Norske Anna (32) trodde ikke på seg selv – i dag er låtene hennes spilt over 400 millioner ganger

Da Anna Lotterud (32) begynte å legge ut låter fra pikerommet på Gjøvik, sa hun til seg selv at hvis hun fikk 1000 avspillinger skulle hun være fornøyd for alltid. I dag er hun en verdensstjerne.

Anna Lotterud, kjent som Anna of the North, hadde hverken store ambisjoner eller særlig troen på seg selv, da hun satt hjemme på Gjøvik og laget musikk fra pikerommet.

Lite visste den unge musikkspiren at hun skulle nå ut til den store verden med sin silkemyke stemme og følelsesladde låter.

I lørdagens program av Hver gang vi møtes blir vi bedre kjent med Gjøvik-jenta som gikk viralt etter at musikken hennes ble fanget opp av gigant-merkevarene Netflix og Apple.

HYLLES: På lørdag hylles Lotterud av Jarle Bernhoft, Myra, TIX, Øystein Greni, Stig Brenner, Maj Britt Andersen og Arif. Foto: Vegard Breie/TV 2

Men suksessen kom ikke gratis for den internasjonale stjernen. Sceneskrekk og prestasjonsangst holdt på å ta knekken på artistkarrieren, og hun har jobbet hardt for å kvitte seg med jantelov-tankene.

TV 2 har tatt turen hjem til Lotterud i Oslo, der hun bruker mye av tiden på å jobbe med nye låtprosjekter.

Mye følelser i sving

Leiligheten til Lotterud bærer preg av en trang til kreativ utfoldelse. En klassisk sentrumsleilighet som gjerne skulle vært litt større – ifølge henne selv.

Lotteruds hund Truls, er en skikkelig koronahund. For tiden øver den på å være hjemme alene, med vekslende hell. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Blant fargerike blomster, store planter og diverse musikkinstrumenter blir vi kjent med en nokså uhøytidelig artist. Og Truls er selvfølgelig også med - Lotteruds hund og viktigste støttespiller i hverdagen.

Nervene kjennes godt før lørdagens program av Hver gang vi møtes. Programmet der hun snakker ut om livet og karrieren på riksdekkende TV.

– Hver gang vi møtes var veldig bra, på godt og vondt egentlig. Jeg måtte jobbe med prestasjonsangsten både med det sosiale og det musikalske. Jeg var jo der med utrolig flinke artister som jeg har sett opp til i mange år, før jeg begynte med musikk selv. Så det var mange følelser i sving.

ANGST: Prestasjonsangst har fulgt Anna Lotterud gjennom hele karrieren. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg var skikkelig nervøs, og dagen før dagen min husker jeg at jeg tenkte litt sånn: «Dette klarer jeg ikke», også begynte jeg å grine på øvingen.

– «Jeg kan ikke være her, jeg må dra hjem», tenkte jeg. Men ei fra produksjonen overtalte meg til å ikke dra.

– Lærte du noe om deg selv under oppholdet?

– I ettertid tenker jeg at det hele var jo bare fint. Jeg lærte at jeg kanskje ikke håndterer følelser og inntrykk helt riktig, og at jeg er veldig i mitt eget hode.

Anna of the North: Født 8. juni 1989 på Gjøvik. Slo gjennom med låta «Sway» i 2014. Ble nominert til årets nykommer på P3 Gull i 2016, og fikk Spellemannprisen for årets musikkvideo i 2019 for «Leaning On Myself». Gjort stor suksess i utlandet, spesielt i England og USA. Låten «Dream Girl» ble brukt i Apple sin reklamekampanje i 2020, og flere av låtene har blitt brukt i ulike Netflix-serier. Gitt ut to album: «Dream Girl» og «Lovers», og låtene har til sammen over 400 millioner avspillinger.

Hver gang vi møtes er inne i sin sjuende uke, og flere av Lotterud sine låter troner blant de mest populære tolkningene på Spotify. Låten «Shotgun», som er en hyllest til Andreas Haukeland, kjent som TIX, har til nå over tre millioner avspillinger.

KREATIV: Lotterud bruker mye av tiden hjemme med instrumentene sine, for å jobbe med ideer og øve til innspillinger i studio. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

POPULÆR: Flere av tolkningene til Lotterud var lenge på Spotifys topp 50-liste. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er kjempegøy at folk liker musikken min. For jeg tror det er mange i Norge som ikke vet at jeg eksisterer. Så mitt ønske med Hver gang vi møtes er jo å vise at jeg finnes. Og da er det ekstra koselig at låtene blir godt likt.

– Det rakner for meg

Sceneskrekk har vært et kjempeproblem for den unge artisten, og den generelle angsten for å prestere har også gått ut over flere ting.

– Jeg har ikke mestret å ta lappen. Det å prestere fremfor andre, og vise at jeg er god på noe, det er helt forferdelig. Jeg kan være så god jeg vil, men når presset kommer, rakner det helt og jeg får ikke til noen ting. Så jeg har strøket to ganger på oppkjøring. Nå har jeg gitt opp.

– Jeg sliter spesielt med dette i forhold til musikken, fordi den betyr så mye for meg.

