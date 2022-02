I dag burde alle mødre få et morsdagskort. Og 10 millioner kroner.

Sånn beskriver Rachel i TV-serien «Friends » hvordan det er å føde. Og til dere som ikke har født selv: Ja, det føles sånn. Det føles faktisk akkurat sånn.

For tre måneder siden fødte jeg mitt andre barn. Det er en absurd greie, det å føde.

Når du går nedover fødestuegangen på sykehuset, skjønner du fort hva som venter deg.

Litt som å gå nedover gangen i et torturkammer, kanskje. Uten at jeg har prøvd det. Ved hver dør på fødestuegangen er det høye skrik. Skrik av smerte. Så er det din tur:

– Værsågod, her er rommet ditt!

– Okay, tusen takk!

– Og her er fødeskjorta di med norske flagg på. Vil du ha en Paracet og et glass rød saft med isbiter før underlivet ditt revner?

Men i motsetning til de fleste torturkamre, venter det noe vakkert når skrikene tar slutt. Den enorme gleden ved å være mamma. Jeg skjønte det ikke før jeg fikk barn selv. Hvor uendelig morskjærligheten er. Hvordan hjertet flytter seg til utsiden av kroppen. Og blir der.

I dag er det mødrene sin dag. Tradisjonen stammer fra USA, og morsdagens mor het Anna Jarvis.

Etter mange års kamp – og støtte fra blomsterindustrien – oppfylte hun i 1914 sin egen mors drøm: President Woodrow Wilson erklærte at det skulle være en egen dag for å hedre jobben mødre gjør.

For selv om det er fantastisk å være mor, er det også litt av en jobb. Det koster. Ikke bare blod, svette, tårer og manglende evne til å hoppe på trampoline resten av livet (de som vet, de vet). Det å bli mamma koster også i rene penger.

Arbeidstakerorganisasjonen Econa anslo med sin lønnsstatistikk for et par år siden at kvinner taper opp mot 10 millioner kroner på å få barn.

Grunnen er at det er i 30-årene de største lønnshoppene kommer. Men i 30-årene får mange kvinner barn.

Fra man er 25 til 30 år er lønnsforskjellene minimale, men i årene fra 30 til 40 sakker kvinner akterut.

Og vi klarer aldri å ta igjen gapet. Ifølge Econa vil en 62 år gammel mann i snitt ha tjent 10 millioner mer enn en 62 år gammel kvinne.

Det å få barn er rett og slett et sinnssykt dårlig likestillingsprosjekt.

For selv om ikke alle taper 10 millioner, viser flere studier det samme: Det å få barn har alltid en lønnseffekt for kvinnen, men nesten aldri for mannen. Tvert imot tjener menn med barn mer enn menn uten barn.

Med jevne mellomrom står politikere frem med uro over lave fødselstall. De oppfordrer oss til å få flere barn for å sikre fremtiden til den norske velferdsstaten.

På en sånn «nå må dere få opp stemningen på soverommet, blunk blunk»-måte. Kanskje de burde slutte å blunke og begynne å vippse?

Det er nesten 15 år siden Likelønnskommisjonen foreslo at man burde ha tariffestet rett til lønnstillegg etter endt permisjon. Kanskje ikke det var så dumt. I hvert fall burde arbeidsgivere gi kvinner både lønnsøkning og nye stillinger, selv om de er i barnefasen av livet.

Og kvinner selv må både kreve og si ja til begge deler.

Selvsagt er det å få barn viktigere enn penger for de fleste mødre. Jeg ville aldri byttet bort jentene mine mot mer lønn. Jeg elsker å være mamma. Men jeg synes det er urettferdig at jeg må tape penger på det.

Morsdagens mor, Anna Jarvis, endte med å angre på morsdagen, og brukte siste del av sitt liv på å prøve å avskaffe den igjen. For istedenfor at det ble en dag som fokuserte på mødres innsats, ble det en kommersiell dag som butikker tjente masse penger på.

Jeg synes ikke det gjør noe at butikkene tjener penger på at du kjøper et morsdagskort til moren din. For hun fortjener en takk.

Det å være mamma er litt av en jobb.

Og når man skriver om torturkamre og Sanktbernhardshunder kan man jo spørre seg om det er verdt det?

Men selvsagt er det verdt det!

Det er verdt et morsdagskort. Og 10 millioner kroner.