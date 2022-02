Vil endre skatteregler – disse hytteeierne kan bli rammet

Et nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger i formuesskatten skal gi mer rettferdig skattlegging av hytter. Skattebetalerforeningen advarer mot det de mener kan bli dramatiske konsekvenser for enkelte hytteeiere.

I disse dager behandler Finansdepartementet et forslag om nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger i formuesskatten, som skal gjøre at hytteeiere skattlegges mer rettferdig.

Forslaget innebærer å endre hvordan man fastsetter verdien av en hytte, som har betydning for utregningen av hvor mye en person skal betale i formuesskatt.

Departementet har sendt forslaget ut på høring, og fått svar fra en rekke aktører.

– Bakgrunnen for forslaget er at dagens regelverk for fastsetting av formuesverdier for fritidsboliger er utdatert, lite treffsikkert og kan gi vilkårlige utslag, skriver Finansdepartementet i høringsbrevet.

Dagens system vs nytt system: Formuesverdiene av fritidsboliger bygger i dag på historiske kostpriser. Disse er kun endret med generelle prosentvise justeringer, som de siste årene har skjedd med ujevne mellomrom. Formuesverdiene ble sist endret i 2014, da de ble oppjustert med 10 prosent. Dersom formuesverdien overstiger 30 prosent av fritidsboligens dokumenterte omsetningsverdi, kan skattyter kreve nedsettelse. I forslaget til nytt verdsettelsessystem beregnes formuesverdiene av fritidsboliger årlig ved bruk av en sjablongmodell. Sjablongmodellen er basert på samme prinsipper som verdsettelsessystemet som i dag brukes for boligeiendom, men tar i bruk mer avansert teknologi i form av maskinlæring. Slik kan en bedre fange opp hvordan egenskaper ved fritidsboligen påvirker verdien, og sikre større grad av likebehandling av sammenlignbare fritidsboliger. En sikkerhetsventil vil videreføres slik at skattyter kan kreve nedsettelse om sjablongmodellen gir for høy verdi. Departementet tar sikte på at forslaget kan innføres med virkning fra og med inntektsåret 2024. Kilde: Finansdepartementets høringsbrev

Hvem kan få økt skatt?

Det er Stortinget som har bedt Finansdepartementet om å utrede verdsettelsesreglene for fritidsboliger. Forslaget er å bruke en modell med samme prinsipper som i dag brukes for boligeiendom (hovedboligen), samtidig som man vil bruke maskinlæring.

– Med maskinlæringsmodellen ønsker man å sikre at hytter i større grad får et formuesskattegrunnlag som stemmer med markedsverdien på hytta, altså det som ville vært salgsprisen på det åpne markedet, sier advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Hegdahl tror bakgrunnen for å innføre maskinlæringsmodellen først og fremst er å hente inn flere skattekroner, i tillegg til at den vil hindre at verdifulle og gamle hytter verdsettes for lavt.

Advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, Per-Ole Hegdahl. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– De som i størst grad vil merke økte skattekostnader hvis disse endringene blir vedtatt, er personer med eldre hytter som har verdifull beliggenhet, enten ved at de ligger nært inntil en populær skidestinasjon eller ved at hytta har egen strandlinje og nærhet til sjøen, sier Hegdahl.

Forslaget om å endre verdsettelsessystemet er ment for å skattlegge mer rettferdig.

– I den grad like hytter, med samme beliggenhet, samme byggeår, og samme størrelse og standard, verdsettes forskjellig for skatteformål, så er det uheldig i et likebehandlingsperspektiv. Men hvis resultatet blir at enkelte hytteeiere må selge hytta si fordi formuesskatt og eiendomsskatt samlet påfører dem store kostnader, er dette svært uheldig, sier Hegdahl.

– Kan bli dramatisk for noen

Skatteadvokaten mener det vil være «umusikalsk» dersom endringene rammer de som har eldre hytter, hvis formålet egentlig er å sikre at de som har de største formuene også betaler mest i formuesskatt.

– De som eier en eldre hytte med flott beliggenhet, har ikke nødvendigvis god råd til å betale formuesskatt, sier Hegdahl, og gir et eksempel på hva som kan skje dersom endringen innføres:

– Konsekvensene kan bli dramatiske for noen. Sett at du har en hytte på Hvaler som har en formuesverdi på 300.000 kroner. Er hytta stor med egen brygge, nærhet til sjøen, egen strandlinje og gode solforhold, kan markedsverdien i dag være 10 millioner kroner eller mer.

Dersom maskinlæringsmodellen klarer å «fange opp» denne markedsverdien på hytta, og den for eksempel settes til ni millioner kroner gjennom en forsiktig verdifastsettelse, vil formuesskattegrunnlaget kunne øke med nærmere to millioner kroner, ettersom formuesverdien fastsettes til maksimalt 25 prosent av hyttas markedsverdi.

– Har skattebetaleren i tillegg annen formue, for eksempel en boligeiendom som også er uten gjeld, og verdien på boligen er høyere enn bunnfradraget i formuesskatten, vil den årlige formuesskatten for denne personen øke fra 2.850 til 21.375 kroner. I dette eksempelet ser vi med andre ord at vedkommende må betale hele 7,5 ganger så mye i skatt hvert år fremover, sier Hegdahl.

