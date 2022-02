Dette gjør OL-bakken unik: – Det er en rå opplevelse

– Du ser ned på der du skal lande 60 meter rett under deg, sier Halvor Egner Granerud.

Hopprennene i OL har til nå vært preget av disk og skandaler. Men de norske hopperne er ikke i tvil: Anlegget er noe av det råeste de har opplevd. Det gjør det kommende storbakkerennet ekstra spesielt.

– Jeg var så heldig at jeg fikk gleden av å hoppe langt i bakken i går. Du får en veldig tøff svevkurve der du går ganske høyt, sier Halvor Egner Granerud til TV 2.

– Hvis du skal hoppe langt, må du hoppe betydelig lenger frem tidlig. Etter 50-60 meter titter du bare ned på «hill size» og får en ordentlig følelse av at det går høyt. Du ser ned på der du skal lande 60 meter rett under deg. Det er en ganske rå opplevelse.

Den kraftige vinden i Kina har skapt trøbbel for flere OL-øvelser, deriblant alpint. Men i den svært så vindutsatte øvelsen hopp er det ikke blitt noe stort problem.

ET VAKKERT SKUE: Hoppbakken i Zhangjiakou er et massivt anlegg. Foto: Matthias Schrader

– Ting er spektakulært. Vindskjermingen er helt ekstrem. Det er utrolig imponerende hvordan de har klart å temme vinden som er i området.

På pressetreffet i forkant av rennet kunne også landslagstrener Alexander Stöckl fortelle at det jobbes for at det skal hoppes verdenscup i anlegget i fremtiden.

Robert Johansson er også begeistret for den nye hoppbakken.

– Du ser det er inspirert av Holmenkollen. Begge bakkene er innebygget, så det ser enormt spektakulært ut. Det er også mye vind, men det er godt beskyttet. Vi har fått hoppe hver dag, sier Johansson.

Den tøffe svevkurven gjør at hopperne får en stor høydefølelse i storbakken. Her er favoritten Ryoyu Kobayashi under onsdagens trening. Foto: Andrew Medichini

Men det er en ting den norske hopperen savner.

– Det er spesielt å komme ut der på kveldstid når alle lyskastere og showet er i gang. Det eneste jeg føler vi mangler er at det skulle vært masse publikum her.

Kvalifiseringen i storbakkerennet er på fredag, mens selve rennet er på lørdag. Der håper Stöckl at det norske laget kan ta medalje.

– Vi har fire hoppere som er kapabel til å ta medalje, sier østerrikeren.

Tande viste storform

En av disse er Daniel-André Tande som er på plass i Kina etter nylig gjennomgått koronasykdom. Og 28-åringen viste svært lovende takter på onsdagens trening.

– Det var lekkert. Jeg følte jeg hadde hoppet ganske greit. Jeg håper å kunne gjøre noe av det samme i rennet. Jeg har fått trygghet nok i bakken til å gjøre sånne førstehopp, sier Tande.

– Det viktigste for min del er å ha det gøy og kose meg.

Kongsberg-karen er klar på at det har vært en spesiell oppladning til mesterskapet.

– Det har vært litt frustrerende, litt avslappende og litt kjedelig. En blanding av mye rart. Jeg slet i starten med lite søvn. Det var mange tester og mye stress.

Når man er på det stadiet i karrieren som jeg er, så ville ikke vært noe krise om jeg ikke rakk det. Men det er fantastisk å være her, sier den tidligere verdensmesteren i skiflyging.