Karlsson kollapset etter målgang: – Akkurat nå vil jeg bare ha en klem

Den svenske stjernen klarte ikke å innfri på torsdagens OL-renn. Da Karlsson gikk i mål 1:21 bak gullvinner Therese Johaug, var svensken helt i kjelleren.

OL-debutanten gikk i bakken og trengte hjelp av støtteapparatet for å komme seg bort fra målområdet.

– Jeg hadde ingenting å gå med, så det er frustrerende. Jeg hadde ikke krefter i dag, sier en knust Karlsson.

RETT I BAKKEN: Frida Karlsson trengte hjelp etter målgang. Foto: HANNAH MCKAY

Karlsson endte til slutt på 12. plass. 22-åringen har hatt et skuffende mesterskap så langt. På åpningsdistansen klarte hun heller ikke å melde seg på i medaljekampen. Etter det løpet fortalte svensken at hun følte seg tom for energi og at hun besvimte etter målgang. Karlsson forteller at det ikke var like ille i dagens renn.

– Det var vel noe lignende på gang, men denne gangen gikk det bedre, sier hun til Expressen.

– Om noen som kan gjøre det, er det meg, sier Karlsson på TV 2s spørsmål om formen kan snus før OL er ferdig.

Overfor Aftonbladet utdyper Karlsson skuffelsen.

– Det føles som mine OL-drømmer knuses. Akkurat nå vil jeg bare ha en klem.

Det kan tyde på at de knallharde løypene har satt en støkk i den svenske favoritten.

– Jeg har aldri vært med på en slik utlading som sist og det gikk hardt innpå meg.

Den svenske avisen stiller også spørsmål om Karlsson burde ha stilt til start i torsdagens renn.

– Håpet er det siste man mister. Jeg gjorde det jeg kunne, men det holdt ikke.

Ebba Andersson ble for øvrig den beste svensken i torsdagens konkurranse. Hun ble nummer seks, 50.9 sekunder bak Johaug.