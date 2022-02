City tilbake på vinnersporet etter kjempetabbe

Manchester City - Brentford 2-0

Manchester City var soleklare favoritter hjemme mot Brentford, men noen overkjøring i typisk City-stil ble det aldri.

En straffe fra Riyad Mahrez sendte de lyseblå i ledelsen før pause. Brentford forsvarte seg godt med Kristoffer Ajer fra start.

I 2. omgang utnyttet Kevin De Breuyne en kjempetabbe fra Brentford-målvakt David Raya.

Se den klønete tabben i videovinduet øverst!

Dermed ble det 2-0 på Etihad, og Pep Guardiolas menn økte avstanden på Premier League-tabellen til tolv poeng ned til Liverpool.

– De var vanskelig å bryte ned, men vi holdt oss til planen og fikk to mål. Vi prøvde å skape sjanse, men de forsvarte seg bra. Vi måtte bare jobbe for å finne åpninger, sier Raheem Sterling.

Nå ser det lyst ut med tanke på nok en Premier League-tittel.

– Vi tar en kamp om gangen, det er alt vi kan gjøre. Vi må bare vinne og ikke se på noen andre enn oss selv, sier en politisk korrekt Sterling.

Eriksen ikke i troppen

Nysigneringen Christian Eriksen kunne fått sin første kamp for Brentford etter at han signerte for London-klubben på deadline day, men han trenger mer tid.

– Vi ønsker å finne den perfekte balansen siden han ikke har spilt på mange måneder. Derfor trenger vi at han får flere minutter i treningskamp - minst 45 minutter, for å bli vandt til å ha spillere rundt ham, sa manager Thomas Frank før kampen.

City slet med å skape stort, og derfor var det veldig uvanlig at det tok 29 minutter før den første sjansen kom. Et farlig innlegg fra Riyad Mahrez ble slått rett ut i beina til Rodri, men han banket ballen over mål.

Det var starten på en bedre City-periode, og både Raheem Sterling og Aymeric Laporte kunne fort ha tegnet seg på scoringslista.

Brentford klarte likevel ikke å holde stand helt inn til pause. Mads Roerslev taklet Sterling klønete i egen 16-meter, og da fikk City en klar straffe.

– Det er korrekt å dømme på dette. Sterling vet dette, og har gjort dette mange ganger før, sa TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

For en sikker straffe av Mahrez!

Straffesparket satt Mahrez kontant i mål.

Dermed har 30-åringen scoret i sju kamper for City på rad. Bare Sergio Agüero har scoret i em kamper eller mer på rad i serien for City.

Kjempetabbe

2. omgangen foreløp seg ganske likt som den første, med City som det styrende laget mot et kompakt Brentford.

Det måtte en blunder til for å øke City-ledelsen.

Brentford-målvakt David Raya sendte ballen helt upresset i beina på Sterling. Engelskmannens forsøk ble reddet, men returen satt Kevin De Bruyne i åpent mål.