Mohamed Salah er tilbake igjen i Liverpool etter finaletapet i Afrikasmesterskap søndag.

Liverpools manager Jürgen Klopp møtte pressen før Premier League-oppgjøret mot Leicester torsdag kveld, og kunne fortelle om en superstjerne som ikke akkurat er ved godt mot.

– Han er veldig skuffet, sier Klopp.

– Å tape en finale er alltid veldig hardt, det vet jeg godt. Å tape på den måten han gjør var veldig hard. Han er glad for å være tilbake, men han er veldig nedfor.

FRUSTRERT: Mohamed Salah var ingen blid mann i AFCON-finalen. Foto: THAIER AL-SUDANI

Kan returnere i kveld

Han kan imidlertid være klar for Premier League-kampen mot Leicester i kveld.

– Vi snakket om turneringen, og han kommer til å håndtere det. Jeg håper han allerede er bedre, men på tirsdag kunne alle se at han fortsatt hadde finalen i tankene.

Klopp fikk spørsmål om dette kunne påvirke han på lengre sikt.

– Jeg tror ikke det er mulig å være mer målrettet enn det han har gjort. De kom til finalen på tøffest mulig måte, og møtte favorittene i turneringen. Egypt spilte en stor finale med tanke på det de hadde gjort i sluttspillet. De kjempet hardt mot Senegals utrolige talent, sier Klopp.

Roser nysgineringen

Situasjonen er helt motsatt for hans lagkamerat Sadio Mané som vant Afrikamesterskapet sammen med Senegal for første gang. Han fikk noen dager ekstra ri for å feire trofeet i hjemlandet.

– Det er veldig stort, og alle så feiringen i Senegal. Vi ville ikke stresse noe og be Sadio komme tilbake tidligere. Han må bare nyte det og så komme tilbake etter det.

På pressekonferansen fikk Klopp også spørsmål om nysigneringen Luis Diaz, som fikk debuten sin i FA-cupkampen mot Cardiff søndag.

– Luis gjorde mye bra i Cardiff-kampen. Han likte treningen i går. Jeg har ikke sett en spiller smile så mye gjennom en rondo-øvelse. Han passet inn naturlig i forrige kamp. Posisjonelt spilte han akkurat som vi ønsket, og det er mye mer i vente som vi jobber med.

Liverpool bør slå Leicester får å gi Manchester City ordentlig kamp om Premier League-trofeet. Med to mindre kamper spilt er det tolv poeng opp til de lyseblå.