I flere år fabrikkerte moren sykdomshistorier og svindlet til seg millioner

Sommeren 2017 la Kelly Turner ut en video av datteren Olivia som sang «Hakuna Matata» fra Løvenes konge mens hun ble trillet inn på sykehuset i Denver.

Fikk millioner i donasjoner

Det var ett av mange klipp moren delte i sosiale medier. Gjennomgangstema var datterens kamp mot sykdom, og hensikten var å få oppmerksomhet fra leger, og donasjoner fra veldedige organisasjoner, skriver nyhetsbyrået AP.

En måned senere var den syv år gamle jenta død.

Kelly Turner ble arrestert i oktober 2019. Foto: AP / NTB

Dødsårsaken ble oppført til å være organsvikt, men den obligatoriske obduksjonen viste at det slett ikke var noe galt med organene hennes.

Da begynte morens historie å rakne.

Erklærte seg skyldig

Påtalemyndighetene i Colorado hevder Turner brukte datterens påståtte sykdom for å få sympati gjennom TV-programmer og veldedige organisasjoner. De mener hun har svindlet til seg store summer penger, og at hun selv mishandlet datteren til døde.

Det har aldri blitt fastslått en konkret dødsårsak, men ifølge tiltalen presset moren legene til å slutte å gi datteren mat.

Turner sa seg skyldig i flere punkter forrige måned. Blant annet innrømmet hun mishandling som forårsaket datterens død.

Onsdag ble 44-åringen dømt til 16 års fengsel, etter å ha kommet til et forlik, skriver Denver Post.

Dommer Patricia Herron godtok avtalen, men sa det ga henne en vond smak i munnen.

Moren var tiltalt på 13 punkter, blant annet svindel, tyveri og overlagt drap, noe som automatisk ville gitt henne livstidsstraff om hun ikke inngikk en avtale.

Påtalemyndighet hevder hun har svindlet til seg mellom 100.000 og én million dollar - altså opp mot ti millioner norske kroner.

Munchausen by proxy

Psykiatere mener Turners oppførsel samsvarer med syndromet Munchausen by proxy. En tilstand hvor foreldre søker oppmerksomhet fra andre gjennom sykdom hos barna sine. I visse tilfeller kan foreldre påføre barna skader eller sykdom for å framstå troverdige.

Det er en kompleks diagnose som er vanskelig å påvise. Turner benekter selv at hun har det.

Turner flyttet til Denver, Colorado, fra Texas med sine tre døtre. Hun begynte å beskrive Olivias sykdommer til leger i 2012, da Olivia var to år. Hun overbeviste leger til å operere henne og skrive ut medisiner for sykdommer hun ikke hadde.

Flere sykdommer

Legene har innrømmet at morens uttalelser var eneste grunnlag for deres vurdering. Blant sykdommene hun påsto datteren hadde var kreft, væske i lungene, væskeansamlinger i hjernen og noe som ga henne anfall.

Ved første besøk til akuttavdelingen på sykehuset slo legen fast at hun vokste normalt, men året etter fikk hun fjernet en del av tarmen, og lagt inn en knapp på magen for å gi henne næring.

Denne behandlingen gjorde at Olivias besteforeldre saksøkte sykehuset for 25 millioner dollar, for å ikke ha rapportert mistanke om mishandling. Partene kom til et forlik i august. Resultatet er ikke kjent.

Tok ny datter med seg til sykehuset

Selv om visse personer hadde mistanke til moren, var det ikke før Olivia døde, og Turner kom til sykehuset med sin eldste datter, at legene bestemte seg for å undersøke saken nærmere.

Hun hevdet at datteren hadde skjelettsmerter - men legene kunne ikke finne noe galt med henne.

Tyler ble pågrepet i oktober 2019.