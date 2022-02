Øyunn har fått over 1000 meldinger etter omstridt Farmen kjendis-valg

Det ble stor ståhei da storbonde Øyunn Krogh (25) valgte å trosse avtalen hun og resten av «Farmen kjendis»-gjengen hadde gjort. Fra start av hadde nemlig gruppen bestemt seg for å sende utfordrere og Torpet kjendis-vinneren i tvekamp, uavhengig av hvilket kjønn som kom inn.

Da Torpet kjendis-vinner Marna Haugen (40) ankom gården, innså Krogh at det ble nok en damekamp – den fjerde i rekken.

Tisking og hvisking på gården, førte til at Krogh valgte å bryte avtalen, og valgte i stedet herrekamp i den siste ordinære tvekampen på Farmen kjendis.

Det falt ikke i god jord blant mennene, som mente valget burde får konsekvenser.

REAGERTE: Niklas Baarli og Vebjørn Selbekk reagerte kraftig på førstekjempevalget til storbonde Øyunn Krogh. Foto: TV 2/Alex Iversen

Enorm respons

Førstekjempevalget har ikke bare skapt reaksjoner på gården. Onsdag kveld delte Krogh på Instagram at hun hadde mottatt enorm respons på valget sitt.

«Tusen takk for alle de fine meldingene jeg har fått i dag! Viser seg at det er mange jenter og damer som har stått i lignende situasjoner på jobb, skole eller andre andre steder», skriver hun i sin Instastory.

Til TV 2 forteller hun at hun hittil har fått over 1000 meldinger innboksen.

– Det er ganske tydelig at det er damer som synes dette var det kuleste. Noen menn også, men over 90 prosent damer. Det som er unikt er at det ganske utfyllende meldinger. Mange handler om hvor inspirerende det er, og om valget – at jeg tok et valg, selv om det var lagt så hardt press mot meg, forteller hun.

FULL INNBOKS: Etter førstekjempevalget ble innboksen til Øyunn Krogh full av tilbakemeldinger. Foto: TV 2/Alex Iversen

Ifølge Krogh er det flere som utbroderer at de har opplevd lignende situasjoner, og at de er usikre på hvordan de skal si ifra, blant annet hva gjelder hersketeknikker.

– Rett og slett at de kjenner seg litt igjen. Det er fantastisk at en episode på Farmen kjendis kan inspirere folk. Det hadde jeg ikke sett for meg, innrømmer hun.

– Det finnes mye av slike type holdninger, og mange har følt på gruppepress. Det viser hvilken tid vi er i.

Får støtte

I sosiale medier har flere ytret støtte til Krogh. Blant annet programleder og musikkanmelder Christine Dancke (37) og Torpet kjendis-vinneren Marna Haugen (40).

– Det er noe av det mest sjokkerende jeg noen sinne har sett. Jeg fikk umiddelbart behov for å sende melding, og si: «Fy faen som du får gjennomgå. Det er ikke fortjent». Jeg vil sende en søster en high five for å stå i det, sier Dancke på sin Instastory.

– Øyunn Krogh, du er QUEEN! Fy fader så tøff du er som står støtt på beina i en situasjon mange andre ikke hadde turt. Det kostet litt, men du gjorde det likevel, skriver Haugen.

GIRLPOWER: Damene på gården støttet Øyunn Krogh i valget hennes. Foto: TV 2/Alex Iversen

Ikke hyggelig

I etterkant av valget følte Krogh det var lite hyggelig å være henne på gården.

– Det var skikkelig dritt. Alle damene var fine – ikke bare fordi jeg sparte dem, men fordi vi hadde en god kjemi. Gutta var ikke fine mot meg, og de brukte lang tid på å prosessere det som hadde skjedd. Det var ikke direkte utfrysning, men de hadde helt rett – det var ikke hyggelig å være meg etter valget.

Ifølge Krogh kom det til slutt til et punkt hvor hun og mennene snakket sammen igjen. Dialogen var dog ikke den samme.

– Vi kunne nesten ikke snakke sammen, for det var så mye følelser involvert. Jeg tror alle forstod at det virkelig kunne fyre seg opp, så det ble ganske iskaldt mellom oss. Jeg valgte å prøve å ikke få meg meg alt de sa om meg, for da hadde jeg nok blitt enda mer lei meg, sier hun.

