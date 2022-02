Har brukt titalls millioner kroner på sønnens hockeylag – vil motbevise tvilerne

Da Stjernen-spiller Håkon Nilsen ble født i Florida, USA, 4. februar 1998, var det ikke opplagt at han skulle bli hockeyspiller.

Delstaten har gode hockeylag, men er langt mer kjent for milelange strender og turisme.

Av de syv Nilsen-søsknene er det kun Håkon som har spilt hockey lengre enn til ungdomstiden.

Faren tok han med på isbanen da han var et drøyt år gammel. Det ble starten på hans hockeykarriere, og et samarbeid mellom far og sønn som har vært avgjørende for hans karriere.

Faren har kjøpt et hockeylag og lagets hjemmebane, familien har flyttet for Håkons hockeykarriere, han har debutert på landslaget og tatt et annet valg enn brødrene. Håkon Nilsen vil vise alle som har tvilt på han, at de tar feil.

To måneder på hotell

Han begynte på hockeylag som femåring, og drømmen om å bli profesjonell hockeyspiller kom tidlig.

– Jeg husker at jeg sto opp klokka fem om morgenen for å trene før skolen, sier Nilsen.

FLYTTET: Rolf Nilsen tok med familien og flyttet for at sønnen Håkon skulle få best mulige forutsetninger for å lykkes som hockeyspiller. Foto: Privat

Da han var elleve år tok familien et stort valg. Mulighetene for å satse som hockeyspiller i Florida var ikke de beste, så familien valgte å flytte for å optimalisere hans satsing.

– Det var et hockey-program i Florida, men etter det første året der flyttet de fleste til Michigan, fordi det var bedre muligheter der. Vi var ikke helt sikre på at vi skulle flytte, så jeg og faren min dro dit i to måneder og bodde på hotell. Vi syntes at det var veldig fint der, så vi endte med å flytte dit, sier han.

Fredriksstad Blad har tidligere omtalt Nilsens historie og farens investeringer.

Kjøpte hockeyklubb

Nilsen fortsatte satsingen og med tiden endte han opp med å spille for farens hockeyklubb og i hans arena.

For i 2015/16-sesongen kjøpte nemlig Rolf Nilsen hockeyklubben Flint Firebirds. Ikke nok med det: Han kjøpte også arenaen.

– Han kjøpte klubben året før jeg kom dit. Det endte med at han var eier av klubben da jeg spilte der, men det var ikke slik at han kjøpte den for at jeg skulle spille der, sier Håkon Nilsen.

– Hvor viktig har han vært for din satsing?

– Veldig viktig. Han hjelper meg og støtter meg til å være den beste versjonen av meg selv. Jeg vil vise de som har sagt at jeg ikke greier dette, at de tar feil, svarer 23-åringen.

I en tidlig fase av eierskapet i klubben, brukte Rolf fire millioner dollar på å oppgradere ishallen.

Da Håkon ble Manglerud Star-spiller sommeren 2019, ble det starten på en spesiell tid i deres klubbhistorie.

– Han var ekstremt viktig i å kunne bygge det laget vi hadde, har Cecilie Olsen, som var daglig leder i klubben frem til sommeren 2020, sagt til TV 2.

Store signeringer ble gjort midtveis i 2019/2020-sesongen. Størst av de var signeringen av David Booth. Spillerne ble i stor grad finansiert av Nilsen.

Styreleder i klubben på den tiden, Birger Vestby, sa følgende til TV 2 i fjor høst om Nilsens viktighet for klubben på den tiden:

– IMS Group, med Nilsen i spissen, var ene og alene avgjørende for at Manglerud fikk beholde lisensen og leverte positivt egenkapital 31.12 2019. Uten han hadde vi ikke klart det.

Rolf Nilsen har ikke ønsket å snakke med TV 2.

Et annet valg

Faren er en vellykket forretningsmann. Han er grunnlegger og eier av firmaet IMS Group, som produserer og selger brannsikre dører til skipsbransjen.

Alle de fire brødrene til Nilsen har en posisjon i firmaet, men det har han valgt bort.

– Jeg har en drøm, det er å skape en hockeykarriere. Det er ikke alle som har sjansen til å få spille hockey, sier Håkon Nilsen som begrunnelse for hvorfor han ikke vil være med i firmaet.

Heller ikke søstrene har ønsket seg en posisjon i firmaet.

PÅ LANDSLAGET: Håkon Nilsen håper å fortsette å spille på landslaget. Foto: Fredrik Hagen / Norges Ishockeyforbund

– Litt merkelig

Nilsen startet sesongen i Rytiri Kladno i Tsjekkia. Hos hockeylegenden Jaromir Jagrs klubb ble det lite spilletid, og Nilsen ble sendt på utlån til HC Slavia Praha på nivå to i Tsjekkia.

I november ble han klar for Stjernen, som på den tiden var Fjordkraft-ligaens mest positive overraskelse denne sesongen.

– De viste stor interesse og jeg liker spillestilen, sier norskamerikaneren som mener nivået på norsk hockey er bedre enn hva folk sier.

I januar brast idyllen i Fredrikstad-klubben. En intern konflikt har gjort at tidligere hovedtrener Anders Olsson ikke lenger får lede laget. Han jobber nå med analyse og sportslige planer i klubben.

– Det var litt merkelig. Jeg hadde ikke vært lenge i klubben da, men sånne ting skjer. Det er ikke noe jeg får gjort noe med. Jeg må prøve å gjøre det jeg kan for å hjelpe laget, sier Nilsen.

For resten av sesongen er hans store mål å beholde plassen på landslaget. For 23-åringen som ble født i Florida, har det vært stort å kunne representere Norge.

– Det har vært en drøm siden jeg var ung og satt og så Norge mot Canada, sier han.

KJÆRESTER: Milli Briggs og Håkon Nilsen har vært sammen i flere år. Nå bor de langt borte fra hverandre. Foto: Privat

Langt borte

Nilsen trives veldig godt i Norge, men skulle aller helst sett at han kunne bodd sammen med kjæresten Milli Briggs, som nå bor i USA.

– Det er litt vanskelig. Vi ringer hverandre med Facetime og ser på filmer sammen. Det verste er at det er seks timer tidsforskjell, men jeg har blitt vant til det, sier han.

Briggs har vært i Norge og besøkt kjæresten flere ganger, og var også å besøkte han i Tsjekkia.

Nilsen sin kontrakt med Stjernen strekker seg ut sesongen.