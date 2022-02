Bekrefter ny sesong – her er kjendisene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Harald Rønneberg bekrefter at at det blir en ny sesong av TV 2-serien «Helt Harald».

I en pressemelding forteller programleder Harald Rønneberg (48) at det er to hovedgrunner til at han ønsket å lage en ny sesong.

– Den ene er den fantastiske responsen fra seerne. Jeg var veldig spent på forhånd, og ble altså så tøysete glad av at serien ble så godt mottatt. Det inspirerte veldig til å fortsette, forteller Rønneberg.

– Den andre grunnen er de herlige menneskene som vil være med. For meg er det disse personene programmet handler om. En rå gjeng som jeg beundrer, og så blir jeg veldig inspirert av å fortelle historiene deres, sier han videre.

Dette er de fire første gjestene:

Komiker Nils Ingar Aadne (39)

Nils Ingar Aadne og Harald Rønneberg Foto: Presse

Aadne forteller om kjærestens tragiske bortgang, og Harald inviterer ham til England for å oppfylle en av guttedrømmene hans. De skal fly med jet-drakt.

Friidrettsutøver Karsten Warholm (25)

Karsten Warholm og Harald Rønneberg. Foto: Presse

Karsten og Harald er på trening og spa, før Karsten blir utfordret til å lede en seriøs politisk debatt uten forberedelse.

Håndballspiller Nora Mørk (30)

Nora Mørk og Harald Rønneberg Foto: Presse

Harald besøker Nora i Kristiansand, og det kommer opp at Nora ikke er fan av fart og spenning. Det kan vise seg å være utfordrende når de to da skal prøve å surfe med en bil.

Paralympisk utøver Birgit Skarstein (32)

Birgit Skarstein og Harald Rønneberg

Birgit inviterer Harald med på hytta for å lade opp, de reiser nemlig til England for å prøve seg på vingevandring.

Går over stokk og stein

Ifølge Rønneberg blir det flere spennende utfordringer denne sesongen, og han røper at de ikke lykkes hver gang.

– Her går det over stokk og stein til tider. Det var for eksempel sykt gøy å se Karsten Warholm lede en seriøs politisk debatt, uten særlig forberedelse, forteller han.

– Og da vi teipa fast Birgit Skarstein til en flyvinge i England var livet ganske spennende. Og dette er bare to av mange øyeblikk jeg kommer til å ta med meg resten av livet, forteller han videre.

«Helt Harald» har sesongpremiere søndag 27. februar kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.