– Advarer på det sterkeste

Blant aktørene som har sendt inn sitt høringssvar til Finansdepartementet, er Huseierne. Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl forteller at Huseierne støtter initiativet til å utvikle et nytt og bedre verdsettelsessystem for hytter og fritidsboliger.

– I dag settes formuesverdiene på hytter for tilfeldig, slik at like hytter ikke blir skattlagt likt. Det at man forsøker å forbedre systemet, er vi for, sier Pihl.

Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl. Foto: Christiane Y. Vibe / Huseierne

Samtidig frykter Huseierne at innføringen av et nytt system raskt vil innebære en betydelig skatteøkning for vanlige hytteeiere.

– Dette skal være en teknisk omlegging for å bedre beregningsgrunnlagene i skatten. Det skal ikke være en endring som gjennomføres for å heve formuesskatten, øke statens inntekter og gjøre det dyrere for folk å eie fritidsbolig, sier Pihl, og fortsetter:

– Men tall i høringsnotatet tyder på at resultatet kan bli økt skatt. Det advarer vi i Huseierne på det sterkeste mot. For å unngå dette må man vurdere å senke selve verdsettelsessatsen på fritidsboliger.

– Opptatt av rettferdighet

Styreformann Trond Hagen i Norges Hytteforbund er opptatt av at alle typer boliger takseres på samme måte.

– Med dagens regelverk benyttes forskjellige metoder for å beregne verdigrunnlag for boliger. Når man nå skal lage et system for fritidsboliger som er tilsvarende det som brukes for helårsboliger, er vi i Hytteforbundet positive til at man bruker dette systemet også i framtidige beregninger av eiendomsskatt, sier Hagen.

Styreleder i Norges Hytteforbund, Trond Hagen. Foto: Norges Hytteforbund

Han ønsker at det innføres én metode for å fastsette skattegrunnlaget for både formuesskatt og kommunal eiendomsskatt for alle typer boliger.

– Da blir det rettferdig og lik behandling av alle. Vi er altså positive til endringen under forutsetning om at beregning av eiendomsskatt for fritidsboliger basert på formuesgrunnlag kan bli innført samtidig.

– Hva tenker dere om at noen hytteeiere med eldre hytter med god beliggenhet kan bli rammet av økt formuesskatt?

– Det er en mulig konsekvens at noen får en vesentlig økning i formuesgrunnlaget. Men da er det fordi verdigrunnlaget tidligere har vært kunstig lavt, og det er ingen som er tjent med at det skal fortsette å være sånn. Vi er opptatt av rettferdighet, sier Hagen.

– Hytteeiere som forsøkskaniner

Generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag mener det er åpenbare svakheter ved dagens modell for verdsettelse av fritidsbolig. Det gjelder både takstene som ligger til grunn for formuesskatt og takstene som ligger til grunn for eiendomsskatt.

– Dette er jo to ulike takster i dag. Takstene for formuesskatt er basert på historiske data og fremstår til dels tilfeldige, mens takstene for eiendomsskatt er svært ressurskrevende for kommunene å utarbeide og viser seg å være svært konfliktskapende. Vi er derfor svært positive til å få nye og mer korrekte takster, sier Bringsvor.

Han mener utfordringen er at Finansdepartementet har foreslått en helt ny teknologi basert på maskinlæring, og at de velger å gjøre hyttefolket til «forsøkskaniner» for det nye systemet.

Generalsekretær i Norsk Hyttelag, Audun Bringsvor. Foto: Leif Magne Flemmen

– Vi mener det ville være mer naturlig å forbedre det systemet vi allerede har for helårsboliger, gjerne ved bruk av maskinlæring, og så implementere det nye systemet også for fritidsbolig når det er testet. Vi har mye mer data på helårsboliger, så denne boligtypen er bedre egnet til å utvikle modellen, sier Bringsvor.

– Svært ressurskrevende

Norsk Hyttelag mener departementet legger opp til en stor, omfattende og ressurskrevende omlegging for å få til en mindre forbedring av skattegrunnlaget for formuesskatt.

– Vi har foreslått å i stedet fjerne formuesskatt på fritidsbolig. Da faller rett og slett behovet for et nytt verdsettelsessystem bort, sier Bringsvor.

Om forslaget gjennomføres, tror han resultatet kan bli bra på lang sikt, samtidig som han frykter mange feilaktige takster de første årene.

– Da må hver enkelt hytteeier selv dokumentere faktisk verdi for å kunne sende inn en klage på maskin-takseringen. Det vil også være svært ressurskrevende for kommunene som i stor grad vil få arbeidet med å oppdatere matrikkelen som ligger til grunn for takseringen.

Bringsvor synes det er vanskelig å si noe om hvilke fritidseiendommer som kan få økt skatt som følge av forslaget, men peker på at dette først og fremst vil ramme eiendommer som har unormalt lav ligningsverdi i dag.

– Dette kan for eksempel være hytter med svært god utsikt eller med strandlinje. Dette er faktorer som gir økt verdi, men som ikke fanges opp av dagens takster. Det vil også gjelde eldre hytteeiendommer i attraktive områder hvor ligningsverdien gjerne ble satt svært lav i byggeåret, samt eiendommer som har blitt vesentlig påkostet de siste årene.