Blytung beskjed: –Det er det verste jeg har vært med på

Emil Iversen er vraket til start på 15 kilometer klassisk under OL i Beijing. Det er ikke helt uventet etter svake resultater denne sesongen, særlig under Tour de Ski.

Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Pål Golberg og Erik Valnes blir Norges foretrukkede menn på distansen.

Likevel vekker det oppsikt: Øvelsen er en av Iversens sterkeste kort, og når han ikke får gå den er det slett ikke sikkert at trønderen kommer på start i hele OL.

Det til tross for at 30-åringen var en av de tidligst uttatte til lekene.

– Uttak er fryktelig vanskelig og Emil har hatt en opp og ned-sesong og faller utenfor dette uttaket. Det er fire som blir antatt bedre på denne distansen, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum da han innledet pressekonferansen der nyheten sprakk.

TØFF SAMTALE: Landslagstreneren fikk en tøff samtale med Emil Iversen. Foto: Heiko Junge / NTB

På tomannshånd med TV 2 utdyper også Myhr Nossum hvordan det var å gi Iversen beskjeden.

– Hvordan tar Emil det?

– Han er selvfølgelig skuffet. Det har han all grunn til, sier Myhr Nossum.

Tung samtale

Men det er også tydelig på både kroppsspråk og den lavmælte fremtoningen til treneren at dette ikke har vært lett for ham heller.

– Uttak synes jeg er fryktelig tøft. Jeg blir emosjonell av det, å holde folk utenfor synes jeg personlig er ekstremt vanskelig.

– Hvordan var samtalen?

– Det er det verste jeg har vært med på. Jeg syns det er vanskelig å holde en distanse til det. Det blir så nært. Jeg er veldig glad i utøverne mine. Jeg føler jeg legger ned mye tid på dem, vi legger ned mye tid sammen og jeg unner dem alt godt.

– Jeg prøver hver dag å gjøre ting best mulig og vet hva drømmene deres er. Da blir det vanskelig.

Etter de svake resultatene i Tour de Ski var Iversen til undersøkelser for å finne ut hva som var galt. De viste at Iversen hadde trent for mye, for tøft. Han var rett og slett overtrent og kroppen fungerte ikke.

Vraker folk man er glad i

Håpet var at han skulle komme i form til lekene.

– Det er ingen som er vraket. Vi har tatt ut et lag, og det er heller ikke slik at noen er sikret en plass på noen distanse, sier langrennssjef Espen Bjervig.

– Det er slik det er i norsk langrenn. Vi har forferdelig mange gode skiløpere. Emil er en fantastisk god skiløper, som ble veid og funnet for lett denne gangen. Slik har vi det hver helg når det er verdenscuprenn, når det står en hel haug med nordmenn som klorer på døren for å komme med. Uttak er det vanskeligste med jobben. Det er folk du er glad i, som du er mye sammen og som du har lyst til skal få suksess, og så er det dessverre ikke plass til alle.

Myhr Nossum tror Iversen er i ganske god form basert på det han har sett, men bekrefter at uttaket gjøres også på bakgrunn av det han har vist på trening i OL-løypene i tillegg til resultatene.

For hvem skulle egentlig ut for gi plass til Iversen? På spørsmål om hvorfor Iversen ikke får gå svarer treneren:

– Det er vurderinger som blir gjort på uttaksrennene som har vært, og de som har startet å gå her borte. Da landet vi på disse fire.

– Legger det ekstra press på de andre at Emil er vraket?

– Er du nordmann og på start i OL, er det press på deg uansett. Enkelt og greit.

Forstår skuffelsen

Johannes Høsflot Klæbo er nok vant til det presset, og har fortsatt håp om å få se Iversen i OL-løypene senere.

FORSTÅR: Johannes Høsflot Klæbo forstår skuffelsen til Emil Iversen, og forteller at dette har betydd mye for lagkameraten. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er en del av gamet. Det er så klart tøft å se en som er skuffet. Det er fullt forståelig og på mange måter positivt. Det viser at det betyr mye for ham.

– Selv om han ikke går denne distansen, er det flere distanser igjen. Mye kan skje. Det er et OL og det handler om å levere fra dag til dag, sier Klæbo.

Landslagstreneren mener likevel at det var rett å gi Iversen en tidlig OL-billett.

– Jeg tror ikke det er så mange andre som er bedre kvalifisert for de distansene som var her, så det mener jeg var 100 prosent rett. Enn så lenge er det bare gått to av fire distanser, så det kan godt hende at Emil er på start i OL her.