Tokyo-børsen opp etter Wall Street-økning

Nikkei 225-indeksen steg 0,82 prosent fra start torsdag. Den bredere Topix-indeksen var opp 0,56 prosent.

Oppgangen kom etter at USA-børsene stengte noen timer i forveien. Der endte Dow Jones-indeksen med en vekst på 0,9 prosent, mens den bredere S&P 500-indeksen steg 1,5 prosent. Teknologitunge Nasdaq endte dagen med en oppgang på 2,1 prosent.

Torsdag kommer inflasjonstall fra USA, noe markedet venter spent på. Markedsanalytiker David Madden i Equiti Capital knytter optimismen på Wall Street til dempet frykt over hvilke tiltak USAs sentralbank kan komme med senere, samt dempet frykt over sannsynligheten for krig i Ukraina.

– Fryktfaktoren knyttet til potensielle utfall av dette har blitt redusert, noe som er grunnen til at vi ser vekst igjen, sier han.