Norge kåret til verdens mest demokratiske land

Norge, som fikk førsteplass på oversikten også i 2020, og får beste poengsum i tre av fem kategorier.

New Zealand følger på andreplass etter å ha klatret fra fjerdeplass. Deretter følger Sverige, Finland, Island og Danmark på listen.

To store europeiske land kritiseres i rapporten. Spania omtales som et «demokrati med mangler» som følge av redusert poengsum knyttet til uavhengigheten for landets domstoler, etter politisk krangel om utnevnelser av dommere.

Storbritannia beholder stilling som «fullt demokrati», men faller på målingen som følge av flere skandaler som har undergravd tilliten til myndighetene.

45,7 prosent av verdens befolkning bodde i et land med en eller annen form for demokrati i fjor. Det er en nedgang fra 49,4 prosent i 2020.

Bare 6,4 prosent av verdens innbyggere bor i land med «fullt demokrati». Det er en liten nedgang fra 6,8 prosent året før.

Over en tredel av verdens befolkning, 37,1 prosent, lever i diktatur. Det er en liten økning fra 2020. Andelen autoritære stater har økt jevnlig de siste årene.

Vestlige analytikeres forventninger om endring i Kina knuses i rapporten. Kina omtales allerede i rapportens tittel som «Kina-utfordringen». Landet har ikke blitt mer demokratisk mens landet har blitt rikere. Tvert om har det blitt «mindre fritt» og kalles «autoritært regime» i rapporten.