Presset øker: – Friske folk må få gå på jobb

Presset på regjeringen om å fjerne isolasjonskravet ved koronasykdom øker.

Til tross for at tiden i isolasjon har blitt satt ned fra minst seks til fire dager, mener mange at dette fortsatt er for strengt.

– Kan leve som normalt

En av dem er overlege og medisinsk ansvarlig ved Bergen Legevakt, Trond Inselseth.

– Tenker du at folk med positive tester, men som føler seg friske, kunne gått ut i samfunnet igjen?

– Ja, jeg tenker at vi sannsynligvis er der, når vi ser hva som skjer internasjonalt, i Danmark og andre steder hvor man har fjernet restriksjonene. Etter all sannsynlighet er vi snart der at vi kan leve som normal enten vi føler oss syke eller ikke, sier overlegen til TV 2.

Inselseth mener ikke en slik lettelse ville fått konsekvenser for en eventuell smittetopp.

– Jeg tenker at dette viruset smitter nok så raskt og så mye at en slik konsekvens får liten innvirkning på smittetallene og videre forløp i samfunnet, sier overlegen.

– Ikke like farlig

Han får støtte av helsebyråd i Bergen Beate Husa.

– Nå er vi der at friske folk må få gå jobb. Det er få innlagte, og korona er ikke like farlig som før, sier Husa til TV 2.

Hun understreker at den er farlig for noen, men påpeker at for de aller fleste betyr koronasykdom kun lette og milde symptomer.

NY HVERDAG: Helsebyråden i Bergen sier mange nå må venne seg til en ny hverdag. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– De som er syke må holde seg hjemme. Akkurat som vi gjør med influensa og andre sykdommer. Akkurat nå, slik situasjonen er mener jeg isolasjonsplikten for de aller fleste av oss bør oppheves, sier Husa.

– Bedt om å være bekymret

Helsebyråden er klar på at det nok må en mentalitetsendring til hos de fleste av oss.

– Mange har vært bekymret, og vi har også bedt folk om å være nettopp bekymret i to år. Men nå gir ikke korona oss de samme bekymringene, og vi har veldig høy vaksinedekning i Norge. Da trenger vi ikke behandle korona som vi har gjort tidligere, sier Husa.

Inselseth er ikke redd for at en fjerning av isolasjonskravet vil gå ut over hans ansatte ved legevakten.

– Jeg tenker at da har vi folk tilbake, og vi skal klare å ri oss gjennom den sykdomsbelastningen vi har nå, sier overlegen.

FHI skrev i sin ferske risikovurdering som ble publisert onsdag at vi snart kan vende tilbake til en normal hverdag.

– Større utfordring

Inselseth mener at vi bør få den beskjeden fra regjeringen i løpet av én uke eller to.

Den oppfordringen støtter byrådsleder Raymond Johansen.

– Det er noen få tiltak igjen, men nå er sykefravær en større utfordring enn pandemien, sier Johansen til VG.

Regjeringen har varslet en vurdering av videre lettelser før 17. februar.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med helse- og omsorgsdepartementet, men de har foreløpig ikke kommentert saken.