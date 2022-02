Uno-X skuffet etter å ha blitt vraket til Tour de France

Saken oppdateres...

Det bekrefter arrangør A.S.O. i en pressemelding fredag.

– Man blir alltids øyeblikksskuffet, det ligger i naturen ved å drive toppidrett, sier sykkelsjef i Uno-X Mobility, Jens Haugland, til TV 2 etter å ha fått den nedslående beskjeden.

Arrangøren hadde to invitasjoner å dele ut til lag fra sykkelsportens nest øverste nivå, hvor Uno-X befinner seg, men de invitasjonene gikk til de franske lagene TotalEnergies og B&B Hotels-KTM.

Sykkelsjef i Uno-X Mobility, Jens Haugland, er skuffet over vrakingen. Foto: Berit Roald

Uno-X hadde håpet på en invitasjon til rittet som i år starter i København, men må nå altså vente til tidligst 2023 før de får sin Tour-debut.

– Det ble tent et håp om at de kunne bli invitert etter den sterke sesongstarten de har hatt og entusiasmen de har skapt i sykkelmiljøet internasjonalt, så jeg er litt skuffet over at de ikke ble invitert. Det var et håp, spesielt med tanke på at starten skal gå i København, sier Mads Kaggestad, TV 2s sykkelekspert.

Vil gripe sjansen i "trøstepremien"

Laget vil imidlertid bli å se i en rekke av verdens større sykkelritt utover våren, blant annet i Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne, Volta a Catalunya og Critérium du Dauphiné.

– Dette var ikke et nå eller aldri for vår del. Vi bruker heller energien på et fantastisk kobbel av invitasjoner i årets sesong, som virkelig er et stort steg opp for oss fra fjoråret. Vi respekterer avgjørelsen og forstår den. Hensynet til franske lag er viktig for en fransk arrangør, men håpet var der. Og håpet er ikke borte i forhold til en invitasjon neste år, sier Haugland og fortsetter:

–Så er det viktig å si at vi faktisk skal til Tour de France i sommer. Vi skal til det første Tour de France for kvinner. Det er utrolig kult, understreker sykkelsjefen.

Uno-X fikk imidlertid en aldri så liten trøstepremie torsdag, da ASO offentliggjorde at de får sykle prestisjefulle Critérium du Dauphiné, etapperittet i juni som flere lag bruker som oppkjøring til Tour de France.

– Nå kan vi toppe som rakker inn mot Dauphine. Tenk hvis Tobias Halland Johannessen vinner Dauphine og så er han ikke tatt ut til Tour de France. Det hadde vært en morsom historie, sier Haugland med et smil.

Tror Uno-X kunne markert seg

At TotalEnergies, laget til Edvald Boasson-Hagen og Peter Sagan, ble invitert var ingen overraskelse. De var en gedigen skuffelse i fjor, men har krydret laget med entouraget til den karismatiske slovaken foran denne sesongen. B&B Hotels-KTM har imidlertid mistet to av sine største profiler, Bryan Coquard og Quentin Pacher, før årets sesong, vant bare seks sykkelritt i 2021, og står ikke bokført med en eneste triumf så langt i 2022 - i motsetning til Uno-X.

Tobias Halland Johannessen har vunnet ungdommens Tour de France sammenlagt og hadde vært spennende å følge mot de store guttene under sommerens treukersritt. Foto: SYLVAIN THOMAS

–Uno-X har grunn til å være skuffet. Rent sportslig er de kvalifisert, og man trenger ikke norske øyne for å skjønne at de hadde gjort en bedre figur enn B&B Hotels i Tour de France. De har gjort det de kan - de har vært offensive og kjørt bra, og spesielt Johannessen-tvillingene kunne vært en ordentlig Tour-attraksjon. Likevel ville det nærmest vært kroken på døren for et fransk lag å ikke få kjøre Tour de France, og det er viktig for fransk sykkelsport å opprettholde de lagene de har. Sånn sett er det ikke overraskende at B&B Hotels velges, og jeg tror hele sykkelverdenen, Uno-X inkludert, skjønner at det er sånn det er, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Selv om de aldri har syklet en Grand Tour, tror ikke han at Uno-X hadde gjort seg bort gjennom tre uker i Frankrike.

–Jeg synes det er trist at de ikke får kjøre. Det hadde betydd enormt mye for norsk sykkelsport og interessen rundt Tour de France i Norge, samtidig er jeg overbevist om at de kunne gjort en god figur. Samtidig må vi ikke glemme at Uno-X er relativt ferske som profflag og at dette bare er begynnelsen for dem. Tour de France-plass eller ikke, de rittene de får kjøre i år er mange hakk opp fra tidligere, og de er virkelig i ferd med å etablere seg i toppen av internasjonal sykkelsport.

–Må prøve på vueltaen

Å delta i Giro d'Italia denne sesongen har aldri vært aktuelt, men nå håper Kaggestad at Uno-X gjør det de kan for å skaffe seg en invitasjon til sykkelsportens tredje og siste Grand Tour: Vuelta a España.

– De må være offensive og prøve på det. Det ville absolutt vært et stort steg i riktig retning å delta i Vuelta a España. Det hadde vært bra for utviklingen deres, og det er i høyeste grad realistisk å bli invitert dit, mener Kaggestad.