Jo mer Lotterud ønsker noe, jo vanskeligere blir det å takle prestasjonsangsten. Hun husker spesielt da hun skulle opptre på Øyafestivalen i 2014.

STJERNER: Lotterud har samarbeidet med flere store artister. Her sammen med den amerikanske artisten Tyler, the Creator. Foto: Privat

– Jeg husker jeg skulle varme opp for en stor artist, og da var jeg så nervøs at jeg tenkte at det her går ikke.

– Men jeg ønsket jo ikke å slutte som artist. Egentlig ville jeg bare lage musikk for meg selv, uten å nødvendigvis måtte opptre. Men jeg innså at det er en stor del av det å være musiker.

Sceneshowene til Anna of the North fikk dårlige terningkast slengt etter seg, og det tæret på henne.

– Det var virkelig så dårlig. Musikken var populær, men jeg ødela den på konsertene. Jeg fikk ikke gjennom den fordi jeg var så redd.

– Men jeg er veldig glad for at jeg ikke ga opp.

– Hva var det som gjorde at du ønsket å fortsette?

– Det ble jo bedre og bedre, og jeg fikk et team rundt meg. Jeg har mye støtte i dem. Vi har vokst sakte men sikkert, og det tror jeg også har vært bra for meg.

TAKKNEMLIG: I dag er Lotterud glad for at hun ikke har latt sceneangsten ødlegge for karrieren sin. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I dag står indie-pop artisten på store scener verden over, og selv med sceneskrekk var det verre for Lotterud å synge foran gjengen i Hver gang vi møtes.

– Intime scener er ofte mye verre enn store scener, fordi du har en helt annen nærhet til publikum. I Hver gang vi møtes er det kjempeflinke musikere som kan høre alle detaljer i det du gjør. Det er det som er skummelt. I ettertid tenker jeg at det var gøy, men der og da var det vondt, innrømmer hun.

Janteloven på ryggen

Lotterud var en ung og eventyrlysten jente som slet med å finne selvtilliten, og hun vokste opp med janteloven pipende i øret.

Hun måtte flytte helt til Australia for å finne seg selv, og finne inspirasjon til det hun virkelig ønsket å drive med. Selv om studievalget falt på grafisk design, møtte hun flere mennesker som elsket musikk like mye som henne.

GOD STØTTE: Faren til Lotterud har drevet med musikk hele livet, og han har vært god støtte og en stor inspirasjon for henne. Foto: Privat

– Omgangskretsen min hjemme var jo støttende, men musikk var jo ikke noe man skulle ha som levebrød. Det å skulle bli musiker det var ikke noe som slo meg en gang.

SANGERINNE: Interessen for musikk startet tidlig hos Lotterud. Foto: Privat

– Bare det å drive med musikk – det er bare flaut, tenkte jeg. Tenk å legge ut en sang og tro at du er flink. I Australia var det mer sånn: «Legg det ut! Det blir dritbra».

Livet i Melbourne var så langt fra noe hun kunne forestille seg hjemme i Norge.

– Jeg skjønte at det handler om hvem man omgås med og hva man har lyst til selv. Og tørre å ta de sjansene.

Selv om Lotterud valgte å satse på musikken, har hun ikke lagt bort den grafiske designeren i seg. Artisten har nemlig designet sine egne platecovere og sitt eget varemerke.

Ny låt med hemmelig artist

Selv om Lotterud allerede har gjort stor suksess i utlandet, håper hun det åpner seg et større marked for musikken hennes i Norge.

Anna Lotterud håper at også det norske publikumet vil omfavne musikken hennes. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Alt handler om å finne en plattform, og Hver gang vi møtes har vært den plattformen for meg. Det er kult å se at det norske folk også liker musikken min. Tidligere har jeg jo tenkt sånn: «Å nei, gjør jeg noe feil? Hvorfor funker ikke musikken min slik den gjør i utlandet?» Men man ser jo at det handler om den riktige plattformen.

Om ikke lenge drar Lotterud til Sverige for å gjøre ferdig et album som kommer ut i løpet av året. Til våren tar hun også turen tilbake til Los Angeles, der teamet hennes holder til. Der blir hun én måned for å jobbe med musikk.

– Det blir gøy. Jeg har jobbet med det albumet i to år nå.

Hun kan også avsløre at hun planlegger å gi ut en låt sammen med en amerikansk artist.

– Låten kommer ut i april tenker jeg, men jeg kan ikke røpe noe mer enn det.

NY MUSIKK: Lotterud kommer med en ny låt sammen med en kjent amerikansk artist i løpet av april. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Hva kan vi forvente oss av det nye albumet?

– Jeg vet ikke, jeg har gått meg helt vill. Jeg aner egentlig ikke hva det er for noe. Nå har jeg analysert det, revet det fra hverandre og puttet det tilbake – så nå hører jeg ikke hvordan det egentlig er. Men det blir nok bra til slutt.

– Mitt store ønske hadde vært å kunne høre min egen musikk for første gang. Litt sånn som man hører det på radio. Tenk, da hadde jeg kanskje ikke likt det?, spekulerer hun.

