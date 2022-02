Frustrert av full Riiber-forvirring

Det er usikkert hva som kreves for at Covid-smittede Jarl Magnus Riiber faktisk kan rekke å stille til start i Beijing, men selv er han skeptisk.

Jarl Magnus Riiber føler seg ved god helse og trener i flere timer hver dag på det lille hotellrommet der han sitter korona-isolert under OL i Beijing.

Men han er likevel et godt stykke unna å være friskmeldt under det strenge kinesiske testregimet.

– Siste status er at CT-verdiene ikke vil over grensen. Jeg må vente ut de ti dagene som jeg må være i karantene og isolasjon. Det er den 12. februar, sier Riiber i et digitalt møte med VG og TV 2.

Da vil han i praksis behandles som en nærkontakt, uavhengig av hva verdiene viser og testene sier. Han vil da kunne trene i hoppbakken og i karanteneløypen som lagkameratene gikk i mens de var definert som nærkontakter.

Men helt hva som skjer når han er ute av isolasjonen vet ikke landslagsledelsen. For det er nemlig veldig tvilsomt at han kan starte i en konkurranse så lenge Riiber tester CT-verdier på under 35. Det selv om han er ute av isolasjon.

På gårsdagens tester viste målingene 25 og 27 for Riiber, sier han selv. Tidligere tester har vist tall nærmere grensen, men han stoler ikke helt på det.

– Det kommer helt an på hvordan de tar testen. Noen stryker på tungen, andre graver langt ned i halsen, ler han.

Frustrert landslagssjef

Ingen har fått et klart svar, men slik Riiber og kombinertgjengen tror det er, må han tre negative tester på rad før han eventuelt kan stille i konkurranse.

– Hvis det er slik at CT-verdiene må være over en viss verdi, så ligger vi dårlig an, sier kombinertløperen.

Landslagssjef Ivar Stuan er klar på at situasjonen er veldig frustrerende.

– Det er noe vi jobber med å finne ut hvordan dette fungerer. Vi bruker alle våre kontakter og kanaler. Olympiatoppen har kontakt med medisinsk komite i IOC, men det kommer veldig mye forvirrende informasjon. Jeg er ganske sikker på at kineserne selv ikke vet hva de mener. Det er kjempeutfordrende, sier Stuan til TV 2.

Ifølge ham har de dokumenter på at han uansett skal slippe ut etter ti dager, men andre dokumenter sier noe annet. Nærkontakter kan konkurrere, men det er usikkert om covid-smittede som slipper ut etter ti dager er fri på samme måte.

– Jeg forholder meg til de vi har som sier ti dager, men jeg blir veldig frustrert over at det kommer til andre meldinger. Vi har ingen fasit på dette. Det gjør det enda mer ille i en situasjon som har vært ille hele veien. Det er helt forferdelig situasjon, verst for Jarl, men forferdelig for oss som prøver å skape positivitet og fokuserer på det sportslige, så er det vanskelig med dette i tillegg.

Tvilende Riiber

Dersom det er negative tester som virkelig kreves, er Riiber forholdsvis langt unna. Selv han skeptisk til at det går, om enn litt mer rolig i fremtoningen enn sin trener og sjef.

– Jeg er på en måte realistisk og tror ikke jeg kommer til å konkurrere her i det hele tatt. Jeg tviler på det.

– Hvorfor det?

– Det går på verdiene. Jeg tviler sterkt på at jeg vil teste negativt i tide.

Han får sett mye OL på hotellrommet og fulgte selvsagt lagkameratene i onsdagens konkurranse. Han, som alle andre, gledet seg over Jørgen Graabaks sølv.

– Hjertet mitt hamret ganske bra. Jeg var ordentlig nervøs på guttas vegne. Det er merkelig å se på skirenn, når man ikke er med selv. Jeg kan ikke huske å ha sett en så spennende kombinertkonkurranse, men så er det ikke så ofte jeg ser på dem uten å gå heller, smiler han.

– Det er kult å se at Jørgen får valuta for arbeidet han har lagt ned. Han har ofret mye for å gjøre det bra i dette OL-et.