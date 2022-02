Da Klæbo stakk fra media, kom kynismen i ham frem. Det er han glad for

Johannes Høsflot Klæbo er lei seg for at han gikk rett gjennom pressesonen søndag. Samtidig mener skistjernen at det var det riktige å gjøre.

Da Johannes Høsflot Klæbo hastet seg forbi all presse etter det svake åpningsrennet i OL søndag, skapte det store reaksjoner.

Klæbo, som fikk det blytungt tidlig, hadde bremset kraftig ned de siste 15 kilometerne av skiathlonen og endte til slutt som nummer 40.

Da han ankom målområdet, tok Klæbo på seg jakken, trakk hetten over hodet og marsjerte forbi samtlige i media.

TV 2s reporter, Per Tho Angell, mener det var et veldig godt tegn at Klæbo forsvant forbi journalistene, og skriver i analysen «Mesterens eminente hode» at Klæbo har adoptert Petter Northugs unike evne til å ha fokus på idretten.

«Det var som å se Alsgaard og Northug i gamle dager. De holdt også øynene på ballen, og lærte at hvis man vil bli best – så bruker man ikke tid på det som kan stjele fokus og energi. Ja, det er arrogant. Ja, det er uhøflig. Men for de som vet hva som kreves for å vinne, så er den kynismen en del av spillet», skriver Angell.

– For meg var det riktig

Klæbo kjenner seg igjen i Angells analyse.

– Da jeg gikk der på søndag, og kjente underveis at jeg ikke var i nærheten av å kjempe om en medalje og fant ut at jeg bare måtte begynne å skru om til sprinten ... da er man først og fremst skikkelig skuffet, selvfølgelig. Og så er jeg jo av den oppfatning at jeg ganske med en gang begynner å skru om til det som skal skje. Og da tenkte jeg på én ting, og det var tirsdagens renn, forteller Klæbo til TV 2.

Og Klæbo slo tilbake, og det til de grader. Tirsdag spurtet han inn til OL-gull på sprinten. Klæbo forteller at det føltes riktig for ham å fjerne all støy da det gikk dårlig søndag, og heller bruke all energi på å reise seg tirsdag.

– For meg, der og da, var det riktig å bare gå gjennom (pressesonen). Jeg vet jo egentlig hvordan dette samspillet fungerer. Jeg er veldig innforstått med at jeg, også på dårlige dager, må kunne ta imot presse, spørsmål og kritikk om hva som gikk galt og så videre, sier Klæbo om søndagens skuffelse.

Pressesonen ville kostet for mye

Men selv om han i ettertid både har beklaget oppførselen i pressesonen i et innlegg på Instagram, og innsett at det var dårlig gjort overfor pressen, er Klæbo glad for at han gjorde som han gjorde.

– Der og da følte jeg at det var riktig med tanke på det som skulle skje i går (tirsdag), og det er jeg veldig glad for. Samtidig beklager jeg for det jeg gjorde, med tanke på all den pressen som i tillegg har betalt penger for å komme hit og for å stå på plassene og som skal ha noe å skrive om. Det er tross alt dem vi lever av, sier skistjernen og legger til:

– Men det var en vanskelig balansegang. Jeg visste at det ikke var riktig. Men for meg, der og da, så tror jeg at det var helt rett med tanke på det som skulle skje i går.

Klæbo innrømmer at det rett og slett hadde kostet for mye om han måtte stå foran pressen søndag. Kanskje hadde det også gått utover tirsdagens sprintresultat.

– Det er en del av gamet, og det er så enkelt at man må klare å stå i den pressesituasjonen. Både når det går bra, og når det går dårlig. Greien her er at det ikke kan ta for mye energi, og for meg der og da, så hadde det kostet for mye. Men jeg håper ikke at jeg går så dårlig at jeg det må skje så veldig mange andre ganger, sier Klæbo med et smil.