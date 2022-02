California saksøker Tesla for rasediskriminering på fabrikk

Ifølge The California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), en lokal myndighet i California som håndterer klager om bo- og arbeidsforhold, skal svarte arbeidere ha blitt utsatt for rasistiske utsagn og diskriminering.

Både ledere og medarbeidere skal ha brukt rasistiske uttrykk, og ikke-svarte arbeidere skal ha fått fordelaktig behandling på bekostning av sine svarte kolleger, ifølge søksmålet.

Tesla, som er eid av milliardæren Elon Musk, har blitt saksøkt flere ganger som følge av diskriminering i California de siste månedene. Sist i desember, da seks kvinner saksøkte selskapet som følge av en påstått kultur for seksuell trakassering på arbeidsplassen.

(NTB)