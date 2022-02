Kim Kardashian letter på sløret om skilsmissen

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et åpenhjertelig intervju med Vogue, forteller Kim Kardashian at hun har bestemt seg for å sette seg selv først.

I et intervjuet med Vogue forteller Kim Kardashian (41) at hun er fornøyd med de livsendrende valgene hun har tatt – selv om det har kostet henne ekteskapet med Ye (44), bedre kjent som Kanye West.

– I så lang tid har jeg gjort det som gjorde andre mennesker glade, og jeg tror at de siste to årene så bestemte jeg meg for at jeg skal gjøre meg selv lykkelig. Og det føles veldig bra, sier Kim Kardashian i intervjuet med magasinet.

– Selv om det skapte endringer og forårsaket skilsmissen min, tror jeg det er viktig å være ærlig med seg selv om hva som virkelig gjør deg lykkelig. Jeg har valgt meg selv. Jeg synes det er greit å velge deg, sier hun videre.

Hun forteller også at hun fremover skal bruke 40-årene på å være «Team Me».

– Jeg skal trene. Jeg kommer til å ha det mer moro, tilbringe mer tid med barna mine og menneskene som gjør meg glad. Jeg skal legge fra meg telefonen. Slutte å følge hvis jeg ikke vil se noe på Instagram, forteller hun.

41-åringen forteller at søsteren hennes Khloé Kardashian (37) kom på den beste frasen for dette.

– Khloé kom på den beste frasen for det i går. Hun sa: « Post and ghost», forteller hun.

Støtter Ye som faren til barna deres

SKIMS- gründeren forteller videre at det er viktig for henne å støtte Ye i hans rolle som far til barna deres. Sammen har de North (8), Saint (5), Chicago (3) og Psalm (2).

– Du kan være så såret eller sint på eksen din, men jeg tror foran barna må det alltid være «faren din er den beste», sier hun.

Kardashian mener man bør sørge for at man heier på medforelderen, uansett hva man går gjennom personlig.

I februar gikk Ye ut på Instagram og kritiserte sin fraseparerte kone for å la datteren deres North West (8) være på TikTok mot hans vilje. Etter en stund svarte Kim Kardashian på uttalelsen via Instagram. Der skrev hun blant annet:

«Skilsmissen er vanskelig nok for barna våre. Kanyes besettelse av å prøve å kontrollere og manipulere situasjonen vår så negativt og offentlig forårsaker bare ytterligere smerte for alle.»

Videre ytret hun et ønske om å holde alle sakene som angår barna deres private.

Reflekterer rundt egen påvirkningskraft

Videre i intervjuet får superstjernen spørsmål om hva hun tenker om de mest giftige aspektene ved skjønnhetstidsånden til henne og søstrene hennes, som ifølge Vogue har blitt beskyldt og fått kritikk for blant annet kroppsdysmorfi, spiseforstyrrelser og plastisk kirurgi.

Ifølge graphistik, er Kroppsdysmorfi en psykisk helsetilstand som involverer tvangstanker om opplevde ufullkommenheter i individets fysiske utseende.

– Det er definitivt en påvirkning, både positiv og negativ, på hvordan en hel gruppe mennesker ser på seg selv på grunn av sosiale medier. Jeg kan se det. Jeg er ikke blokkert for ideen om at det eksisterer, sier Kardashian.

– Men jeg prøver å tenke, ok, hvis jeg oppdrar barna mine, hvordan ville jeg reagert hvis jeg følte at det var ting på TikTok eller Instagram som jeg ikke ville at de skulle se og være en del av? Da ville vi hatt de samtalene, sier hun videre.

Superstjernen forteller også at hun bare prøver å leve sitt eget liv og være glad på andre sine vegne.

– Jeg tror at når du bare lever livet ditt slik, blokkerer du det ute. Det er som en veddeløpshest som tar på skylapper slik at de kan se klart og rett. Du må bare være den veddeløpshesten, ta på skylappene og gå. Og hvis du begynner å prøve å se til høyre eller venstre for deg, kommer du til å snuble, sier hun videre.