Kilde-opptur: Sikret ny OL-medalje

Nordmannen hadde et godt utgangspunkt med ledelse fra utfordelen, men avstanden ned til slalåmspesialistene var ikke veldig stor. Kilde leverte en trygg og god slalåmrunde og kunne dermed stå i målområdet og vente på de beste slalåmkjørerne.

Østerrikske Johannes Strolz kjørte en god slalåm og vippet Kilde ned fra gullplassen med 59 hundredelers margin. Men de andre medaljeutfordrerne klarte ikke å slå den norske 29-åringen.

Etter det overraskende sølvet avslører Kilde at han var på vei til å droppe konkurransen.

– Det er helt spinnvilt. Dagen i dag skulle jeg egentlig ikke kjørt. Jeg bestemte meg i dag tidlig for å kjøre. Jeg følte meg helt elendig på oppvarmingen til slalåm. Da får jeg ta utforen som en trening og stille på start med godt mot til slalåmen. Dæven det var gøy i slalåmen og. Helt vilt. Det er utrolig kult å avslutte OL på denne måten, sier Aamodt Kilde til Discovery.

SØLVJUBEL: Aleksander Aamodt Kilde jublet da han kom i mål på slalåmen. Foto: Dmitri Lovetsky

Den siste reelle utfordreren Alexis Pintaurault hadde en stor jobb foran seg med å ta igjen Kilde, men franskmannen endte med å kjøre ut. Canadiske James Crawford tok bronsemedaljen.

Fikk kjæresteråd

Nordmannen røpet i tidsrommet mellom de to øvelsene at han hadde fått råd fra kjæresten, slalåmstjernen Mikaela Shiffrin, før slalåmdelen. OL ble en gedigen nedtur for henne da hun kjørte ut i både slalåm og storslalåm.

– Hun sa bare at jeg må holde tempoet oppe og skiene under meg, og det er det jeg skal gjøre, sa Kilde.

Mikaela Shiffrin har skuffet så langt i OL. Men hun kan likevel glede seg over kjærestens prestasjoner. Foto: Giovanni Maria Pizzato

Nordmannen kjørte med lave skuldre og hadde ikke store forhåpninger til seg selv. Det kan ha vært noe av nøkkelen.

– Det var det som var forskjellen på utfordagen og dagen i dag. Det var vanskelig å få i seg mat og tenke riktig. Det var veldig close det og, men samtidig var følelsen i dag noe helt annet. Jeg ser jo de andre gutta er supernervøse, også går jeg og ikke har noe forventninger i hele tatt og bare koser meg. Det er en helt vill følelse, sier Aamodt Kilde.

Ledet etter utforen

Aamodt Kilde skuffet da han havnet utenfor pallen på den ordinære utforkonkurransen tidligere i OL, men på kombinasjonen viste han seg som den sterkeste utforkjøreren igjen. Han ledet med 75 hundredeler ned til spesialistene før slalåmdelen.

Flere av de store medaljefavorittene skuffet i utfordelen. Det gjorde ikke Kilde, som måtte levere en god tid for å ha håp før slalåmdelen.

Nordmannen leverte grønne tider hele veien da han kom på startnummer tid og kjørte i mål på 1.43,12. Det ble bestetid i utforen. Canadieren James Crawford, som også er sterkest i utfordelen, lå to hundredeler bak.

Kilde var Norges eneste deltaker i kombinasjonen. Kilde tok bronse i super-G tirsdag. Det var hans første mesterskapsmedalje i karrieren.

