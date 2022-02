Bob Sagets dødsårsak er klar

Komiker Bob Saget ble funnet død på hotellrommet sitt i Orlando for én måned siden - 65 år gammel.

Nå melder CNN at familien hans har gått ut med dødsårsaken.

– Myndighetene har fastslått at Bob døde av hodeskade. De har konkludert med at han ved et uhell slo bakhodet på noe. Han tenkte ingenting over det og gikk derfor og la seg, heter det i uttalelsen.

Spekulasjoner rundt helse

TURNÉ: Bob Saget var på turné da han døde. Her sammen med Kelly Rizzo, som han giftet seg med i 2018. Foto: Chris Pizzello / AP

«Under samme tak»-skuespilleren hadde vært på komedieturné da han døde. Det var en hotellvakt som fant ham etter at familien hadde kontaktet hotellet, fordi de ikke fikk kontakt med Saget.

I ettertid av hans dødsfall har det vært spekulasjoner rundt helsetilstanden hans, ettersom han hadde vært koronasyk i desember - bare én måned før hans død.

Enken hans, Kelly Rizzo, skal tidligere ha sagt til «Good Morning America» at mannen hennes så ut til å være i god form og ved god helse før han døde.

Det var heller ikke noe narkotika eller alkohol involvert i hans dødsfall.

– Nå som vi har de endelige konklusjonene fra myndighetenes etterforskning, følte vi det var riktig at fansen hører disse konklusjonene direkte fra oss, sier familien også i uttalelsen.

Takker for all kjærlighet

Familien til Saget takket også for all kjærlighet de ble møtt med da nyheten om komikerens død ble kjent i januar. I Uttalelsen sier familien at de er evig takknemlige og at det har vært en stor trøst for dem.

KOMPISER: Bob Saget spilte sammen med Dave Coulier og John Stamos i serien «Under samme tak.» Foto: TOMMASO BODDI

– Når vi fortsetter å sørge sammen, ber vi alle om å huske kjærligheten og latteren som Bob brakte til denne verden, og leksjonene han lærte oss alle: å være snille mot alle, sier familien til Saget.

Avslutningsvis oppfordrer de også til å vise at de du elsker at du er glad i dem og møte vanskelige tider med klemmer og latter.

– Jeg er knust. Jeg er nedbrutt. Jeg er helt i sjokk. Jeg kommer aldri til å ha en annen venn som ham. Jeg er så utrolig glad i deg, Bobby, skrev skuespiller John Stamos da dødsfallet ble kjent.

Stamos spilte mot Saget i «Under samme tak».

– Jeg vil aldri gi slipp, bror. Elsker deg, skrev medskuespiller Dave Coulier tidligere i januar.

Han var også med som skuespiller i serien «Under samme tak.»