Alvorlig skadd etter knivstikking – leter etter gjerningsmann

Natt til torsdag opplyser politiet i Øst at det har oppstått en voldshendelse på en privat adresse i Trøgstad i indre Østfold kommune.

En mann har blitt knivstukket i sitt eget hjem.

Operasjonsleder i Øst-politidistrikt, Halvor Andersen, opplyser at fornærmede er betegnet som alvorlig skadd.

Fornærmede, en mann i slutten av 20-årene, har blitt sendt til sykehus i Østfold og skal opereres.

Politiet opplyser at det per nå ser ut til at de involverte ikke har en relasjon til hverandre fra før av.

– Vi har fått opplysninger om at det har vært uvedkommende inni huset, og i den forbindelse pådro fornærmede seg skader i et basketak, opplyser operasjonsleder Andersen til TV 2 klokken 02:18 natt til torsdag.

Gjerningsmannen er fremdeles på fri fot.

Politiet søker etter gjerningsmannen ved hjelp av helikopter, hunder og patruljer.

– Vi er på søk etter en mannlig gjerningsmann som har løpt fra stedet. Vedkommende har mistet en sko, og går trolig rundt med én sko på føttene.

Politiet vet ikke om gjerningsmannen har tatt i bruk bil, men det skal ha blitt hørt lyder av et kjøretøy i området i etterkant av voldshendelsen.

Gjerningsmannen er mørkt kledd og har på seg hvitt skjerf. Politiet ønsker tips i saken.

Saken oppdateres!