Adlød ordren fra Tarjei Bø – fikk covid

Bortsett fra en ubehagelig beskjed helt i starten av OL, da Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold havnet i karantene etter å ha sittet i nærheten av covid-smittede Jarl Magnus Riiber, har skiskytterne kommet seg helskinnet gjennom pandemien så langt.

Samtidig er ikke strenge smittevernregler et helt ukjent fenomen for skiskytterne i vinterhalvåret, der selv en ørliten forkjølelse kan sette en stopper for gode prestasjoner.

Av den grunn må både utøverne selv, men tidvis også deres bedre halvdeler, leve et ganske forsiktig og isolert liv om vinteren.

Tarjei Bø, som er samboer med Gita Simonsen, innrømmer at det å være sammen med en skiskytter har sine utfordringer.

– Vi er ikke de kuleste partnerne. De valgte litt feil, og jeg tror de angrer litt av og til. En ting er at man er ganske skjerpet på smitte i et vanlig år, men covid har nesten vært en befrielse for oss idrettsutøvere, fordi da er det mye lettere for andre å forstå de rutinene vi har. Vi ville gjort mye av det samme de siste månedene uavhengig av korona, sier Bø.

Han feiret jul sammen med samboeren, lillebror Johannes og hans kone Hedda, og da han reiste til Oberhof tidlig i januar var det i vissheten om at han ikke kom til å se Gita igjen før etter at OL var over.

Fotball møter skiskyting: – Det går jo ikke!

Derfor fikk hun en tydelig beskjed da han reiste:

– Jeg sa til Gita: «nå kan du kose deg. Møt alle du vil, ta deg en fest. Og ja, hun fikk covid. Hun er toppidrettsutøver, holder seg til planen og adlyder ordren fra treneren Tarjei. Så det er bra, ha-ha, sier Tarjei Bø.

33-åringen virket å være i sitt sedvanlige humør etter nedturen på normalstarten, der han tross glimrende skyting og 19 av 20 treff ikke havnet på pallen.

I sporet var han hele to minutter og åtte sekunder bak gullvinner Quentin Fillon Maillet – og det er langt unna der Bø ønsker å være.

Etterpå var han usikker på om det var skiene, mannen oppå skiene eller kombinasjonen av dem som var grunnen.

– Har du fått flere svar nå?

– Nei, egentlig ikke. Jeg får det kanskje aldri heller. Det var nok mest ham oppå skiene. Jeg følte kanskje at det var mange ting som gikk stang ut på samme tid, hvis du ser løpet under ett: det siste skuddet, dagsformen, kanskje litt ski. Det er vanskelig å si.

– Er du trygg på at du kan ta medalje med fullt hus på sprinten?

– Dagsformen og løpet på stafetten var veldig bra. Men det er klart, ser du på langrennstidene fra 20-kilometeren, så må jeg gå fortere hvis jeg skal ta medalje på sprinten. Jeg håper og tror at det var et skjær i sjøen og et unntak, for formen har vært så stabil i år. Det er litt kjedelig å få den dårligste skigåingen i år akkurat den dagen. Men det kan snu veldig fort, og det er det jeg tror og går for, sier Bø til TV 2.