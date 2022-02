Thingnes Bø ville aldri gjort som Bjørndalen. Dette er grunnen

Fire høydesamlinger i året med 21 dager per samling. Det er kravet for å kalle deg forberedt til OL, mener skilegenden Ole Einar Bjørndalen.

Det er Johannes Thingnes Bø enig i.

– Jeg tror det er vanskelig å arrestere Ole Einar på dette, for han er den som kan dette best. Så fasiten ligger jo der. Det har han jo vist gang på gang på gang, sier 28-åringen til TV 2.

Et helt annet fokus

Men selv om han mener det er rett, ville stryningen aldri fulgt Bjørndalens krav selv.

– Jeg har en helt annen karriere enn Ole Einar, et helt annet fokus. Så for meg så er antall høydedøgn borte antall døgn borte fra familie, og det prioriterer jeg hardere enn å være best mulig forberedt til OL, forklarer Thingnes Bø og utdyper:

– Nå har jeg funnet min vei, som er å forberede meg med mest mulig familietid og krysse det opp mot å forberede seg best mulig i skiskyting. Og der føler jeg at jeg får til det så bra som det får blitt i begge leire. Jeg treffer et kompromiss som jeg lykkes med begge plasser, og da vil jeg si at jeg er godt forberedt.

Men hadde familiesituasjonen vært annerledes, hadde kanskje antall høydedøgn vært flere.

– Hadde jeg vært singel, hadde jeg vært alene, så kunne jeg jo bodd i høyden det siste året uten problem, sier Thingnes Bø spøkefullt før han understreker:

– Men det er der problemstillingen ligger for min del.

Godt anlegg for å gå bra

Og Thingnes Bøs oppskrift ser ut til å fungere svært godt. På OLs to første distanser hadde han nest beste langrennstid. På stafetten ble det gull sammen med storebror Tarjei Bø, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff. Det etter at Thingnes Bø tok inn 9,1 sekunder og spurtet Norge til seier foran Russland og Frankrike.

På normaldistansen ble det bronse etter to bom på skytingen, men Thingnes Bø viste igjen at langrennsformen er på plass.

– Kunne du hatt desidert best langrennstid dersom du hadde tilbragt mer tid i høyden før OL?

– Jeg tror ikke det er sånn at om jeg hadde vært i høyden i hele høst, så hadde jeg gått ett minutt fortere. Jeg tror jeg har et godt anlegg for å gå bra skirenn, enten det er i lavlandet eller i høyden. Nå ble jeg slått i skisporet på tirsdag, men jeg hadde best sisterunde, så da har jeg disponert rett. Kroppen er fin, og jeg restituerer fort. Jeg sier meg veldig fornøyd, men jeg forstår også Ole Einar sitt svar.