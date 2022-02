Erle (8) sendte brev til Støre: – Føles meningsløst

Åtteåringen Erle Gusfre ber statsministeren om hjelp etter at høye strømpriser stakk kjepper i hjulene for fritidsaktiviteten. Nå har hun fått svar av stortingspresidenten.

– Fotballaget mitt får ikke lenger trene på tirsdager fordi klubben ikke har penger til å betale strømregningen, skriver åtteåringen i brevet med leveringsadresse Statsministerens kontor.

Nå håper hun at statsministeren kan hjelpe Strømsgodset IF med å betale strømregningene, slik at hun kan dra på fotballtrening like ofte som før.

– Vi måtte forklare Erle at treningen var kansellert fordi klubben måtte slå av strømmen på kunstgressbanen for å spare strøm, sier mamma Live Gusfre til TV 2.

BUDSKAP: Brevet ført i pennen av Erle (8) Foto: TV 2

Beskjeden gikk hardt inn på datteren.

– Fotballen er kjempeviktig, og de har blitt så vant til at det er pandemien som setter en stopper for treningene, derfor føles det ekstra meningsløst for dem at det var strømprisene som sto i veien, sier moren.

Saken ble omtalt av Drammens Tidende først.

Håper det blir en øyeåpner

Datteren ville snakke med dem som bestemte, og det tok ikke lang tid før brevet var sendt av gårde.

– Jeg håper brevet kan få frem at høye strømpriser også gir konsekvenser for de minste, sier moren.

Nå går brevet sin seiersgang på sosiale medier.

– Viktig for demokratiet vårt

Brevet ble raskt delt på Strømsgodset Toppfotball sin Facebook-side, og Erle har allerede fått svar, men ikke av statsministeren. Det er stortingspresident Masud Gharahkani (Ap) som har kommet med en hilsen i kommentarfeltet.

– Kjære Erle. Takk for at du engasjerer deg og tar opp dette. Jeg digger deg som tar opp viktige saker med politikerne våre. Viktig for demokratiet vårt.

SVAR: Stortingspresidentens Facebook-svar. Foto: Skjermdump

I kommentaren forklarer han at Regjeringen og statsministeren har sendt over et forslag til Stortinget som nettopp handler om å stille opp for idretten og frivilligheten.

– Håper det ordner seg sånn at du og vennene dine kan spille fotball igjen så fort som mulig. Hilsen fotballpappa og Stortingspresidenten. Og så satser vi på at det kommer en hilsen til deg fra Statsministeren, avslutter Gharahkani.

Mega-strømregning

I begynnelsen av januar fikk breddeklubben Strømsgodset IF en strømregning på over en halv million kroner.

– Strømregninga for desember kostet oss 630.000 kroner, forteller John Arnesen, nestleder i hovedstyret.

Vanligvis ligger månedsprisen på rundt 140.000 kroner, ifølge Arnesen.

– Vi måtte stenge ned. Vi har har rundt 400 unger som trener her, og det er ikke plass i den knøttlille idrettshallen vi har fått låne. Derfor har det blitt litt begrenset aktivitet, men alle skal få trene minst én gang i uka.

Nå håper han mildværet fortsetter.

– Da det snødde i forrige uke, var vi rundt 100 frivillige ute som håndmåket banen to dager på rad. Vi kan ikke måke med det vanlige utstyret vårt når det ikke er varme i banen. Det vil ødelegge kunstgresset, sier Arnesen.