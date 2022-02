Politimann tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin

En leder i Øst politidistrikt er tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang med en kollega ved å misbruke sin stilling.

Spesialenheten for politisaker bekrefter til NRK at en leder i Øst politidistrikt står tiltalt for å ha misbrukt sin stilling.

Den seksuelle omgangen ble gjennomført overfor en kollega, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Ifølge NRK skal flere av hendelsene skal ha skjedd ute på patrulje. Ifølge tiltalen fikk han en kvinnelig kollega til å utføre seksuelle handlinger mot hennes vilje.

Politimannen erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Gry Berger.

– Min klient oppfattet dette som noe de var enige om.

Spesialenheten ble varslet om mannen i januar i fjor. Da var mannen mistenkt for å ha krenket flere kollegaer.

– Sakskomplekset omfatter ytterligere fornærmede, men disse forhold er henlagt både etter bevisets stilling og som strafferettslig foreldet, sier sjefen for Spesialenheten for politisaker, Terje Nybøe, i en pressemelding.

Mannen er suspendert fra sin stilling.

