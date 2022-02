Ingen vet kvinnens hemmelighet: – Familien hadde fått sjokk

Over en periode på to måneder ble kvinnen i 70-årene lurt trill rundt av en tilsynelatende vennlig og høflig mann som hun så for seg en fremtid sammen med.

Etter å ha tømt sparekontoen og tatt opp et lån, innså hun omsider at hun var blitt svindlet for over 360.000 kroner.

– Det som er så trist er at jeg klarte å la meg manipulere og bli lurt på den måten. Det er det verste for meg. For jeg vet jo at jeg er oppegående, jeg har utdannelse og har hatt gode jobber, sier kvinnen til TV 2.

Hun ønsker å være anonym. Ingen hun kjenner vet hva hun har vært utsatt for, ikke engang hennes nærmeste familie. Og slik ønsker hun at det skal være.

– Familien hadde fått sjokk om de visste det.

PÅ MESSENGER: Slik skal den første meldingen fra svindlerne ha sett ut. Foto: Skjermdump/illustrasjon

Svindelen kvinnen er utsatt for begynte i en periode hvor kjærlighetslivet hennes var uavklart. Så da meldingen fra en høflig, kjekk mann som utga seg for å være en amerikansk offiser og enkemann tikket inn, besvarte hun den hyggelige henvendelsen.

Kvinnen forteller at de i rundt to måneder chattet på Messenger og senere på Google Hangout, og utviklet det hun trodde var et vennskap. På spørsmål om hun så for seg at de skulle bli kjærester, svarer hun klart «ja».

Så da han en dag fortalte om problemene han hadde med å komme seg ut av Jemen, hvor han ifølge kvinnen hevdet å være stasjonert, lot hun ham låne penger av henne. Han skal ha lovet å betale henne tilbake så raskt han kom seg hjem til USA, og forklart at alt av eiendeler og midler var fryst mens han var i Jemen. Han skal ha sendt henne dokumentasjon som forklarte dette. Brevene var tilsynelatende fra ambassade og offentlige instanser.

Han skal blant annet ha spilt på følelsene hennes ved å fortelle at det han fryktet mest var at den unge sønnen hans skulle bli farløs fordi situasjonen i Jemen var tilspisset.

– Så det resulterte i at jeg tok opp et lån, pluss at jeg brukte de sparepengene jeg hadde.

Politiet om kjærlighetssvindel: Målgruppe: Godt voksne/eldre med profiler i sosiale medier/datingsider Fremgangsmåter: Svindlerne bruker noe tid til å etablere relasjoner til ofrene før svindel gjennomføres. Ved å bruke god tid opparbeides større tillit og det kan være vanskelig å avsløre hensikten bak

Kontaktrelasjon gjennom sosiale medier, hvor det bygges opp en historie hvor offer sender penger, gjerne i små beløp i starten, men hvor beløp øker over tid

Offer kjøper dyre varer og gavekort, trolig for å omgå bankenes kontroll, eks. elektronikkvarer (iPhone, iPad, Mac mv) og gavekort til iTunes som sendes til svindlerne. Dette gjelder spesielt gavekort som er anonymisert og kan benyttes i utlandet.

Svindleren påstår f.eks. at vedkommende er NATO-soldat som trenger penger for å komme hjem

Svindleren ber om overføring av penger til utenlandske kontoer. Pengene skal dekke påståtte viktige utgifter til for eksempel reise, sykehusopphold, reparasjon av bil, utgifter til koronatester mv.

Svindleren hevder å ha sendt kostbare gaver til offer, hvor offer blir bedt om å betale toll/avgifter for å kunne motta gaven



Kilde: Politiet.no

Etter hvert hadde kvinnen til sammen overført over 360.000 kroner fordelt på flere betalinger.

Men da det kom spørsmål om enda mer, begynte kvinnen å stusse.

– Da begynte jeg å ane at jeg måtte stoppe, så da stoppet jeg. Men da fikk jeg en e-post fra en annen person som også hevdet å være i Jemen og ha cirka samme historie, vedkommende kjente ikke den andre mannen, men sa at det var en svindler.

