Trakk jobbannonse etter reaksjoner: – Gammeldags og umoderne

Onsdag ble motehuset Holzweiler kritisert i sosiale medier for en jobbannonse der de etterlyste et seks måneders internship. Arbeidet skulle ifølge stillingsannonsen være ulønnet.

En som har rettet sterk kritikk mot Holzweiler, er TV-profil Mads Hansen.

– Er du en student som har altfor god råd? Synes du strømprisene er i laveste laget? Mener du folk som krever lønn for jobben de gjør er grådige? Da er du perfekt for oss i Holzweiler, skriver han i en story på Instagram.

Etter den massive kritikken har klesgiganten nå trukket tilbake utlysningen. Head of people hos Holzweiler, Anne Gro Björling, skriver i en e-post til TV 2 at det har skjedd en glipp. Internshipet var ifølge henne aldri ment å være ulønnet.

– Det er lest korrektur på annonsen, men glippen er ikke fanget opp før vi annonserte. Vi vil forsikre oss om at dette ikke skjer igjen, sier Björling.

Sårbar situasjon

Svein Steinfeld Jervell er advokat i Dalan Advokatfirma, og har særskilt kompetanse innenfor arbeidsrett.

Han sier til TV 2 at det ikke er noe i veien for at man arbeider ulønnet etter norsk rett, men at dette fremstår som en form for situasjon der en arbeidsgiver utnytter arbeidstaker.

– Et arbeidsforhold er preget av maktbalanse med arbeidsgiver som den sterkere part. Her dreier det seg også om unge som er opptatt av å få innpass i arbeidslivet og som dermed er i en sårbar situasjon, sier han, og fortsetter:

LOV: Svein Steinfeld Jervell i Dalan Advokatfirma forteller at det er lovlig med ulønnet arbeid, men at det ikke er attraktivt. Foto: CF-Wesenberg

– Arbeidsgiver har plikt til å lære opp, gi veiledning og bidra til kompetanseheving, blant annet som del av prøvetiden. Du stiller din arbeidskraft til disposisjon og resultatet av den blir arbeidsgivers eiendom. Da synes jeg det ikke høres spesielt bra ut når du ikke mottar lønn for den innsatsen du nedlegger. Men det er altså ikke ulovlig etter norsk rett, sier han.

Minstelønn

I Norge er det ingen generell minstelønn, men for å bekjempe lav lønnsdannelse og sosial dumping, har lovgiver likevel innført lovfestet minstelønn innenfor bestemte bransjer, blant annet byggebransjen og renholdsbransjen.

– Dersom det som beskrives her blir mer omfattende, kan en se for seg at disse lovfestede minstelønnsordningene utvides, sier Jervell.

– Gammeldags og umoderne

Bård Nylund er avdelingsleder for Landsforeningen i Norge (LO). Han beskriver situasjonen som en forferdelig uting.

– Utgangspunktet for norsk arbeidsliv er at det skal være et trygt og godt arbeidsforhold. Vi kan ikke ha det sånn at kommersielle aktører som tjener gode penger holder seg med arbeidskraft som de ikke betaler for, sier han til TV 2.

UGREIT: Avdelingsleder i LO, Bård Nylund, mener det ikke hører til norsk arbeidsliv å arbeide uten lønn. Foto: Ingrid Endrerud

Han tror at dersom forbrukere blir godt kjent med at ulike virksomheter benytter seg av ubetalt arbeidskraft, vil det påvirke slik at man kjøper varer og tjenester fra andre. Han påstår at det er veldig få i Norge som ønsker å støtte opp mot virksomheter som har folk i arbeid uten å betale for det.

– Det er både gammeldags og umoderne. Dette er det ultimate bildet på sosial dumping, sier han.

Nylund kontaktet Holzweiler personlig, og spurte om det var riktig at de lyste ut en ubetalt stilling. Svaret han fikk var at det var en feil som var gjort.

– Jeg har ikke behov for å spekulere i om det er noe de sier på grunn av kritikken. Det som er viktig for meg er at praksisen med ulønnet arbeid opphører. Så heier jeg på alle som vil rydde opp i det, sier han.

Felles enighet

Anne Gro Björling i Holzweiler forklarer at de deler oppfatningen til LO om at ulønnet arbeid er gammeldags og umoderne, og at det er nødvendig at denne problemstillingen belyses. Hun fortsetter:

– Fraværet av økonomisk kompensasjon for praktikantarbeid kan bidra til å øke forskjellene i samfunnet.

For Holzweiler har hovedregelen vært at de har kompensert praktikantene deres. Likevel peker Björling på enkelte unntak.

Ubetalte studenter

Tidligere har motehuset tilbudt praksisplasser og utplasseringer for kortere perioder. Dette har vært i regi av flere utdanningsinstitusjoner som tidvis har vært ulønnet.

Per nå har ikke Holzweiler denne praksisen lengre, og heller ingen ulønnede praksisplasser i selskapet.

– Vi gjennomgår nå, for å være helt sikre, relevante ansettelsesforhold fra de siste årene, sier Björling.