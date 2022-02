Moi-scoring i knallsterk snuoperasjon mot Tottenham

Tottenham - Southampton 2-3

Tottenham så ut til å ta tre viktige poeng i kampen om topp fire i Premier League, men så raknet det fullstendig hjemme for Southampton.

Stillingen var 2-1 etter 80 minutter, men så dukket Mohammed Elyounoussi opp. Nordmannen headet inn utligningen på et innlegg fra James Ward-Prowse.

Vondt ble til verre for Tottenham bare to minutter senere. På nesten identisk vis ble et innlegg fra Ward-Prowse headet i mål. Denne gangen var det Che Adams som fikk hodet på ballen. Det holdt til en kruttsterk borteseier for the Saints.

Southampton-manager Ralph Hasenhüttl hyllet Moi for innsatsen etter bragden.

– Moi, hvor mange løp hadde han ikke i dag… Det var helt utrolig. Han hadde krampe på slutten, men det er normalt for han dekket så store distanser, sier østerrikeren.

– Slik skal ikke skje

– Vi kunne vunnet dette i 1. omgang - vi hadde så mange sjanser. Men vi klarte det til slutt, og nå er det helt elektrisk stemning i laget, sier matchvinner Adams.

Målscorer Son jublet vilt på scoringen sin, men til slutt var det lite å glede seg over.

– Vi er veldig skuffet, spesielt når vi er hjemme og leder. Vi må gjøre det mye bedre, slik skal ikke skje.

Southampton hadde 14 sjanser bare i 1. omgang.

– Det er for dårlig, 100 prosent. Spesielt på hjemmebane, sier Son.

Illsint Conte

Det var et voldsomt skudd i baugen for Tottenham som jakter plass i topp 4. Spurs kunne klatret til femteplass, men er fortsatt på 7. plass. Likevel har de tre kamper til gode på å ta igjen West Ham som innehar fjerdeplassen.

Tidligere i kampen klikket det for Tottenham-manager Antonio Conte. På Tottenhams 2-1-mål ville Southampton ha et frispark på en duell i forkant av scoringen, men det syns ikke Conte noen ting om.

Rasende Conte måtte holdes tilbake

I 1. omgang tok Tottenham ledelsen etter et selvmål av Jan Bednarek. Men det var Southampton som var best, og de fikk betalt i form av scoring før pause ved Armando Broja.

Hjemmelaget tok tilbake ledelsen etter 70 minutter da Heung-Min Son styrte ballen i mål. Men to sene Southampton-mål sørget for tre poeng til Moi og co.

På overtid trodde Tottenham at de likevel fikk med seg ett poeng, men Steven Bergwijns scoring ble annullert for offside.

Dermed tok Southampton alle tre poengene på bortebane i London.