. Det var nok en stor grunn til at hun avsluttet skolegangen bare 15 år gammel.

Helene virket overrasket over de brutale handlingene storesøsteren ble beskyldt for.

SØSTER OG BROR: Helene og Alfred Grese, søskenene til Irma, vitnet mot henne i rettssaken mot kvinnen. Foto: Anthony Wallace/ANL/REX

– Når jentene på skolen kranglet og slåss, så hadde aldri søsteren min motet til å slå. Tvert imot så stakk hun av, forklarte hun.

I tenårene ønsket de tre Grese-søstrene å bli medlemmer av Bund Deutscher Mädel, jentefløyen til Hitler-ungdommen. Faren Alfred forbød dem dette. Han avskydde alt som hadde med nazismen å gjøre.

Ønsket å bli sykepleier

Etter at hun sluttet på skolen, livnærte Irma seg med strøjobber, både innenfor landbruk, meieriproduksjon og i butikk. Drømmen var å bli sykepleier, men hun kom aldri inn på studiet.

I stedet jobbet hun som sykepleierhjelper i SS-sanatoriet Hohenlychen. Før hun fylte 18 år, hadde Irma fått opplæring i SS’ kvinnelige treningsbase, som lå rett ved Ravensbrück.

Hun meldte seg til tjeneste i konsentrasjonsleiren for kvinner i 1942, der Grese raskt fikk tittelen SS-Aufseherin - «oppsynskvinne». Under rettsaken fortalte søsteren Helene om samtalen hun hadde med Irma om stillingen i Ravensbrück.

– Hun fortalte oss at hun holdt fangene under oppsyn, passet på at de gjorde jobben sin skikkelig og ikke rømte.

I 1943 ble Irma overført til Auschwitz i Polen. Der skjøttet hun jobben sin så godt at hun ble forfremmet til SS-Oberaufseherin, den nest høyeste tittelen man kunne få som fangevokter.

Irma fikk ansvaret for 30 000 kvinnelige internerte i den beryktede konsentrasjonsleiren. Det var en makt hun nøt å misbruke.

Ble beskrevet som vakker

Irma var like grusom som hun var vakker, noe selv fangene påpekte etter krigen. Med sitt blonde hår og isblå øyne personifiserte hun den «ariske rase» på sitt beste.

– Jeg så en vakker kvinne som het Grese på sykkel. Tusenvis av mennesker satt på knærne i den varme hetebølgen, og hun tok stor glede i å se på oss, minnes en overlevende fra Ungarn.

VAKKER: Irma ble skrevet som svært vakker av flere som kjente henne. Foto: Anthony Wallace/ANL/REX

Overlevende Cecilia Einhorn vitnet i rettsaken mot Grese, og sa hun ikke kunne forstå hvordan fangevokteren kunne være så sadistisk.

– Hun var en vakker ung kvinne, veldig ung. Hun oppførte seg helt horribelt, hun drepte vårt folk, sa hun ifølge rettsdokumentene.

I boken «Five Chimneys» skriver ungarske Olga Lengyel om sine erfaringer med Grese under fangeoppholdet i Auschwitz. Olga, som var den eneste i sin familie som overlevde Holocaust, forteller at Irma var svært forfengelig.

Hun kunne stirre på seg selv i speilet i timevis, og fikk syersken sin til å stadig sy nye klær. Irma skal også ha fortalt henne at hun skulle prøve å bli skuespiller etter krigen.

Biseksuell nymfoman

Olga hevder i boken at Irma i tillegg var en biseksuell nymfoman, som hadde flere seksuelle forhold med de kvinnelige fangene – noe som brøt med de strenge raselovene.

Grese skal også ha hatt en affære med den beryktede Auschwitz-legen Josef Mengele, som hun gladelig hjalp under jødeseleksjonene til gasskamrene. Josef Kramer, konsentrasjonsleirens kommandant, var også en av hennes elskere, ifølge Lengyel.

– Hun likte å øve seg på forførende fakter. Hennes overforbruk av parfyme var muligens det mest raffinerte ved hennes grusomhet, skriver hun i «Five Chimneys».

FLERE ELSKERE: Josef Kramer (t.h) var en av Irmas (t.v) elskere. Foto: Ap / NTB

En annen overlevende, Gisella Perl, beskrev Irma som «den mest fordervede, grusomme, kreative seksuelle perversen jeg har vært borti. Hun fikk orgastiske spasmer når hun var vitne til fangenes fysiske smerte under operasjoner», skriver hun i boken «I was a doctor in Auschwitz».

Perl, som var en suksessfull gynekolog før krigen, ble satt til å pleie fangers sår uten smertestillende. Da Irma ble uønsket gravid under oppholdet i Auschwitz, skal hun ha tvunget Dr. Perl til å utføre en abort på henne.

Faren slo hånden av henne

Mediene mesket seg også med historier om «Det vakre udyret» under rettsoppgjøret. Engelske Daily Mirror beskrev Irma som «en attraktiv blondine som ser ut som en Hollywood-stjerne».

Da Irma fikk jobben som oppsynskvinne i Auschwitz i 1943, troppet hun opp hjemme hos faren i Wrechen. For å provosere Alfred, som hadde nektet døtrene å melde seg inn i Hitler-Jugend, var hun kledd i full fangevokteruniform. Det skal ikke ha falt i god jord.

