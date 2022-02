Reiselivet jubler over lettelsene – likevel frykter NHO konkurser

– Det er helt herlig å være tilbake. Nå er vi klare for vinterferien med hundrevis av gjester daglig. Nu kör vi! sier kokk Thomas Persson på klingende svensk.

Etter to år med pandemi, nedstenginger og restriksjoner, er ekstremsport-bygda Voss endelig klar for å tjene penger igjen.

– Vi har mye som skal tas igjen. Etter nedstengingen i mars 2020, mistet vi en tredjedel av omsetningen vår den vinteren. Det har vært tøffe tak, men nå er endelig troen tilbake, sier Anna Bryn.

Hun er daglig leder for fjellheisene på Voss, og forteller om full jubel i lokalene da regjeringen lettet på tiltakene lørdag 12. februar.

– Det var en utrolig herlig dag.

FULLT TRØKK: Kokk Thomas Persson ved restauranten på Hangurstoppen er glassklar for fullt serveringstrøkk. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Prekært

Voss er kjent som Norges ekstremsport-bygd, og har et næringsliv som primært baserer seg på arrangement med folkemengder.

Pandemien ble dermed et realt svingslag rett i fleisen for den folkekjære bygda.

– Alt har stått på vent her. Ekstremsportveko, Voss Cup, Vossajazz, bedrifter og alle deler av turistbygden har slitt. Det at vi nå har åpnet opp... jeg kan ikke gjøre annet enn å juble, sier arrangementssjef Hege Magnusson.

Vi treffer henne i en av de nye gondolene, på vei opp til toppen av fjelltrekket.

Vognene tar vanligvis 34 personer, men under store deler av pandemien har man kjørt med kun 10 personer i hver gondol.

– Vi har fulgt alle retningslinjer som har blitt formidlet til oss, men som alle andre i landet er vi glade for at restriksjonene er borte nå, sier Magnusson.

KLAR: Hege Magnusson er blant annet leder for arrangementene ved skianlegget. Dem har det ikke vært mange av under pandemien, men nå blir det fullt trøkk. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Tøffest på slutten

Selv om reiselivsbedriftene fryder seg over å kunne gi full gass igjen, er det fortsatt faretruende skjær i sjøen.

Mange vil få en stri tørn med å ta igjen det tapte, og nå frykter NHO Reiseliv at medlemsbedrifter skal gå konkurs på oppløpssiden av pandemien.

– Kampen er tøffest på slutten, sier leder Kristin Krohn Devold.

Dette er NHO-kravet

En fersk medlemsundersøkelse viser nemlig at én av tre medlemmer (28 prosent) sliter med likviditeten, og har problemer med å betale lønn og regninger etter to år med tapte inntekter.

– Vi ser at mange tapte halvparten av omsetningen sin det første året, og når man er i en næring som kanskje har fire prosent overskudd til vanlig, så sier det seg selv at man er langt unna overskudd når 50 prosent av inntektene forsvinner, sier Devold.

Hun mener regjeringen nå må gi reiselivsbedriftene fritak fra skatter og avgifter frem til sommeren.

BØNN: NHO Reiseliv-leder Kristin Krohn Devold ønsker at bedriftene får bruke sesongen til å tjene penger, før myndighetene krever inn skatter og avgifter. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det vil være fryktelig synd om bedrifter som har overlevd pandemien i to år nå skal gå konkurs i gjenåpningen, fordi skatt- og avgiftsmyndighetene er for rigide på utsettelsene, sier Devold og legger til:

– Vi har blødd milliarder, og det er bare én måte å komme tilbake på, nemlig å vise at vi er liv laga og ta imot kundene våre.

Ønsker støtte

Fjellheis-leder Bryn er helt enig i kravet fra NHO Reiseliv-lederen.

– Ja, definitivt. Det er mange som fortsatt blør, og kommer til å gjøre det i lang tid. De trenger all hjelp man kan få, og det må regjeringen legge til rette for, sier hun.

Bryn sier at skianlegget på Voss ikke vil klare å ta igjen det man har tapt på to år, men håper at nyvunnen glede over gjenåpningen vil gjøre at flere prøver seg i skibakkene.

SNØ: Mange hadde funnet veien til skibakkene, selv på dagtid midt i uken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

TV 2 fant flere som var glade for å komme seg ut i snøen denne dagen.

– Supergøy! Veldig kjekt å se så mange folk i bakken igjen, sier Cathrine Steinsøy.

– Vi er nødt til å komme tilbake til normalen igjen, sier franskmannen Baptiste Guyot, som hadde tatt turen sammen med sin kjære.

– Tapt voldsomt

Det er Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner som er bransjeorganisasjonen til blant annet ski-anleggene.

Generalsekretær Camilla Sylling Clausen bekrefter at mange av deres medlemsbedrifter har det tøft nå, tross gjenåpning.

– Når det gjelder heiskort-omsetningen, ser vi at de med utenlandske gjester har tapt voldsomt. I tillegg har antallsrestriksjoner på heisanlegg, serveringssteder, skjenkestopp og andre regler gjort det veldig utfordrende og begrensende å drifte, sier Clausen.

PÅ VISITT: Generalsekretær Camilla Sylling Clausen besøkte skianlegget på Voss da TV 2 var tilstede. Hun har ekstra tett kommunikasjon med medlemsbedriftene i disse dager. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Sesong-kompensasjon

Hun er også enig i Devold sitt forslag om utsettelser for skatter og avgifter til sommeren.

– Jeg tenker at det er ett av flere mulige tiltak. Vi har fokusert på dette med sesongfaktor, for vi vet at vi har omsetning bare fem-seks måneder i vinterhalvåret. Om sommeren må man drive med vedlikehold og sikkerhetsarbeid, sier Clausen og legger til:

– Sesongfaktoren var med i den første kompensasjonsordningen, men er nå tatt bort. Vi tar gjerne imot denne igjen.