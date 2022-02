Nå vil du merke endringen: – Skjønner at folk er bekymret

I disse dager vil nordmenn med boliglån begynne å merke den seneste renteøkningen. En fersk undersøkelse viser at mange ikke aner hva de varslede renteøkningene vil bety for deres lån.

Da koronapandemien traff Norge våren 2020, satte Norges Bank styringsrenten ned til historisk lave null prosent. Det betydde rekordbillige boliglån.

Nå har sentralbanken begynt å heve rentene igjen. På rentemøtet i desember ble styringsrenten oppjustert fra 0,25 prosent til 0,5 prosent, og det er varslet flere renteøkninger i tiden framover.

Styringsrente: Kort forklart er styringsrenten den renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenten er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte. Særlig blir du påvirket dersom du har eller tenker å ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenten heves, er nemlig at boliglånet blir dyrere. En renteøkning er egentlig et signal om at det går bra med norsk økonomi, og kan for eksempel føre til høyere lønnsvekst.

Det tar minst seks uker fra bankene varsler at boliglånsrenten stiger til endringen trer i kraft for ditt lån. Det betyr at nordmenn i disse dager får sitt første møte med den seneste renteøkningen.

– Det overrasker meg

YouGov har nylig utført en undersøkelse for Storebrand som viser at flere er bekymret for de varslede renteøkningene.

– Vi ser en økning fra 24 prosent i september til 32 prosent i januar når det gjelder nordmenn som er bekymret for at boliglånsrenten vil stige til tre prosent, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

– Jeg har forståelse for at flere nå bekymrer seg, da mange ikke har opplevd annet enn veldig lave renter. Det er faktisk syv år siden sist renta var over tre prosent. Selv om renten nå kan komme opp tre-tallet, må vi huske at dette fremdeles er en lav rente.

Samtidig som folk bekymrer seg, viser undersøkelsen at færre enn halvparten har sjekket hva renteøkningene faktisk vil bety for deres lån.

– Det overrasker meg at flere ikke sjekket det allerede da de tok opp lånet. Men heldigvis er det ikke for sent å sjekke det nå – og dette er absolutt noe alle bør gjøre. Mange av de som nå bekymrer seg, kunne nok vært bekymringen foruten hvis de sjekket hva renteheving konkret vil bety for deres lån, sier Tvetenstrand.

Sjekk hva renteøkning betyr for deg Slik gjør du:

Gå inn på en boliglånskalkulator. Legg inn hvor mye du har i lån, og hvor lenge det er igjen av låneperioden din. Legg inn en rente på 3-3,5 prosent. Det er en rente du må regne med å betale på boliglånet innen utgangen av dette året, dersom Norges Bank gjennomfører renteplanen de har kommunisert. Har du lagt inn riktig informasjon, vil du kunne se hvor mye du må betale for boliglånet hver måned. – Når du har oversikt, er det lettere å se om dette vil gå rundt økonomisk eller om du må gjøre noen justeringer i forbruket ditt. Husk også at du har skattefradrag på 22 prosent på de ekstra renteutgiftene, sier Tvetenstrand.

Disse gruppene bør særlig sjekke renta

Markedssjef og medgründer Sindre Noss i Renteradar.no anbefaler å planlegge privatøkonomien din slik at du tåler å betale mer på boliglånet.

– Om ett år vil man antakeligvis ha rundt ett prosentpoeng høyere rente. Har du et boliglån på tre millioner kroner, betyr det 2500 kroner i høyere rentekostnader i måneden, sier Noss.

Han oppfordrer til å sjekke boliglånsrenten din jevnlig, gjerne hver tredje måned.

– Pass på at banken din ikke tar for godt betalt for boliglånet ditt, advarer Noss.

Hos for eksempel Finansportalen eller Renteradar kan du sammenligne din rente med hva andre banker tilbyr.

Markedssjef og medgründer i Renteradar.no, Sindre Noss. Foto: Renteradar

– Alle bør sjekke renten sin jevnlig, men det er spesielt boliglånskunder over 34 år, med god sikkerhet og lån i storbankene og sparebankene som bør følge med. Rentene settes individuelt, som betyr at bankene i praksis prøver å ta seg så godt betalt som kan mot den enkelte kunde, sier Noss, og fortsetter:

– En annen gruppe som virkelig bør følge med er kunder med store beløp på sparekonto. Bankene har hittil økt renten mindre på sparekonto enn boliglån, og vil antakeligvis fortsette den trenden fremover. Man kan ofte få langt høyere rente gjennom å opprette sparekonto i en annen bank og flytte pengene over.

– De betaler ofte for mye

I Storebrands undersøkelse svarer mer enn åtte av ti at de stoler på banken sin når de tar opp lån.

– Du kan stole på at banken gjør en god vurdering av økonomien din og hvor mye du kan ha i lån når du søker om boliglån, men det er viktig at du også gjør dine egne vurderinger. Bankene bruker et relativt konservativt budsjett når de vurderer hva du må ha av penger for å leve, men bare du vet hvor mye det egentlig koster å være deg, sier Tvetenstrand.

Noss sier norske banker er trygge, og at du slikt sett kan du stole på at banken passer på sparepengene dine og leverer trygge banktjenester.

– Det er likevel en forskjell på å stole på at banken din er trygg, og det å stole på at banken din gir deg renten du fortjener. Bankene lever av rentemarginene på boliglån og innskudd, og tjener mye på kunder som stoler for mye på at banken gir dem den beste renten til enhver tid. De kundene som stoler blindt på banken sin, betaler ofte for mye på boliglånet, sier Noss.

Økonomisjekk

Tvetenstrand anbefaler å sjekke hvor mye rentehevingene vil gi deg i økte utgifter hver måned, og så begynne å sette av disse pengene allerede i dag.

– Har du høyt lån, så betal ned ekstra på boliglånet. Hvis du mangler bufferkonto, opprett en og prioriter å sette av penger der, sier Tvetenstrand.

Forbrukerøkonomen oppfordrer nordmenn til å innføre en årlig økonomisjekk, tilsvarende den årlige tannlegesjekken. Er du flink, kan du klare å spare inn pengene økte rentekostnader vil gi, og kanskje mer.

– Gå inn i nettbanken din og finn pengetyvene. De fleste har en del penger som forsvinner til ting de ikke trenger eller husker å ha brukt penger på. Dette kan enkelt kuttes, sier Tvetenstrand.

Når du har sjekket renten på lånet ditt, bør du kontrollere at du har riktig dekning og pris på forsikringene dine.

– Sjekk om det er strømmetjenester og abonnement du ikke bruker.

Kanskje kan du bruke muligheten til å få inn litt ekstra inntekter ved å ta en vårrydding i skuffer, skap, boder, og selge det som ikke brukes.

– Om du har penger til overs etter regningene er betalt, er det lurt å fylle opp bufferkontoen.