– Han begynte å krangle med henne fordi hun var med i SS, fortalte søsteren Helene under rettsaken.

Irma selv erindret historien fra vitneboksen.

– Jeg fortalte far om konsentrasjonsleiren. Han begynte å slå meg, og ba meg om å aldri komme tilbake.

Irma skulle dermed aldri se sin far igjen.

Var iskald under rettssaken

Grese jobbet i Auschwitz frem til januar 1945. Deretter ble hun sendt tilbake til Ravensbrück en kort periode, før hun fikk en ny stilling i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen. Der ble hun arrestert av den britiske hæren i april 1945.

Irma var blant de 45 tiltalte for forbrytelser mot menneskeheten under den såkalte Belsenrettergangen. Både som fange og tiltalt fortsatte hun å være kald, avvisende og trassig, og viste ingen tegn til anger. Irma minimerte ofte sin egen rolle under utspørringene.

ISKALD: Irma (nummer 9) ble beskrevet som iskald under rettsaken. Foto: Ap / NTB

Da aktor konfronterte henne med at nakne fanger ble inspisert som kveg for å avgjøre om de skulle leve eller bli sendt til gasskamrene, svarte Grese kort:

– Ikke akkurat som kveg.

Aktor konfronterte også ungjenta med et vitneutsagn, der Grese skal ha sett en mor snakke med datteren sin gjennom piggtrådgjerdet. Fangevokteren slo moren til blods med beltet sitt og knyttnevene, og sparket henne deretter helseløs mens hun lå på bakken.

– Jeg benekter ikke at jeg slo henne, men jeg slo henne ikke slik at hun falt i bakken. Ikke sparket jeg heller, svarte hun avvisende.

Irma innrømmet dog at hun var den eneste av fangevokterne som gikk med pisk. Selv om kommandanten hadde gitt streng beskjed om at det ikke var lov til å slå fangene, fortalte Grese at hun ignorerte ordren.

Hun innrømmet også at hun ga andre vakter ordre om å slå fanger, til tross for at hun ikke hadde autorisasjonen til å gjøre det.

Jobbet sammen med beryktede Josef Mengele

Under rettsaken fortalte overlevende Ilona Stein at hun ofte så Irma sammen med Josef Mengele under jødeseleksjonene. Der skal ungjenta ha vært aktiv med å velge nyankomne til gasskamrene.

– Under en av disse paradene var det en ungarsk kvinne som prøvde å unnslippe gasskammeret ved å snike seg inn i datterens kø, som bestod av de som fikk leve. Grese så dette, og ga en SS-vakt ordre om å skyte kvinnen, noe han gjorde. Sammen med noen sykepleiere fra sykehuset bar jeg kroppen til likhuset, fortalte Stein.

Dr. Josef Mengele var en notorisk nazi-doktor som jobbet på konsentrasjonsleiren i Auschwitz. Foto: Ap / NTB

Irma innrømmet imidlertid en slags skyld under rettsaken, ved å hevde at alle som var med i SS bar denne skylden.

– Jeg antar at jeg har skyld på lik linje som alle andre her. Bare ved å være med i SS, og å være vitne til at forbrytelser ble begått under ordre fra de som hadde autoritet. Ved å ikke protestere og stoppe dem, det gjør alle i SS like skyldige.

– Forbrytelsene jeg refererer til er gassingen av mennesker i Oswiecim (Auschwitz red.anm) og drapene på tusenvis i Belsen gjennom sult og sykdom. Jeg anser forbrytelsen for å være mord, sa hun ifølge transkripsjonene.

Ble sendt til galgen

Irma Grese var en av kun tre kvinner som ble dømt til døden, sammen med åtte menn etter Belsenrettergangen. Som 22-åring er hun også den yngste kvinnen som har fått en dødsdom under britisk lov i det 20. århundre.

Anken hennes ble også raskt avvist.

FRIGJORT: Kvinner står i kø for å bli frigjort fra Auschwitz i 1945. Foto: Ap / NTB

I boken «Women and Nazis» skriver forfatter Wendy Adele-Marie Sarti at Grese sang nazi-sanger sammen med med-dødsdømte Johanna Bormann, dagen før henrettelsen.

Greses bøddel var Albert Pierrepoint. I sine memoarer beskriver han hvordan Irma ble ledet til galgen den 13. desember 1945.

– Hun kom leende ut fra cellen sin. Hun så hyggelig ut. Denne 22 år gamle blondinen som pleide å gå rundt med en pisk som hun slo i hjel fanger med, var ansvarlig for minst 30 dødsfall om dagen, skrev han.

– Klokken 09.34 entret hun eksekusjonskammeret, stirret et øyeblikk på tjenestemennene som sto rundt, og tok deretter et skritt til midten av bordfellen som jeg hadde markert med kritt.

– Hun sto veldig rigid på dette merket, og mens jeg plasserte den hvite hetten over hodet hennes sa hun med en slapp stemme: «Schnell» (fort, journ.anm). Fall-lemmen åpnet seg, og legen fulgte etter meg ned til hullet der hun ble erklært død. Etter 20 minutter ble kroppen hennes tatt ned og plassert i en kiste.