Videre skal vedkommende ha sagt at han kunne hjelpe kvinnen med å få tilbake pengene fra den andre mannen, bare hun ga ham litt penger.

– Og da skjønte jeg. Så dum er jeg ikke, altså.

Dermed begynte kvinnen å gjøre egne undersøkelser av kontonumrene og kontaktet banken sin.

– Da fikk jeg beskjed om å kutte kontakten med én gang og gå til politiet.

Kvinnen sier til TV 2 at hun med sin historie ønsker å advare andre, slik at de ikke går i samme felle som henne.

CHATTET I MÅNEDER: Kvinnen forteller at hun holdt kontakten med mannen som senere viste seg å være en del av en svindel i lang tid. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Måtte ringe banken i en fei

Nesten nøyaktig samme fremgangsmåten gjorde også at en annen kvinne i 70-årene ble lurt.

En kjekk eldre mann som ville bli venn med henne på Facebook. Hun håpet de kunne bli kjent, gå på kino og restaurant. Etter hvert kom historien om trøbbel med å finansiere hjemreisen fra Afghanistan til Norge, og om en sønn han var alene med.

Kvinnen overførte pengene han ba om, nærmere 50.000 kroner, men fikk umiddelbart en dårlig magefølelse.

– Jeg kontaktet sønnen min, og han sa «du gjør ingenting, det der er svindel».

Raskt fikk de kontaktet banken, og før overføringen gikk gjennom fikk banken stanset den. Kvinnen slapp unna med skrekken.

– Jeg visste jo at slike ting foregikk, men tenkte ikke tanken på det selv. Så jeg føler meg jo litt dum som gikk på den smellen, men sånn er det. Jeg var skuffet og såret i begynnelsen, det var jeg.

Etter lærepengen og streng beskjed fra sønnen har hun bestemt seg fort å aldri bli lurt igjen.

– Jeg bare klikker bort alle ukjente som vil bli venn med meg på Facebook. Og det bør alle andre gjøre også.

Erkjenner ikke straffskyld

Nå er en mann i 20-årene fra Rogaland tiltalt for å ha medvirket til grovt bedrageri og forsøk på bedrageri mot de to kvinnene TV 2 har snakket med, samt mot to andre eldre kvinner. Den ene av kvinnene skal ha blitt svindlet for 750.000 kroner. I slutten av mars må han møte i Sør-Rogaland tingrett.

Mannen anses av politiet for å være en såkalt muldvarp. Det innebærer at de mener det ikke var han som sto bak kontakten med kvinnene, men at han medvirket til å svindle dem ved å stille sine bankkontoer til disposisjon, slik at kvinnene kunne overføre penger til dem.

FORSVARER: Håkon Noraas. Foto: Advokathuset Stavanger

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han har blitt dratt inn i noe som det ikke er riktig at han skal bli straffet for. Og han har ingen kjennskap til de stakkars eldre kvinnene som er oppgitt som fornærmede i saken, sier mannens forsvarer, Håkon Noraas, til TV 2.

– Hvordan forklarer han at han har blitt dratt inn i dette?

– Jeg kan ikke være så mye mer presis per nå.

– Omfattende sak

Noraas beskriver saken som omfattende, og sier at han sammen med den tiltalte skal bruke tid på å gå gjennom all dokumentasjon.

– Det er en omfattende sak, det er halvannet tusen sider med politidokumenter og mye detaljer. Så jeg og klienten har ikke fått gjennomgått alle dokumentene i saken.

Det er politiadvokat Cecilie Tonning i Sør-Vest politidistrikt som har tatt ut tiltalen mot mannen. Hun sier politiet mener mannen er skyldig i medvirkning til svindelen, og er av en annen oppfatning enn den tiltalte som mener han ikke har gjort noe straffbart.

– Vi mener vi har grunnlag for å si noe annet.

Videre sier Tonning at det er helt ukjent for politiet hvem som sto bak selve chattingen og kontakten med kvinnene.

Strafferammen for grovt bedrageri er på seks års fengsel.

TV 2 vet at Øst politidistrikt etterforsker flere saker hvor det samme nettverket skal ha svindlet flere eldre kvinner for store summer.